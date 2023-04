Tien jaar na Rana Plaza: is er iets verbeterd in de kledingindustrie?

Acht verdiepingen telde het Rana Plaza in Dhaka. Volgens de Bengaalse brandweer waren de bovenste drie etages zonder toestemming gebouwd. En het gebouw was ook niet bedoeld voor trillingen van zware machines van de textielfabrieken die zich er vestigden. Een dag voor de ramp werden er al scheuren waargenomen in het gebouw, waarna de winkels op de lagere verdiepingen hun deuren sloten.

Na de ramp werd overduidelijk dat veiligheid van personeel in landen als Bangladesh, Pakistan en Vietnam een sluitpost is in de internationale textielketen, net zoals het loon voor de werknemers. Door publieke en politieke druk uit het Westen tekenden een groot aantal kledingmerken het zogenoemde Bangladesh-akkoord, dat tot een veilige en gezonde werkplek in textielfabrieken moest leiden.

Niet slechter, maar zeker ook niet beter

Tien jaar na de ramp is de vraag: is er daadwerkelijk iets verbeterd in de kledingindustrie? Gedragen grote kledingmerken als Zara en Zeeman zich nu verantwoordelijker? Is de veiligheid verbeterd? Betalen kledingmerken een leefbaar loon? En nemen ze maatregelen om de milieubelasting te verminderen? Ook dat laatste is belangrijk, want bij de productie van kleding worden veel chemicaliën, energie en water gebruikt.

“Het is niet slechter, maar zeker ook niet beter geworden”, zegt Elles van Ark, directeur bij vakbond CNV International. Er zijn dankzij het Bangladesh-akkoord weliswaar verbeteringen doorgevoerd, vertelt ze, maar de opmars van fast fashion heeft voor werknemers niet tot betere arbeidsomstandigheden geleid. Van Ark zet zich in voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in de textielsector.

Reddingswerkers proberen overlevenden uit het ingestorte Rana Plaza te halen. Beeld EPA

Die betere omstandigheden blijven onder meer uit omdat grote ketens als H&M en Zara iedere maand nieuwe kleding in de winkel willen hebben. Van Ark: “Mensen hebben vaak geen idee wat fast fashion betekent voor de arbeiders. Vanwege de hoge omloopsnelheid en de enorme hoeveelheid bestellingen worden arbeiders onder druk gezet. Ze maken lange dagen en moeten vaak overwerken om telkens kleding voor het almaar wisselende assortiment te maken. Het schrijnende is dat ze dat overwerk nodig hebben om een leefbaar loon te kunnen verdienen.”

Het duurzame aspect komt pas daarna

De diepere oorzaak van veel problemen in de kledingindustrie ligt volgens kledingondernemer Xander Slager bij het “uit de hand gelopen aandeelhouderskapitalisme” in de sector. “Alle grote kledingmerken laten hun spullen maken in de landen met de laagste arbeidskosten. Is er een land met nóg lagere kosten, dan gaan ze daar naartoe”, aldus Slager. “Dat leidt tot een wereld van hoge volumes en lage prijzen. Het sociale en duurzame aspect komt pas daarna.”

Onafhankelijk onderzoeker Natascha van der Velden bevestigt dat het in de kledingsector “alleen draait om groei van omzet en winst”, uitzonderingen daargelaten. Van der Velden promoveerde in 2016 op de levenscyclus van textielproducten aan de TU Delft. De gevestigde belangen van de bedrijven maken verandering volgens haar lastig. “Je zou het liefst het hele systeem opnieuw opbouwen. Soms is het makkelijker om een nieuw huis te bouwen, dan een oud huis volledig te renoveren.”

Morjina Begum in Bangladesh rouwt om haar dochter, die omkwam tijdens de instorting van het textielcomplex Rana Plaza. Beeld EPA

Duurzaamheidsmanager Arnoud van Vliet van Zeeman weet uit ervaring hoe lastig het is om de bestaande praktijk aan te pakken. Zeeman produceert al tientallen jaren bij dezelfde fabrieken, die ze naar eigen zeggen goed kennen. Maar de controle strekte zich nog niet uit tot de toeleveranciers van die fabrieken.

Tien jaar geleden begon Zeeman daar vragen over te stellen aan zijn leveranciers. Van Vliet: “Hoe worden werknemers behandeld? Waar wordt de stof voor onze T-shirts gewassen of van een opdruk voorzien? Waar komen de grondstoffen vandaan?” Geen enkel bedrijf is in staat om de sector in één keer om te gooien. “Zo stel je langzaam maar zeker eisen steeds dieper in de keten van leveranciers”, zegt Van Vliet. “Het is een cliché, maar het kan alleen stapsgewijs.”

Aan de goden overgeleverd

Kledingfabrikanten in Azië werken meestal voor meerdere kledingmerken. Ze wisselen zelf vaak ook van leverancier. Het katoen kan vandaag van leverancier A komen en morgen van leverancier B. Zeeman probeert zijn fabrikanten te overtuigen om met vaste leveranciers te werken. Want als een fabrikant zijn textiel bij een bedrijf laat verven dat op dat moment het goedkoopste is, dan “ben je aan de goden overgeleverd”, zegt Van Vliet.

Want hoe houd je dan grip en controle op de arbeidsomstandigheden en de milieuvervuiling bij al die anonieme bedrijven diep in de keten van toeleveranciers? “We kijken hoe we daar meer sturing kunnen krijgen”, zegt Van Vliet. “Kies nou voor één partner, zeggen we tegen leveranciers, dan kunnen we het goed organiseren.”

Ook ondernemer Slager weet als voormalig eigenaar van het jassenmerk Spoom als geen ander hoe moeilijk het is om de kledingindustrie te veranderen. “Voor het maken van een jas heb je heel veel leveranciers nodig, want een jas bestaat uit heel veel materialen, bijvoorbeeld stoffen, ritsen en knopen. Maar er worden ook vaak vervuilende coatings gebruikt. Om nog maar te zwijgen over het eendendons.”

‘Helemaal klaar’ met de cowboypraktijken

Voor ieder materiaal gebruikt een fabrikant telkens weer een andere leverancier. En het is best ingewikkeld om al die fabrieken te controleren. Slager was naar eigen zeggen “helemaal klaar” met de cowboypraktijken. Hij ontmoette Nelleke Wegdam, een gelijkgestemde, en samen richtten ze een nieuw kledingbedrijf op: New Optimist. De ondernemers willen bewijzen dat ze een kledingbedrijf kunnen runnen zonder de bezwaren die aan de grote textielbedrijven kleven.

New Optimist is een sociale onderneming, met een atelier in Amsterdam, waar twintig mensen werken aan de eigen kledinglijn. Een deel van het personeel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt of komt uit de bijstand. Ze krijgen een opleiding en een contract. “Wij denken niet meer alleen vanuit prijs, volume en efficiency”, vertelt Slager.

De kleding wordt gemaakt en verkocht in Nederland en daardoor is het makkelijk om zicht en grip te houden op de hele keten. “Als je aan de andere kant van de wereld je kleding laat maken, dan kan dat alleen als je grote hoeveelheden afneemt. Omdat we alles lokaal doen, kunnen we kleinere series maken”, legt Slager uit.

Weinig geld voor een leefbaar loon

Zijn nieuwe merken als New Optimist een alternatief voor grote kledingbedrijven als H&M en Primark? “Ze doen het echt anders. Dat werkt heel goed”, ziet onafhankelijk onderzoeker Van der Velden. “Maar je gaat met die nieuwe initiatieven nooit de volumes halen die we nu gewend zijn.”

De volumes mogen van Van der Velden wel omlaag, want fast fashion kan bijna niet duurzaam zijn, maar dan nog zijn kleine merken “niet de hele oplossing voor de kledingindustrie”. Van der Velden vindt bovendien dat het Westen de kledingfabrieken in Azië niet de rug kan toekeren, want dan verliezen lokale werknemers massaal hun baan. “We hebben een verantwoordelijkheid naar de landen waar we nu zaken mee doen.”

Dat vindt ook Van Ark van CNV: “Het is een trieste constatering, maar tien jaar na Rana Plaza kijken veel kledingmerken nog steeds alleen maar naar prijs. We hadden gewild dat zo’n ramp nooit meer zou kunnen gebeuren. Maar er is voor werknemers in landen als Bangladesh en Pakistan vaak nog steeds te weinig geld voor een leefbaar loon en veilige arbeidsomstandigheden.”

Misstanden stoppen, voorkomen of beperken

De introductie van Europese regelgeving over ‘internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’ kan verandering brengen. Maar het wetgevingstraject is een mijnenveld. Nederland wil samen met een handvol andere Europese landen bestaande internationale normen hanteren die verder gaan dan het Europese voorstel. Die internationale normen gelden overigens niet alleen voor de kledingbranche maar voor alle sectoren.

Om vaart te maken hebben Tweede Kamerleden een initiatiefwet ingediend waarin een zorgplicht voor bedrijven is opgenomen. Bedrijven worden verplicht om misstanden in de keten van leveranciers in kaart te brengen. En als er sprake is van mensenrechtenschendingen of milieuvervuiling moeten ze er actie op ondernemen, dat wil zeggen de misstanden stoppen, voorkomen of beperken.

Kledingketen Zeeman steunt de Europese regelgeving en ook de Nederlandse initiatiefwet. Maar veel andere grote kledingmerken staan niet te trappelen. Discounter Action, die ook veel textiel verkoopt, ‘steunt de gedachte en het doel achter de voorgestelde wet’, maar als bedrijf dat actief is in elf Europese landen ziet het liever geen Nederlandse alleingang maar ‘een uniforme en duidelijke Europese aanpak’.

Strengere regelgeving is volgens experts onvermijdelijk. “De vrijblijvendheid gaat er in ieder geval steeds meer vanaf”, constateert Van der Velden.

