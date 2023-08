Toch weer vogelgriep op pluimveebedrijf: minister nam bewust een risico

Een forse tegenvaller voor pluimveehouders die hun kippen buiten laten lopen. Amper drie weken nadat de landelijke ophokplicht vanwege vogelgriep werd opgeheven, drong het virus toch weer een pluimveebedrijf binnen. Bij een biologisch leghennenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) werd vorige week de eerste stalbesmetting sinds januari geconstateerd. De 11.000 kippen zijn inmiddels gedood en in de zone rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod. Aan de (opgeheven) ophokplicht verandert verder niets. Die geldt sinds 6 juli alleen nog in de Gelderse Vallei en de Peel, de gebieden in Nederland met de grootste pluimveedichtheid.

Bij het getroffen bedrijf konden de dieren ook inderdaad weer naar buiten. “De kans op besmetting is het grootst bij bedrijven met uitloop en ook de aanwezigheid van watervogels is een risicofactor”, schetst epidemioloog Armin Elbers van Wageningen University & Research (WUR). Meeuwen en ganzen zijn er in de natte Flevopolder bijvoorbeeld volop. “Ik sta er dan ook niet van te kijken dat er weer een besmetting is: het virus circuleert immers nog steeds onder wilde vogels.”

Ingecalculeerd risico

Landbouwminister Piet Adema (CU) nam in feite bewust een risico door de ophokplicht begin deze maand weer op te heffen. De agrarische sector drong al een tijdje aan op het opheffen van de ophokplicht. Juist pluimveehouders die in dierenwelzijn hebben geïnvesteerd, zijn immers de dupe van de maatregel. Zij mogen hun eieren niet meer als vrijeuitloopeieren verkopen als de dieren niet buiten komen.

Bij belangrijke vogelgriepbeslissingen vraagt de minister doorgaans de Deskundigengroep Dierziekten om raad. Die constateerde in zijn laatste advies dat de kans op besmetting van pluimveebedrijven in de afgelopen maanden is afgenomen. Van ‘medium’ (in Zuidoost-Nederland) of ‘hoog’ (in Noordwest-Nederland) tot ‘medium-laag’ voor heel het land.

Dit omdat het bij bedrijven dus al maanden rustig was. Niet alleen in Nederland, maar ook in buurlanden waar in sommige gevallen al geen ophokplicht meer gold. Als de kippen ook in Nederland weer naar buiten zouden mogen, zou het risiconiveau stijgen naar ‘medium met een grote mate van onzekerheid’. Want kippen die buiten lopen hebben meer kans om in contact te komen met bijvoorbeeld besmette meeuwen, aldus het advies. En juist onder kokmeeuwen houdt vogelgriep momenteel flink huis.

Lasers met groen licht

Onderzoekers van WUR en de Universiteit Utrecht zijn al een tijdje bezig met het testen van een vogelgriepvaccin. Bij een kleinschalige laboratoriumtest bleken twee vaccins goed tegen ziekte te beschermen: de gevaccineerde kuikens werden niet ziek toen ze aan het virus werden blootgesteld.

Sindsdien is het wachten op een praktijktest bij een bestaand bedrijf. Die test heeft vanwege allerlei regelgeving - zijn de eieren bijvoorbeeld wel te verkopen zolang het vaccin nog niet officieel is geregistreerd? - nogal wat voeten in de aarde. Dit najaar gaat er alsnog een proef van start, toevallig ook bij een bedrijf in Biddinghuizen.

Het duurt daarna nog zeker een jaar tot de resultaten bekend zijn. En waarschijnlijk nog langer totdat het vaccin op grote schaal kan worden ingezet. Toch zijn er ook zonder vaccin mogelijkheden om het risico op een besmetting te verkleinen, benadrukt Elbers. Hygiëne rond de stal is daarbij altijd een belangrijk aandachtspunt. En zelf deed hij eerder onderzoek naar een lasermethode die wilde vogels afschrikt.

“Daarbij schijnen we ’s nachts - als de kippen binnen zijn - met een geautomatiseerde groene laser in het buitenverblijf”, legt hij uit. “Daar schrikken de wilde watervogels van als ze in het verblijf op zoek gaan naar voedsel.” Het voorkomt dat er besmette vogelpoep in de vrije uitloop voor kippen terecht komt. “En overdag richt de laser zich juist op de weilanden rondom het bedrijf, zodat grazende ganzen niet in de buurt komen. Bij het bedrijf waar we getest hebben was eerst bijna elk jaar wel een vogelgriepbesmetting. Nu is er al een paar jaar geen uitbraak meer, terwijl er wel veel andere bedrijven in de omgeving worden getroffen.”

