Tien jaar na instorten kledingfabriek in Bangladesh worstelen overlevers nog met de gevolgen

De instorting van kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh laat ook na tien jaar nog diepe sporen na. Ruim de helft van de overlevenden is nu werkloos, blijkt uit onderzoek van ActionAid. De vrouwenrechtenorganisatie deed onderzoek onder ongeveer tweehonderd overlevenden van de ramp, die maandag exact tien jaar geleden plaatsvond.

Het begon met scheuren in de constructie van het gebouw Rana Plaza in Bangladesh. Een dag later gingen de kledingfabriekjes in het pand gewoon weer open en togen zo’n vijfduizend mensen naar hun werk: knippen, stikken, plooien. Ze produceerden veelal voor westerse kledingmerken. Dat ging door tot iets voor negen uur in de ochtend, toen de constructie het begaf. Bij de ramp kwamen 1100 mensen om het leven en raakten nog eens 2600 mensen gewond.

Angstig en gespannen

“Veel van de overlevenden van de instorting van Rana Plaza hebben het mentaal en fysiek nog steeds moeilijk”, zegt Farah Kabir, directeur van ActionAid Bangladesh. De organisatie onderzoekt jaarlijks hoe het met de overlevenden gaat.

Daarbij valt dus de hoge werkloosheid op. Van de deelnemers aan het onderzoek heeft iets meer dan de helft geen werk. De gemiddelde werkloosheid in Bangladesh is iets meer dan 5 procent. De onderzoekers schrijven de enorme achterstand op de arbeidsmarkt onder meer toe aan gezondheidsproblemen. Zo zegt bijna 60 procent van de overlevenden angstig te zijn. Ruim een kwart zegt vaak gespannen te zijn. In het onderzoek zeggen overlevenden ook veel fysieke klachten te ervaren. Rugpijn kwam het meeste voor, gevolgd door hoofdpijn.

Een van de slachtoffers vertelde ActionAid dat ze drie uur lang bedolven lag onder het puin voor ze gevonden werd. Ze vraagt zich af of ze ooit weer in een gebouw durft te werken.

‘Fast fashion’ belemmert verbetering

In Rana Plaza zaten verschillende kledingfabriekjes, die kleding maakten voor populaire merken als Zara, Mango, Benetton en Prada. Het drama maakte voor het westerse publiek duidelijk onder welke omstandigheden die bedrijven kleding laten maken.

In de nasleep van de ramp beloofde de kledingindustrie beterschap. In het Bangladesh Akkoord legden ze vast hoe ze de werkomstandigheden en de veiligheid zouden verbeteren. Vakbond CNV meldde onlangs dat het ‘niet slechter, maar ook zeker niet beter is geworden’. Dat komt volgens de vakbond door de opkomst van fast fashion – snel wisselende collecties van goedkoop geproduceerde kleding – waardoor prijzen steeds meer onder druk staan.

ActionAid vroeg daarom ook tweehonderd medewerkers van nog bestaande kledingfabrieken of zij zich veilig voelen op hun werkplek. Ongeveer de helft gaf aan dat er verschillende veiligheidsproblemen waren in hun fabriek. Zo waren er problemen met machines, ontbraken brandveiligheidsmaatregelen zoals brandblussers en nooduitgangen en was er onvoldoende ventilatie en verlichting. Wel zeggen veel medewerkers veiligheids- en gezondheidstrainingen te krijgen.

Lees ook:

Zonder wetten of ‘modewaakhond’ zal fast fashion nooit duurzaam worden

De veiligheidssituatie in de kledingfabrieken in Azië is verbeterd, maar het op het laatste moment afzeggen van bestellingen of veel te laat betalen, is in de wereld van fast fashion nog steeds bijna normaal.