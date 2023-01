Tienduizenden (ex-)rokers melden zich voor proef-screening op longkanker

Enkele tienduizenden Nederlandse rokers en ex-rokers hebben zich aangemeld voor een proef-bevolkingsonderzoek naar longkanker. Volgens de onderzoekers zijn dat er een stuk meer dan verwacht. De eerste deelnemers zijn deze week gescand, meldt Carlijn van der Aalst, coördinator van het onderzoek bij het Erasmus Medisch Centrum. Deelnemers krijgen bij aanvang een CT-scan, en in de drie jaar daarna nog één of twee. Het doel is om longkanker in een eerder stadium op te sporen.

Het onderzoek richt zich op langdurige rokers van 60 tot en met 79 jaar die wonen in de regio rond de deelnemende ziekenhuizen in Amsterdam, Bilthoven en Drachten. Per brief zijn 400.000 van hen uitgenodigd. Een deel van de inschrijvingen valt nog af, bijvoorbeeld omdat mensen toch niet tot de risicogroep behoren.

De studie, waaraan ook ziekenhuizen in Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk meedoen, moet meer informatie opleveren over hoe landen een landelijk bevolkingsonderzoek naar longkanker het beste kunnen aanpakken, als ze dat willen invoeren. Wereldwijd heeft nu slechts aan handjevol landen zo’n screening, waaronder Australië en Polen.

Minister Kuipers vraagt advies over bevolkingsonderzoek

Nederland kent nu geen bevolkingsonderzoek naar longkanker, zoals dat er wel is voor borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid toonde zich eerder sceptisch over zo’n screening, maar vroeg vorige maand de Gezondheidsraad wel om advies over de mogelijkheden. Wanneer dat advies komt, is niet bekend.

In Nederland wordt longkanker jaarlijks bij 14.000 mensen vastgesteld. 10.000 mensen per jaar overlijden eraan. Vijf jaar na de diagnose leeft slechts een kwart van de patiënten nog. Eerder Nederlands onderzoek dat tien jaar liep, liet zien dat een jaarlijkse screening de sterfte bij mannelijke zware rokers met een kwart terugbracht. Bij vrouwen is dat percentage nog wat hoger.

Met een CT-scan kan de kanker al in het eerste stadium gevonden worden, terwijl patiënten nu vaak pas klachten krijgen in het derde of vierde stadium, als de overlevingskans slechter is en de behandeling zwaar.

Een zorgelijke uitslag is in de helft van de gevallen onterecht

Er kleven ook nadelen aan screening. De belangrijkste: een deel van de mensen zit na een scan onnodig in onzekerheid. Per honderd deelnemers krijgen er ongeveer acht de boodschap dat ze mogelijk kanker hebben, zo verwacht Van der Aalst.

Bij de vier van hen blijkt dat later onterecht, na nader onderzoek bij een longarts. Dat onderzoek kan ingrijpend zijn. Als er bijvoorbeeld weefsel wordt weggenomen voor nader onderzoek, bestaat er een (zeer kleine) kans dat er iets misgaat tijdens die ingreep.

Bij nog eens tien anderen is de uitslag van de eerste scan ‘twijfelachtig’. Zij moeten na drie maanden langs komen voor een nieuwe CT-scan, waarna er bij negen van de tien niets aan de hand blijkt.

Een ander risico is volgens de onderzoekers de lage dosis straling die bij de CT-scan wordt gebruikt. Die is vergelijkbaar met een de straling die iemand normaal gesproken in een half jaar oploopt in het dagelijks leven. In zeldzame gevallen kan die straling kanker veroorzaken.

In de nieuwe studie willen Van der Aalst en haar Europese collega’s kijken of het ‘veilig’ is om deelnemers die op de eerste scan ‘schoon’ blijken, pas na twee jaar terug te laten komen voor een nieuwe scan.

Als ze op die manier bijna evenveel gevallen van longkanker opsporen als bij de controlegroep die jaarlijks wordt gescand, zou een bevolkingsonderzoek veel goedkoper worden. Bovendien wegen bij zo’n tweejaarlijkse scan de nadelen voor deelnemers minder zwaar.

