Timmermans pareert kritiek op Europese natuurwet

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft de laatste tijd een heleboel gesprekken over dingen die helemaal niet in zijn voorstel voor een Natuurherstelwet staan. In Italië kon hij bijvoorbeeld het verhaal ontkrachten dat hij alle Europeanen gaat dwingen om voortaan insecten te eten. “Daar gaat de Commissie helemaal niet over.”

Aan Mark Rutte, de premier van Nederland, vertelde hij dat nieuwe windparken niet in gevaar komen. En in het Europees Parlement, gisteren, ontkende hij achtereenvolgens de argumenten van Esther de Lange van het CDA, Bert-Jan Ruissen van de SGP en Jan Huitema van de VVD.

Stoom en kokend water

De Lange, die zei dat de Europese Commissie de mogelijke effecten van de Natuurherstelwet nooit onderzocht, kreeg te horen dat er al in januari een analyse is gepubliceerd, 600 pagina’s dik. “Ik had zelf moeite om het helemaal te lezen”, aldus Timmermans.

Ruissen wilde weten hoe boeren gecompenseerd zullen worden als ze 10 procent van hun land voor natuur moeten bestemmen. “Er staat 4 procent”, zei Timmermans hem.

En Huitema, die wilde weten waarom de boeren ‘met stoom en kokend water’ tot natuurherstel gedwongen worden, kreeg te horen dat het gaat om doelen voor 2030, 2040 en 2050, niet voor nu.

De laatste loodjes

Timmermans verscheen maandag achter elkaar in twee zalen van het Europees Parlement in Brussel: eerst in de commissie-landbouw, daarna in de commissie-milieu. Die laatste heeft een leidende rol in de onderhandelingen over twee wetten die onderdeel zijn van het pakket maatregelen waarmee de Europese Commissie klimaatverandering en de meest dramatische gevolgen daarvan hoopt te stoppen. Het zijn de laatste loodjes, de Natuurherstelwet en de pesticidenrichtlijn, maar ze wegen zwaar.

Het verzet in het Europees Parlement heeft veel te maken met het tijdstip. In juni 2024 zijn de volgende Europese verkiezingen, en partijen zijn begonnen met het innemen van hun standpunten. Voor de christendemocraten is dat bijvoorbeeld: de Natuurherstelwet moet terug naar de tekentafel. Ook de VVD vindt dat: ‘Deze wet zit met ducttape aan elkaar geplakt’, aldus Jan Huitema, maar niet alle Europese liberalen zijn dat met hem eens.

Timmermans nodigt hem en alle andere critici uit om in gesprek te gaan. “Ik sta voor alle aanpassingen open”, zegt hij. “Laten we gaan zitten, praten, proberen of we ergens kunnen uitkomen”, vroeg hij in beide commissies. “Doe de deur niet dicht.”

Bestuiving

Eén fout geeft hij ruiterlijk toe: “We hadden deze wet als pakket met de andere wetten moeten brengen”, zegt Timmermans. Had hij dat gedaan, dan had het al rond kunnen zijn. Nu, zo ziet hij het, is ook de landbouw de dupe. “De helft van onze gewassen is afhankelijk van bestuiving. Als we niets doen om de biodiversiteit te herstellen, gaan oogsten verloren.”

Of zijn woorden effect hadden, zal woensdag blijken. Dan bepaalt de milieucommissie zijn standpunt. Is dat positief, dan stemt het volledige Europees Parlement later dit jaar.

