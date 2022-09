Terwijl inwoners van Grünheide worden opgeroepen te besparen, slurpt de nieuwe Teslafabriek water

Niet alle inwoners van het Duitse Grünheide zijn blij met de komst van een grote Teslafabriek. Het bedrijf gebruikt net zoveel water als een kleine stad, terwijl de regio kampt met waterschaarste.

Waterexpert Marten Siebenthaler verhuisde in 2015 met zijn gezin van Berlijn naar Grünheide. De regio in de deelstaat Brandenburg is een oase van bossen en meren. De stadsmens uit Berlijn had lang het vooroordeel dat hier alleen maar oude verbitterde nazi’s wonen, maar inmiddels trekt de deelstaat ten oosten van de hoofdstad veel jonge gezinnen.

En niet alleen Berlijners zien er mogelijkheden, ook de Amerikaanse autofabrikant Tesla. Het bedrijf van Elon Musk gaat vanuit Grünheide de competitie aan met de gevestigde Duitse auto-industrie in het rijkere zuiden van het land. Hier opende Tesla aan het begin van dit jaar zijn eerste gigafabriek in Europa. Een half miljoen elektrische auto’s moeten er ieder jaar van de band rollen.

Luchtfoto van de plek waar de Tesla-fabriek zal herrijzen.

Nauwelijks ruimte voor de fabriek

Bij Siebenthaler riep de aankondiging van de fabriek meteen de vraag op waar die dan moest komen. “We zijn omringd door bossen hier, vrije ruimte is er nauwelijks.” Toen bekend werd dat de fabriek in een grondwaterbeschermingsgebied zou komen te staan en 300 hectare bos ervoor zou moeten wijken, riep dat weerstand op bij veel milieubewuste buren.

Waterexpert Marten Siebenthaler

Tesla zal 1,4 miljoen kubieke water per jaar verbruiken, net zoveel als een kleine stad. Tegelijkertijd kampt Brandenburg door klimaatverandering steeds meer met waterschaarste. Het waterbedrijf in Strausberg-Erkner, in de buurt van Grünheide, heeft deze zomer zelfs aangekondigd drinkwater te gaan rantsoeneren. Een gemiddelde inwoner verbruikt nu 175 liter water per dag, maar moet dat beperken tot 105 liter. Ook Berlijn, de stad die afhankelijk is van grondwater uit Brandenburg, bespreekt soortgelijke maatregelen.

Lang weinig oog voor grondwater

Volgens waterexpert Siebenthaler, die vrijwilliger is bij de natuurbeschermingsorganisatie Nabu, heeft de Brandenburgse deelstaatregering weinig oog gehad voor grondwater. “Dat was de afgelopen decennia geen prioriteit”, zegt hij. Toen de deelstaat nog deel uitmaakte van de DDR werd er volgens Siebenthaler veel zorgvuldiger met grondwater omgegaan. “Men was zich er toen van bewust dat grondstoffen schaars waren. De grondwatervoorraad werd nauwkeurig in de gaten gehouden”, legt hij uit. “Maar sinds de hereniging zijn er geen precieze gegevens meer over hoeveel grondwater precies gebruikt kan worden.”

Het economisch herstel van de deelstaat is de grootste prioriteit van de Brandenburgse politiek sinds de Wende. De Teslafabriek wordt gezien als een grote kans voor de deelstaat, die veel banen creëert. Tesla zegt 12.000 werknemers aan te willen nemen. Sommige inwoners van Grünheide zijn daarom enthousiast over de fabriek. “Dat gevoel leeft bij hen omdat we twintig, dertig jaar geleden nog een grote werkloosheid rondom Berlijn hadden”, zegt Siebenthaler. “Maar dat is al lang niet meer zo.”

Andere inwoners hebben de afgelopen jaren juist campagne gevoerd tegen de autofabriek. Zij vinden dat de risico’s van het industrieterrein groter zijn dan de voordelen. Zo lekte er in april 15.000 liter chemisch afvalwater in een hal waar auto’s worden geverfd. Een kleine hoeveelheid liep naar buiten, het terrein op. Daar maken inwoners zich zorgen om, omdat het grondwater slechts enkele meters onder het industrieterrein door stroomt. Het burgerinitiatief dat de bezorgde buren opzetten, probeert aandacht te krijgen voor zulke incidenten via hun website, petities en evenementen.

Door klimaatverandering meer bewustzijn voor schaarste

Siebenthaler denkt dat de afgelopen zomers, die uitzonderlijk warm en droog waren, het besef in Brandenburg doet groeien dat men zorgvuldiger om moet gaan met grondwater.

“Mensen zien dat het waterniveau in meren dramatisch daalt en dat rivieren uitdrogen. Eerder werd iedereen die zich kritisch opstelde vaak een beetje uitgelachen. Maar nu de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden en ook niet makkelijk op te lossen blijken, merk je dat het bewustzijn bij veel mensen groeit.”

De strijd tegen de Teslafabriek is grotendeels verloren: de fabriek staat er. Natuurorganisaties en de boze buren kunnen alleen nog via rechtszaken verhinderen dat de fabriek een extra 100 hectare erbij krijgt. Toch zijn er volgens Siebenthaler nog genoeg projecten in Brandenburg om zich op te richten. In zijn regio zijn meerdere industrie- bedrijventerreinen in grondwaterbeschermingsgebieden gepland.

Ook is de waterconsumptie van consumenten door de trek naar de deelstaat de afgelopen tien jaar met 25 procent is gestegen. “Tesla heeft eraan bijgedragen dat we met z’n allen in dit onderwerp zijn gaan duiken”, zegt hij. “Het gaat ons niet alleen om Tesla. Tesla was de katalysator.”