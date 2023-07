Thuisbezorgd meldt krimp: ‘Elkaar aan tafel ontmoeten is weer de trend’

Het laten thuisbezorgen van maaltijden is niet meer zo vanzelfsprekend als het tot voor kort was. En dat komt niet alleen omdat het coronavirus is verdreven, zeggen kenners van de markt. “Elkaar ontmoeten is weer de trend”, constateert marketingspecialist Cor Molenaar. “Als we dan toch besluiten niet te gaan koken, zoeken we elkaar liever op in een restaurant. Daar gaat de dominante speler Thuisbezorgd voorlopig last van hebben.”

De behoefte om vaker buiten de deur te eten lijkt een mondiaal verschijnsel te zijn. Het moederbedrijf achter de in het oranje gestoken maaltijdbezorger, Just Eat Takeaway, maakte woensdag de resultaten bekend over het eerste halfjaar van 2023. En die zijn minder florissant dan vorig jaar in dezelfde periode.

In de gebieden waar het bedrijf actief is – Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland – bestelden de mensen in 2022 nog 509 miljoen maaltijden online. Dat waren er in de eerste helft van dit jaar 450 miljoen. Het totaalbedrag waarvoor klanten eten bestelden, ging met 6 procent omlaag tot 13,2 miljard euro. Onderaan de streep bleef wel een positief bedrijfsresultaat van 143 miljoen euro over, mede geholpen door kostenbesparingen. Een jaar eerder werd nog een verlies van 134 miljoen euro geleden.

Inflatie brengt consument weer aan tafel

Een reden om geen maaltijdbezorger meer te laten komen, is de inflatie. “Door de hoge prijzen kiezen mensen er nu ook vaker voor om zelf te gaan koken”, denkt Molenaar. Hij erkent dat ‘op restaurant gaan’ ook prijzig kan zijn: “Maar uit eten is nu zo belangrijk geworden dat veel consumenten dan bijvoorbeeld alleen een hoofdgerecht nemen.”

Volgens de retailspecialist hebben bezorgers van ingrediëntenpakketten voor maaltijden die thuis nog zelf bereid moeten worden geen rol in de tegenwind bij Thuisbezorgd: “Dat zijn aparte concepten.” Ook Nicole Stofberg, lector platformeconomie aan de Haagse Hogeschool, ziet partijen die maaltijdboxen leveren zoals MarleenKookt, HelloFresh of Marley Spoon niet als serieuze concurrent van Thuisbezorgd: “Mensen gebruiken Thuisbezorgd toch vooral omdat ze geen zin hebben om te koken. UberEats is wel een concurrent.”

Stofberg ziet andere trends die de resultaten van de marktleider in maaltijdbezorging drukken. Zo proberen volgens haar veel restaurants zelf een bezorgdienst operationeel te houden om zo niet meer van Thuisbezorgd afhankelijk te zijn. Restaurants moeten een commissie van 13 procent voor elke bestelling afstaan aan het platform. “Je ziet steeds vaker briefjes in restaurants hangen met ‘laten bezorgen? bel ons’. Allemaal om Thuisbezorgd te omzeilen.”

Bezorging is moeilijk rendabel te krijgen

Veel horeca-ondernemers hebben tegenstrijdige gevoelens over het bekende bezorgplatform. Ze zijn erbij aangesloten om een groot publiek te bereiken, maar willen ook niet met handen en voeten zijn gebonden aan Thuisbezorgd. Molenaar: “Restaurants hikken tegen die commissie aan, maar hebben het merk nodig. De marketingkracht van Thuisbezorgd is enorm en tegen de digitale infrastructuur en het netwerk van bezorgers valt niet op te boksen. Serieuze alternatieven die Thuisbezorgd aanvallen zie ik ook niet.”

Stofberg ziet nog wel een ander gevaar voor de maaltijdmarktleider: “Omdat ze te weinig riders hebben verloopt de dienstverlening niet altijd even soepel. Uit onderzoek is gebleken dat het waarmaken van beloftes voor online klanten beslissend kan zijn. Gaat het een paar keer mis dan komen ze nooit meer terug.”

Omdat het thuis laten bezorgen van producten over het algemeen lastig rendabel te krijgen is, vooral door de logistiek erachter, ziet Molenaar toch kansen voor Thuisbezorgd: “Online winkels hebben het moeilijk, supermarkten zien bezorgboodschappen teruglopen en flitsbezorgers verdwijnen in hoog tempo. Daarom zou Thuisbezorgd het verdienmodel kunnen verbreden door in het gat van de winkelbezorging te springen.”

