Tientallen miljarden verdampt bij pensioenfondsen, maar ‘Engels scenario’ dreigt nog niet direct

In nog geen jaar tijd zomaar 92 miljard euro lichter zijn. Het overkomt ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijzers, zo bleek donderdag uit nieuwe kwartaalcijfers. Ook andere grote fondsen verloren elk tientallen miljarden. Bij zorgfonds PFZW gaat het dit jaar al om ongeveer 60 miljard euro, bij metaalfondsen PME en PMT respectievelijk om 15 en 27 miljard.

De dader is duidelijk in beeld: de gestegen rente. De beleggingen van de fondsen worden minder waard als de rente stijgt, wat de vraag oproept hoe kwetsbaar Nederlandse fondsen eigenlijk zijn als de rente nog verder omhoog zou gaan.

Voor een mogelijk doemscenario hoef je niet ver te zoeken, dat speelde zich afgelopen weken op enkele honderden kilometers naar het westen af. In het Verenigd Koninkrijk waren pensioenfondsen in acute problemen gekomen nadat de nieuw aangetreden regering van premier Truss met enorme belastingverlichtingen kwam die ze wilde financieren door de staatsschuld te laten oplopen.

Láge rente was juist het probleem

Beleggers reageerden daarop door extra rente te vragen op staatsleningen, aangezien het risico op wanbetaling dichterbij komt als de schuldberg oploopt. Een hogere marktrente is normaal gesproken juist fijn in de pensioenwereld. Het betekent dat fondsen minder geld hoeven op te potten om hun verplichtingen – lees: de beloofde pensioenuitkeringen voor nu en in de toekomst – af te dekken. En dus dat er sneller geld naar de gepensioneerden mag.

De afgelopen jaren was de toen nog extreem láge rente dus juist het probleem. Een probleem waar zij zich massaal tegen hadden ingedekt met derivaten (financiële producten) die geld opleveren als de rente daalt. Maar die, zo bleek dus onlangs weer, geld kósten als de rente hard stijgt.

De banken waarvan de pensioenfondsen hun derivaten hadden gekocht, begonnen meer onderpand te eisen toen de rente in het VK zo hard opliep. Daardoor hadden de fondsen direct geld nodig. Snel verkochten ze een deel van hun staatsobligaties om aan dat geld voor onderpand te komen.

Vicieuze cirkel

Maar doordat iedereen daar ineens zo snel vanaf wilde, werden ze nog minder waard. En in het algemeen geldt: hoe minder beleggers geven voor staatsobligaties, hoe hoger de rente daarop. Door de uitverkoop steeg de rente dus nog meer, en de vicieuze cirkel was rond. Het dwong de centrale bank Bank of England om dan maar massaal staatsobligaties uit de markt op te kopen om zo de rente daarop wat omlaag te krijgen.

Ook in Nederland moesten de fondsen de afgelopen maanden fors inleveren op hun rentederivaten. Hoe meer een fonds zijn renterisico’s daarmee heeft afgedekt, hoe groter de verliezen. Het bracht toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) er deze week toe om fondsen te waarschuwen: zorg dat jullie over genoeg liquide middelen beschikken, mochten banken om meer onderpand vragen bij een stijgende rente.

Vorige week publiceerde DNB nog cijfers over hoeveel beleggingen Nederlandse pensioenfondsen dit jaar al hadden verkocht, en hoeveel van de opbrengsten daarvan besteed werd aan het verplicht bijstorten van onderpand. Het bleek om een record te gaan: 88 miljard aan beleggingen in de uitverkoop, 82 miljard euro daarvan ging vervolgens op aan het bijstorten van onderpand.

Nat gaan

Toch verwachten experts dat de Nederlandse pensioensector niet zo snel nat zal gaan als die in Engeland. Onder meer omdat fondsen zich hier minder hebben ingedekt tegen een lagere rente dan de fondsen in het VK. “Hier dekken grote fondsen zich meestal slechts voor de helft in tegen de verliezen van een lagere rente”, zegt pensioenadviseur Roel Mehlkopf van vermogensbeheerder Cardano. “Soms nog minder. In Engeland dekken ze zich daarentegen vaak volledig in tegen rentedalingen.”

Daarnaast is de kans hier minder groot op een vicieuze cirkel, waarin pensioenfondsen de rente op staatsobligaties onbedoeld doen oplopen doordat ze er zoveel van verkopen om aan geld te komen. “Britse pensioenfondsen kunnen vaak alleen terugvallen op Britse staatsobligaties om aan geld te komen voor onderpand. Nederlandse pensioenfondsen werken met een breder spectrum met staatsobligaties uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk die ze vaak kunnen gebruiken als onderpand zonder die te hoeven verkopen.”

Pensioenverhoging in vooruitzicht De grote pensioenfondsen verloren dit jaar dan wel tientallen miljarden aan beleggingen, door de gestegen rente staan ze er op papier toch beter voor dan in de afgelopen jaren. Er is zelfs ruimte om de pensioenuitkeringen voor volgend jaar te verhogen, iets waarover de fondsbesturen volgende maand moeten beslissen. De kans lijkt echter klein dat een pensioenverhoging de hoge inflatie zal kunnen bijbenen, zodat ouderen er nog steeds in koopkracht op achteruit kunnen gaan.

