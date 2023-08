Terugleverkosten zetten huurder met paar panelen op verlies

Mijn kritiek op de terugleverkosten van Vandebron heeft nogal wat losgemaakt. Velen vinden dat het energiebedrijf terecht een flinke rekening neerlegt bij bezitters van zonnepanelen. Ik hoop deze mensen met nog enkele voorbeelden toch aan het twijfelen te brengen.

Vandebron wil panelenbezitters tot 552 euro per jaar laten betalen voor het feit dat zij door salderen het bedrijf met verliezen opzadelen. Zij mogen nu in de zomer stroom aan Vandebron leveren als die stroom een paar cent of minder per kWh waard is, en die geleverde stroom verrekenen met stroom die zij ‘s winters afnemen als een kWh misschien wel 30 cent kost. Dat levert Vandebron verlies op, een verlies dat zij bij de panelenbezitters wil verhalen.

Rekenfout van...

Ik vind dat niet terecht, schreef ik in mijn column vorige week: kolencentrales zijn mede schuldig aan het verlies van Vandebron. Bovendien is het een hoog bedrag vergeleken met wat je aan je panelenstroom overhoudt. De terugverdientijd van panelen zou er in sommige gevallen door verdubbelen, rekende ik voor. Maar docent Mark Treurniet van de Rijksuniversiteit Groningen stelde in een reactie dat ik vergeten was de energiebelasting te verrekenen.

Ik denk dat Treurniet gelijk heeft en dat ik een rekenfout heb gemaakt. Maar dat heb ik dan wel in goed gezelschap gedaan, want ik baseer me op de website van Vandebron zelf. Daar geven ze een rekenvoorbeeld met bedragen inclusief btw, met als toelichting: “Onder aan de streep zie je dan wat je aan je zonnepanelen overhoudt.” Dat is duidelijke taal. Maar samen met Treurniet denk ik nu dat Vandebron hier de energiebelasting is vergeten.

Is daarmee mijn kritiek op de terugleverkosten weerlegd? Nee, dat lijkt me niet. Laat ik nog enkele nadelen van de heffing noemen.

Huurhuizen

Menige kritiek op mijn column had de strekking dat zonnepanelen bij relatief rijke mensen op het dak liggen en dat die nu winst maken ten koste van Nederlanders die zich geen panelen kunnen veroorloven. Dat kon je vijf jaar geleden nog zeggen, maar nu niet meer. Ongeveer een kwart van alle panelen ligt nu op huurhuizen. Woningbouwverenigingen en andere grote verhuurders zoals pensioenfondsen hebben hun huurders massaal zonnestroom gegund. De huurders mogen de stroom van hun dak zelf salderen. Een alleenstaande in een kleine woning houdt zo pakweg 500 euro per jaar over aan die panelen.

Huurwoningen met zonnepanelen zijn nu heel gewoon. De verhuurder van deze woningen heeft overigens geen huurverhoging toegepast. Beeld Vincent Dekker

Sommige verhuurders vonden het redelijk om in ruil daarvoor de huur te verhogen met 30 euro per maand. Voor de huurder nog altijd een goede ruil, want die gaat er toch nog 140 euro op vooruit. Maar als die huurder klant is bij Vandebron, betaalt hij nu 150 euro terugleverkosten, en leveren de panelen hem dus een tientje verlies op. Gaan de verhuurders nu de huur verlagen, of zie ik de tv-reportages van Kassa al aan de horizon opdoemen?

Warmtepomp

Een ander ongewenst effect treedt op als je je gasketel inruilt voor een warmtepomp. Over drie jaar is er geen gasketel meer te koop en móeten we gaandeweg allemaal aan zo’n warmtepomp. Die gebruikt in de winter heel veel stroom, stroom die het beste met eigen zonnepanelen kan worden opgewekt. Maar dat doen die panelen vooral in de zomer, en al die duizenden kWh’s worden dan dus teruggeleverd. Eigenaren van warmtepompen betalen bij Vandebron de hoofdprijs: 552 euro aan terugleverkosten. Dat maakt de animo om aan de zeer noodzakelijke maar toch al dure warmtepomp te beginnen er niet groter op.

Een derde gedupeerde wordt de overheid. Die wil het salderen afbouwen, mede omdat nu veel belastinggeld wordt misgelopen. Door salderen hoeft een panelenbezitter minder of zelfs geen kWh’s te betalen aan het energiebedrijf, de overheid ontvangt daarover dus ook minder of geen btw en energiebelasting. In ruil voor het afschaffen van salderen wil de overheid dat energiebedrijven panelenbezitters een redelijke vergoeding geven voor teruggeleverde stroom. Maar dan wil Den Haag natuurlijk niet dat de terugleverkosten van Vandebron die terugleververgoeding ondergraven. De Eerste Kamer moet dit najaar over salderen beslissen, maar ik vrees dat Vandebron nu roet in het eten heeft gegooid.

Vincent Dekker schrijft over innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft ook een podcast, onder meer over warmtepompen – beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

Lees ook:

Europa wil veel meer zonnepanelen en die moeten we zelf maken

Het is wrang om het te moeten constateren, maar aangespoord door de wens om snel onafhankelijk te worden van Russische olie en gas, hebben EU-landen dit jaar een recordhoeveelheid van 41,4 gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd. Dat is bijna de helft meer dan in 2021.