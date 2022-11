Timmermans dreigt klimaattop te verlaten. ‘Liever geen resultaat dan een slecht resultaat’

Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans maakt zich zorgen over de afloop van de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. “We moeten vooruitgang boeken, geen achteruitgang, alle ministers van de Europese Unie zijn bereid weg te lopen als we geen resultaat krijgen dat rechtdoet aan wat de wereld verwacht.”

Timmermans klaagde dat we de afgelopen uren te weinig hebben gezien van de andere kant, we moeten ervoor zorgen dat we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden. Hij benadrukt dat hij liever geen resultaat ziet op de klimaattop dan een slecht resultaat. De Eurocommissaris gaf aan dat de EU een positief resultaat wil, maar niet tot elke prijs. “We zullen geen uitkomst accepteren die ons achteruitwerpt. We moeten vooruit.”

Slotverklaring laat op zich wachten

De klimaattop in badplaats Sharm-el-Sheikh zou officieel vrijdagmiddag eindigen, maar werd (zoals elk jaar) verlengd. De bijna tweehonderd aanwezige VN-landen zijn het nog niet eens over de heetste hangijzers, zoals een klimaatschadefonds voor bijvoorbeeld overstromingen die mede door klimaatverandering komen.

De EU, oorspronkelijk terughoudend over een klimaatschadefonds, probeerde donderdagavond de impasse te doorbreken. Eurocommissaris Frans Timmermans pleitte vóór de oprichting van een fonds, maar hij stelde wel enkele voorwaarden. De belangrijkste: landen als China en Saudi-Arabië moeten meebetalen. Op papier zijn zij nog ontwikkelingslanden en hoeven daarom niet aan de VN-eisen voor rijke landen te voldoen. Ook is de EU boos over ‘slappe bewoordingen’ over het aanscherpen van klimaatdoelen.

Jetten veest voor terugkrabbelen

Ook minister Rob Jetten vreest dat de klimaattop op bepaalde terreinen terugkrabbelt ten opzichte van de vorige top in Glasgow afgelopen jaar. “Ik geloof dat iedereen niet blij is met de voortgang die in de nacht is geboekt.” Het is volgens Jetten onvoldoende. Het zou voor hem onaanvaardbaar zijn als deze top de resultaten van vorig jaar afzwakt.

