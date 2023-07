Terwijl de huizenprijzen alweer stijgen, wordt nieuwbouw juist goedkoper

Wie een huis wil kopen en daarmee nog even wachtte in de hoop dat de prijzen verder zouden dalen, komt vooralsnog bedrogen uit. Een woning kost nu gemiddeld weliswaar bijna 9 procent minder dan een jaar geleden, toen de prijzen piekten, maar wel weer 2,8 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2023. De gemiddelde prijs is nu 410.000 euro, tegen 395.000 toen.

De woningmarkt veert op, maakt makelaarsvereniging NVM op uit haar eigen kwartaalcijfers. Het aantal kijkers neemt toe, er worden meer woningen verkocht en aspirant-kopers bieden weer vaker boven de vraagprijs. De krapte blijft, zegt NVM-bestuurslid Lana Gerssen. "Vraag en aanbod zijn niet in balans. Verre van dat zelfs.”

Aspirant-kopers hebben er weer vertrouwen in, ziet de NVM, ze zijn over de schrik heen van de sterk gestegen rentes – en die zijn nu stabiel. De woningprijzen hebben zich aan die nieuwe situatie aangepast en gaan niet langer door het dak. Lonen zijn gestegen, veel kopers zijn daardoor in staat de huidige prijzen te betalen. En al die kopers concurreren weer met elkaar. “Meer vraag bij gelijkblijvend aanbod", noteert de NVM, “leidt ertoe dat de prijzen voorzichtig weer wat omhoog gaan.”

‘Teken van herstel’ van de nieuwbouw

Dat aanbod moet mede uit nieuwbouw komen, en op dat gebied ziet de NVM ‘een teken van herstel’. En dat is nodig ook, want de nieuwbouwmarkt kampt met veel tegenslag. Hoge rentes hebben investeren in woningbouw duur gemaakt en de gestegen bouwkosten maakten het ingewikkeld om betaalbare huizen neer te zetten, terwijl daar juist veel vraag naar is. Projectontwikkelaars dreigen daardoor te blijven zitten met hun te dure aanbod, nieuwe projecten blazen ze soms af.

Zo bezien is het niet vreemd dat nieuwbouw nu, anders dan bestaande woningen, daalt in prijs – zij het met slechts 1,2 procent. Het prijsverschil tussen nieuwbouw (nu gemiddeld 469.000 euro) en bestaande woningen blijft groot, en die prijsdaling wordt mede veroorzaakt doordat er kleinere nieuwbouwwoningen op de markt komen. De prijs per vierkante meter blijft dus hoog.

Toch ziet de NVM ‘voor het eerst sinds lange tijd’ dat er meer nieuwbouw verkocht wordt. Dat heeft deels te maken met dalende prijzen. Woningen onder de 250.000 euro worden minder verkocht, simpelweg omdat ontwikkelaars en bouwers niet in staat zijn voor zulke prijzen te bouwen én er winst op te maken. De groei van het aantal verkopen zit vooral in woningen van 250.000 tot 400.000 euro.

Appartementen in de steden verkopen goed

Die groei doet zich het meest voor in de steden, en vooral appartementen blijken daar nu goed te verkopen. Opmerkelijk, want ontwikkelaars en ook makelaars waarschuwden meer dan eens dat er in de nieuwbouwplannen waarover minister De Jonge (volkshuisvesting) afspraken heeft gemaakt met provincies te veel nadruk ligt op appartementen binnen de steden, terwijl er juist vraag is naar eengezinswoningen met ruimte eromheen. “Appartementen worden veel aangeboden en dús veel verkocht”, reageert Gerssen. “Dat zegt niet per se iets over de voorkeur van kopers.”

De groeiende vraag is sowieso goed nieuws voor De Jonge, met zijn streven naar 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Want zolang er geen vraag is, bouwen ontwikkelaars niets – meestal beginnen ze pas met een nieuwbouwproject als 70 procent ervan al verkocht is. Maar nu blijkt nieuwbouw dus toch verkoopbaar.

Toch waarschuwt de NVM: het aantal nieuwbouwverkopen is nog steeds maar half zo groot als halverwege 2021. En het aantal bouwvergunningen daalt al een tijdje, dus van toekomstige nieuwbouw valt niet al te veel te verwachten. De afgelopen tijd zag de NVM bovendien dat veel koopovereenkomsten alsnog werden ontbonden, bijvoorbeeld omdat kopers hun financiën niet rond kregen, maar ook omdat projectontwikkelaars bij nader inzien geen brood zagen in de bouw.

