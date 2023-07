Tesla is nog geen Toyota of VW, maar behoort nu toch echt tot de gevestigde orde

Tesla? Blitse auto's. Pioniers in elektrificatie. Een geniale gek achter het stuur. De basis is goed. Maar het blijven speeltjes voor de elite, het merk zal nooit winst maken en het gaat Elon Musk niet lukken om massaproductie op gang te krijgen. Dat was de scepsis die lange tijd rondom het merk uit het Amerikaanse Austin, Texas hing.

Maar zie nu eens, juli 2023, zo'n twaalf jaar na de introductie van de baanbrekende Model S. Automerk Tesla staat stevig op de kaart. De resultaten uit het afgelopen kwartaal zijn daar het jongste bewijs van. Niet alleen steeg de omzet naar bijna 25 miljard dollar - bijna de helft meer dan een jaar eerder in dezelfde periode. Ook de nettowinst steeg vrolijk mee: 2,7 miljard dollar schoon aan de haak - 20 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal auto’s dat Tesla in het tweede kwartaal wereldwijd aan de man bracht kwam uit op 466.140. Dat is maar liefst 83 procent meer dan vorig jaar in dit kwartaal.

Tesla is de top-15 van grootste autofabrikanten binnengedrongen

Is het tijd om vast te stellen dat de missie van Musk is geslaagd en dat Tesla zich heeft genesteld tussen de gearriveerde merken? “Dat denk ik wel”, zegt ING-econoom Rico Luman, specialist automotive. “Het is Tesla goed gelukt om de productie op te schalen. Door de modellen in prijs te verlagen zijn ook meer auto's verkocht. Tesla is goed op weg om de doelstelling van bijna 2 miljoen auto's per jaar te halen.”

Daarmee is Tesla de top-15 binnengedrongen van grootste autofabrikanten ter wereld. Net onder BMW maar boven Mazda en Subaru. Met de verwachte 2 miljoen geproduceerde auto's per jaar is Tesla nog lang geen Toyota ( rond de 10 miljoen) of Volkswagen Groep ( ruim 8 miljoen). “Maar het is belangrijk om je te realiseren dat de lijst er voor volledig elektrische auto’s helemaal anders uit ziet”, zegt Luman. “Hier wordt Tesla weliswaar ingehaald door BYD vanwege de al enorme Chinese markt , maar loopt Tesla voor op VW en zeker op Toyota.”

Model Y was in het eerste kwartaal de best verkochte auto ter wereld

Zelfs op de Amerikaanse thuismarkt - ironisch genoeg was Tesla daar nooit een verkoophit - zijn de kansen gekeerd. Door een subsidieregeling van de overheid rijden ook Amerikanen nu vaker in een Model S, een Model 3, een Model X of de nieuwe Y. Die laatste is ook in Nederland populair. Sterker: in het eerste kwartaal van dit jaar was Model Y met 267.171 verkochte exemplaren de best verkochte auto ter wereld.

Maar in de zwaar concurrerende automarkt kan geen enkel merk zich veilig wanen. In de achteruitkijkspiegel van Tesla doemt voortdurend gevaar op. Zo mengen zich hoe langer hoe meer Chinese merken in de strijd en komen traditionele autofabrikanten in rap tempo met allerlei nieuwe, volledig elektrische modellen. Tesla lijkt wat dat betreft te maken te hebben met de wet van de remmende voorsprong.

Deze week lukte het dan eindelijk om de eerste Cybertruck te bouwen, een soort uit de hand gelopen SUV. Verder blijft het al lang stil rondom toekomstige types. Luman: “We zien bij Tesla weinig vernieuwing in het aanbod van modellen. Musk heeft in 2020 een goedkoper middenklasse model aangekondigd, maar daar hoor je de laatste tijd weinig meer over.”

Intussen heeft Dacia de volledig elektrische Spring in de showroom staan voor een kleine 22.000 euro, komt Volkswagen in 2025 met de ID2, die ongeveer 25.000 euro moet gaan kosten. De BYD Dolphin blijft ook nog net onder de 30.000 euro. Luman: “Het gaat voor verdere groei nu om het veroveren van de grote bulkmarkt. Betaalbare middenklasse modellen voor de massa. Dat wordt nog een hele uitdaging voor Tesla.”

