Tilburg keert zich tegen omstreden mestfabriek na kritisch geurrapport

Noord-Brabant kampt al jaren met een fors mestoverschot. De oplossing? Een minder intensieve landbouw, vindt een politieke meerderheid. Maar die is er niet van de een op de andere dag. En dus zullen er voor de komende jaren mestverwerkers moeten komen, meent het provinciebestuur.

Die mestfabrieken vormen echter een gloeiend hete aardappel. Want niemand wil ze in de achtertuin, uit vrees voor met name de stankoverlast. De provincie heeft in de gemeente Oss al een jarenlang dispuut achter de rug, waarbij de komst van een mestfabriek uiteindelijk afketste op de enorme hoeveelheid tegenstanders. In Tilburg voltrekt zich eenzelfde scenario. Het bedrijf VTTI heeft de vergunning al sinds 2018 binnen en is reeds met voorbereidingen voor de bouw gestart.

De gemeente was destijds niet tegen de plannen, die onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen. Maar toen kwam er veel maatschappelijke weerstand. Vanwege verwachte overlast én omdat mest en de omvang van de Brabantse veestapel almaar neteliger kwesties werden. Bovendien barstte de stikstofcrisis los, waardoor ook de stikstof die de fabriek jaarlijks over de Loonse en Drunense Duinen gaat verspreiden onder het vergrootglas komt te liggen.

Geurrapport is gebaseerd op een zwak fundament

Tilburg keerde zich daarom gaandeweg tegen de mestfabriek. Die weerstand ontwikkelt zich nu zelfs tot bestuurlijke boosheid. Pas onlangs dook namelijk een kritisch rapport van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) op, die door de provincie werd aangezocht om de te verwachten geuroverlast onder de loep te nemen. Daarin maakt de ODBN gehakt van de aanvankelijke geuronderbouwing van het bureau Tauw.

Het geurrapport is ‘op een zwak fundament gebaseerd door diverse tekortkomingen', schrijft de omgevingsdienst. ‘De conclusie dat de vergunde geuremissie als realistisch voor een dergelijke installatie kan worden beschouwd, wordt daarom niet gedeeld.’ Waarschijnlijk wordt de overlast onderschat, concludeert de ODBN ook. Onder meer omdat de geurgevolgen van sommige stappen in het mestverwerkingsproces niet zijn meegeteld in de berekening.

En dat zijn dan nog de redelijk diplomatieke, officiële rapportteksten. In een interne mail geeft de ODBN-adviseur zelfs aan dat de onderbouwing van de geuremissie ‘absoluut niet deugt’ en dat het ‘meer geluk dan wijsheid is’ als die in de praktijk ongeveer blijkt te kloppen.

‘Rapport bij gemeente niet bekend’

De gang van zaken rond het ODBN-rapport is saillant. De provincie liet het nota bene opstellen in reactie op de grieven van diverse tegenstanders – omwonenden, milieuorganisaties en de gemeente. Zij vroegen vorig jaar al om de vergunning in te trekken, onder meer vanwege de rammelende geuronderbouwing.

De gemeente heeft het rapport daarbij nooit onder ogen gekregen, schrijft het Tilburgse gemeentebestuur in een stevige brief aan de provincie. Het stuk kwam pas boven water toen een van de partijen die zich tegen de mestfabriek heeft gekeerd een beroep deed op de Wet open overheid. De gemeente is daar ‘verbaasd en teleurgesteld’ over en kondigt aan ‘zo nodig ook verdere juridische stappen ondernemen’. Vanwege de mogelijke geurhinder, maar ook omdat het plan vanwege de stikstofbelasting niet aan de natuurbeschermingswet zou voldoen.

De provincie spreekt echter niet van een officieel rapport, maar van een ‘collegiale toets’. Na het ODBN-rapport heeft de provincie de zaak nog eens laten bekijken door een onafhankelijk extern bureau. Daarin staat dat het vereiste ‘geurverwijderingsrendement’ van de luchtwasser – 80 procent – ‘haalbaar wordt geacht’. Het streven is zelfs 90 procent, en er komen aanvullende technische maatregelen als de ondergrens niet gehaald wordt.

“VTTI geeft aan er alles aan te doen om aan de opgelegde normen te voldoen, ook als blijkt dat de luchtwasser onvoldoende is”, laat een woordvoerder van de provincie weten. “Omdat het bedrijf dit schriftelijk aan ons heeft bevestigd, is dit geborgd. Wij zullen dit monitoren en zullen ook een nulmeting uitvoeren als het gaat om geuroverlast en klachten.”

