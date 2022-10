Thuiswerken helpt tegen overvolle wegen en treinen. Maar is er een wet voor nodig?

Mag een werknemer zelf beslissen om thuis te werken? Wel volgens het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt.’ De Tweede Kamer stemde al voor de invoering van de wet, maar in de Eerste Kamer klinkt twijfel over de noodzaak van het zogenoemde thuiswerkrecht.

Sinds het kabinet het thuiswerkadvies heeft laten vallen, is het aan de werkgever om werken op afstand wel of niet toe te staan. Waar mogelijk kiezen bedrijven vaak voor deels thuis en deels op kantoor. Verschillende onderzoeken laten zien dat werkgevers en werknemers zo’n hybride variant ook beogen op lange termijn.

Maar volgens de Tweede Kamerleden Senna Maatoug (GroenLinks) en Steven van Weyenberg (D66), de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, hebben werknemers houvast nodig. Want als de baas straks toch besluit dat het gedaan is met thuiswerken, hebben thuiswerkliefhebbers geen poot om op te staan.

Dat thuiswerken lijkt weg te ebben, constateren de Kamerleden aan de hand van de drukte op de wegen en de overvolle treinen. Alsof thuiswerken deze herfst alweer tot het verleden behoort. De reistijden, die langer worden door de vele vertragingen, zijn onnodig en zonde van onze productiviteit, stellen de initiatiefnemers. Zij doen het wetsvoorstel als ‘een duwtje in de rug’ om thuiswerken te stimuleren.

Drukker dan voor corona

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) berekende al dat het dit jaar drukker op de weg is dan in 2019, het jaar voor corona. En de files zullen de komende jaren toenemen. Vooral dinsdagen en donderdagen zijn druk, zien ook de Nederlandse Spoorwegen, die forenzen opriepen vooral op die dagen thuis te blijven. Dat universiteiten en hogescholen weer volledig fysiek onderwijs verzorgen, helpt ook niet mee.

Het voorstel van D66 en GroenLinks is een aanpassing van de bestaande Wet flexibel werken. Nu wordt op afstand werken nog als een optie beschouwd, maar niet als een recht. Aanvankelijk hield de aanpassing in dat werknemers straks zelf mogen bepalen waar ze werken. Maar na advies van de Sociaal Economische Raad is er ook een noodrem voor werkgevers ingebouwd.

Zo kan de baas een thuiswerkverzoek alsnog afwijzen als er ‘redelijke en billijke bezwaren’ zijn. Die bezwaren zijn er natuurlijk voor een verpleegkundige of een bouwvakker die wel op locatie moeten zijn, maar in principe niet voor een roostermaker die ook vanuit huis de laptop kan openklappen. Redelijk kan ook zijn dat het personeel één dag per week naar kantoor moet om elkaar niet uit het oog te verliezen.

Een flinke lijst vragen

Begin juli stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor het thuiswerkrecht. De Eerste Kamer moet er nog over beslissen. Vorige week lieten enkele fracties, waaronder CDA, D66 en VVD, weten dat zij nog een flinke lijst vragen hebben.

Bijvoorbeeld: wie controleert of de werkplek veilig is? Wie bepaalt hoeveel dagen thuiswerken redelijk is? Ook zijn er vragen over de toegevoegde waarde van een wettelijk vastgelegd thuiswerkrecht. Wie zegt dat personeel een wet nodig heeft om vaker te kunnen thuiswerken? Wordt dat niet nu al in de praktijk vanzelf goed geregeld?

Wie controleert of de werkplek veilig is? En wie bepaalt hoeveel dagen thuiswerken redelijk is? Beeld ANP

Terechte vragen, zegt Alexander Bruggen, die als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht onderzoek doet naar thuiswerken. Bruggen vindt een wet voorbarig omdat nog lang niet duidelijk is hoe bedrijven en personeel na de pandemie zullen omgaan met het thuiswerkthema. “We zijn nog volop aan het experimenteren, geef de arbeidsmarkt daar de tijd en ruimte voor. Een wet creëert regels en verplichtingen voor een probleem dat er mogelijk niet eens is.”

Initiatiefnemer Van Weyenberg stelt dat de wet vooral als aanzet dient om in gesprek te blijven over thuiswerken. Hij is niet bang voor conflicten: werknemers komen volgens hem óók graag op kantoor, al is het maar om thuis te besparen op de energierekening.

Vereenzaming en haperende samenwerking

Een andere vraag in de Eerste Kamer is of thuiswerken ooit wel echt het nieuwe normaal zal worden. Er zijn ook nadelen, zoals vereenzaming, een haperende samenwerking tussen collega’s, het risico dat werk en privé door elkaar gaan lopen. En zijn er verschillen in de gevolgen voor mannen en vrouwen? Kortom: moeten we niet eerst meer onderzoek doen?

Genderverschillen zijn er, zegt Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. Mannen lijken over het algemeen meer uren te gaan werken, terwijl vrouwen meer zorgtaken op zich nemen. “Vaak werd gezegd dat een voordeel van thuiswerken is dat de huishoudelijke taken beter verdeeld konden worden, maar dat lijkt niet te gebeuren.“

Een wet die meer thuiswerkvrijheid biedt, is niet per se in het belang van de werknemer, zegt Van der Lippe. “Zeker onervaren krachten hebben nood aan direct contact. Aanwezigheid op kantoor bevordert ook doorstroming naar andere functies, inspiratie en innovatie, en je bespreekt het sneller als je ergens mee zit. Maar dit soort voordelen zijn niet zo tastbaar als minder reistijd.”

Bovendien, stelt Van der Lippe, is de een thuis productiever, en de ander op kantoor. Beter dan generieke maatregelen is het volgens haar als werkgever, leidinggevende en werknemer samen bespreken wat voor ieder de meest optimale situatie is. “We moeten ook niet doorslaan. Werknemers zijn geen zzp’er, daar hebben ze bewust niet voor gekozen.”

