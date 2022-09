Toch stroom voor bedrijven in Noord-Brabant en Limburg, maar het blijft code oranje

Het blijft druk op het stroomnet in Noord-Brabant en Limburg, maar het gaat de netbeheerders waarschijnlijk toch lukken om bedrijven aan te sluiten die op de wachtlijst staan. Ook kunnen ze enkele wind- en zonneparken aan het net koppelen.

In juni kondigden Tennet en de regionale netbeheerder Enexis nog een stop af voor beide provincies. Nu hebben ze 1700 megawatt aan extra ruimte gevonden, wat vergelijkbaar is met tien keer het vermogen van de stad Maastricht. Het stroomnet komt in de problemen op piekmomenten. Door die pieken af te vlakken, is het mogelijk om meer klanten aan te sluiten.

De netbeheerders spreken daarom met energiecentrales in het zuiden af om minder stroom te leveren als er veel zonne- en windenergie is. En omgekeerd: de centrales gaan meer leveren als er weinig wind en zon is. Zo wordt het net gelijkmatiger belast.

Laat de fabriek ’s nachts draaien

Verder willen de netbeheerders dat bedrijven hun activiteiten beter gaan spreiden. ‘Spitsmijden’, noemt Ben Voorhorst dat, die zich als speciaal coördinator over de aanpak van het volle elektriciteitsnet heeft ontfermd.

Een voorbeeld is een fabriek die een partij platen stanst, zegt Jeroen Sanders, de transitiemanager van Enexis. Waarom zou je dat niet ’s nachts of in het weekend doen, als er weinig vraag is naar elektriciteit?

Laat daarbij de markt z’n werk doen, zeggen Tennet en Enexis. Dat betekent dat verschillen in de stroomprijs bedrijven moeten verleiden om hun gedrag aan te passen en zo bij te dragen aan een efficiënt gebruik van het stroomnet.

Een tsunami aan aanvragen

Goed nieuws, zegt Sanders van Enexis, maar let op. “De situatie in beide provincies blijft code oranje.” De aanvragen voor nieuwe aansluitingen zullen namelijk blijven binnenstromen. “In Brabant en Limburg hadden wij een vloedgolf van aanvragen wel zien aankomen, door de elektrificatie en verduurzaming. Maar het is een tsunami geworden door de oorlog in Oekraïne.”

De druk die verduurzaming op het stroomnet legt, noemt Sanders ‘een crisis van goede bedoelingen’. Ook elders in Nederland zullen contracten flexibeler gaan worden door de afnemende ruimte op het stroomnet, verwacht hij. Bedrijven willen hun fabrieken elektrificeren. Verder zijn er veel initiatieven voor de productie van duurzame energie, en neemt het aantal laadpalen en warmtepompen toe.

Door enkele knelpunten in het stroomnet was de grens bereikt in Noord-Brabant en Limburg. Tientallen ondernemingen die willen verduurzamen, of van het dure gas af willen, waren daarvan de dupe, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

“Het is goed nieuws voor de energietransitie en het ondernemingsklimaat dat de stop op het aansluiten van bedrijven op het elektriciteitsnet in Brabant en Limburg wordt opgeheven”, zeggen de werkgeversorganisaties.

Blijven bouwen en hopen dat het genoeg is

Het spitsmijden wordt de komende maanden uitgewerkt. Het is geen oplossing voor de lange termijn. Daarvoor is het nodig om te blijven bouwen aan een steviger netwerk.

Samen steken beide netbeheerders tot 2030 vijf miljard euro in de netwerken van Noord-Brabant en Limburg. Dit zorgt voor een verdubbeling van de capaciteit in Limburg en een verdriedubbeling in Brabant. Het kan tot 2025 of 2027 duren voordat de knelpunten er zijn weggewerkt. Ook dan is het onzeker of het vernieuwde net de vraag kan bijbenen.

Volgens Ben Voorhorst is het nodig dat er sneller vergunningen worden afgegeven en dat de bouwtijd afneemt. “Daar valt nog een wereld te winnen.” De sector zal ook een oplossing moeten vinden voor het tekort aan technisch personeel.

Tennet en Enexis vinden het verstandig om het zogeheten salderen snel af te bouwen, waardoor eigenaren van zonnepanelen minder geld terugkrijgen voor de stroom die ze produceren en niet gebruiken. In plaats daarvan moet de overheid thuisaccu’s stimuleren, want die ontlasten het laagspanningsnet.

