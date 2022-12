Timmermans’ halvering van gebruik pesticiden in 2030 staat ineens op de tocht

Een groot succes voor de pesticidenlobby en de agro-industrie, zo kenschetsen milieuorganisaties en betrokken wetenschappers het Europese besluit om aanvullend onderzoek te doen naar de nieuwe Europese wet die het gebruik van pesticiden drastisch moet verminderen. “Een beproefde tactiek om tot uitstel en afstel te komen”, constateert biochemicus Hans Muilerman van Pesticide Action Network.

Het doel om in 2030 het pesticidengebruik in Europa te halveren, raakt hiermee in de knel. “Jammer dat het is gelukt om de wet te vertragen”, zegt de Wageningse onderzoeker voedselsystemen Jeroen Candel. “Dit is zo’n ontzettend belangrijk en urgent onderwerp.” Candel nam twee weken geleden het initiatief voor een statement dat onderstreept hoe belangrijk reductie van pesticidegebruik is voor de biodiversiteit en het voedselsysteem op de langere termijn. Het werd door zevenhonderd wetenschappers ondertekend.

Van boer tot bord

Over de halvering van het gebruik van landbouwgif wordt in Brussel al jarenlang gesproken. Drie Eurocommissarissen onder wie Frans Timmermans (klimaat) presenteerden in juni de Sustainable Use Regulation (SUR) die hiervoor zou moeten gaan zorgen, als onderdeel van de Farm to Fork -strategie (van boer tot bord) in de Green Deal.

De Europese Commissie besloot tot een wet, omdat de lidstaten eerdere afspraken om het pesticidengebruik te verminderen onvoldoende nakwamen. De richtlijn uit 2009 leidde alleen in Duitsland, Frankrijk en Denemarken tot reductiedoelen in het nationale actieplan. Nederland ondertekende wel, maar boycotte uitvoering van de richtlijn, zegt Muilerman.

De bestrijdingsmiddelenindustrie en landbouworganisaties reageerden net zo toen Timmermans in 2020 kwam met Farm to For, die behalve halvering van het gifgebruik in 2030 ook moet zorgen voor 20 procent minder kunstmest en voor uitbreiding van de biologische landbouw tot een kwart van de Europese grond.

Ondermijning

Hoewel ze zeggen het beleid te steunen, ondermijnen de industrie en landbouw dat juist, concludeerde de Brusselse lobbywaakhond Corporate Europe Observatory in maart 2022. Zo financierden de Europese landbouworganisatie Copa Cogeca en de lobbygroep van de pesticidenindustrie CropLife Europe twee onderzoeken van Wageningen Economic Research naar de gevolgen van Farm to Fork op de korte termijn voor markt en inkomen. Ze presenteerden de resultaten met veel tamtam: lagere opbrengsten, minder inkomsten, hogere voedselprijzen.

Ook een meerderheid van de EU-lidstaten voelt weinig voor een drastische ingreep in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De Oost-Europese landen vinden dat de lidstaten met een groot pesticidenverbruik moeten minderen, terwijl zij hun landbouw nog ontwikkelen naar het intensieve voorbeeld van met name Nederland. Sinds de oorlog in Oekraïne dringen ook landen als Frankrijk, Italië en Ierland aan op nader onderzoek omwille van voedselprijzen en voedselzekerheid en de beschikbaarheid van biologische alternatieven.

De ‘boerderij van de toekomst’, een akkerbouwbedrijf in Lelystad dat als voorbeeld moet dienen voor de kringlooplandbouw. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden hier nauwelijks gebruikt. Beeld ANP / Bram Petraeus

De Europese Commissie heeft een half jaar de tijd voor het extra onderzoek. “Er komt een compromis uit, want dat is Europa”, zegt Muilerman. “Daarmee is de kans groot dat het verwatert.” Mogelijk loopt het wetsvoorstel zoveel vertraging op, dat het verloren raakt in het aanloop naar de Europese verkiezingen in 2024, zegt Candel. “Wie weet wat er dan nog van overblijft.”

Toch verwacht Candel wel effect van zijn statement. Het werd ondersteund door het succesvolle burgerinitiatief Save Farmers and Bees (red boeren en bijen), dat meer dan een miljoen handtekeningen ophaalde. “Dat honderden wetenschappers mijn statement hebben onderschreven en ook veel burgers zich druk maken over pesticiden en biodiversiteit, moet toch doordringen in de politiek.”

Lees ook:

Het pesticidengebruik moet omlaag, ook voor de voedselzekerheid

Het spande erom, maar afgelopen maandag werd in Montreal toch een baanbrekend akkoord bereikt. De landen van de wereld spraken af dat in 2030 de achteruitgang van de biodiversiteit moet zijn gestopt.

Veel minder gif kan, als de boer genoeg alternatieven heeft

Goed voor de natuur en haalbaar, dat zeggen experts over het plan om tegen 2030 de helft minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Maar dan moeten boeren wel naar voldoende alternatieven kunnen grijpen.