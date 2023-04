Tekort aan drinkwater dreigt. Waterbedrijven moeten zeker 2,5 miljard euro investeren

Nederlandse drinkwaterbedrijven zullen de komende zes jaar meer dan 2,5 miljard euro kwijt zijn om te zorgen dat er in de toekomst voldoende schoon drinkwater is. Toenemende droogte door klimaatverandering, vervuiling van waterbronnen en een stijgende vraag naar water door een groeiende bevolking en meer economische activiteit vragen om hoge investeringen.

Sommige drinkwaterbedrijven kunnen dat niet zomaar betalen, blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking metTrouw en De Stentor en De Groene Amsterdammer.

De tien drinkwaterbedrijven in Nederland investeren volop in nieuwe drinkwaterbronnen en nieuwe waterzuiveringstechnieken. Dunea bij Den Haag onderzoekt hoe het zout water kan veranderen in zoet, drinkbaar water. Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van het land, bekijkt of het vies rivierwater uit de IJssel kan veranderen in schoon drinkwater.

Drinkwaterbronnen zijn sterk vervuild

Dit is nodig, omdat de drinkwaterbronnen sterk vervuild zijn. Dit geldt voor rivieren als de Maas, maar ook voor grondwater dat van oudsher juist altijd zuiver was door filtering in bodemlagen. Drinkwaterbedrijven passen steeds ingrijpendere waterzuiveringstechnieken toe. Zo laat Oasen bij Gouda gloednieuwe zuiveringsstations aanleggen, waar ‘omgekeerde osmose’ wordt gebruikt, een gebruikelijke techniek in landen die voor drinkwater afhankelijk zijn van de zee, zoals Dubai. Alle mineralen – ook gezonde – worden hierbij uit het water geperst, en daarvoor is veel energie nodig.

Doen de bedrijven deze investeringen niet, dan kunnen er watertekorten ontstaan. Het RIVM concludeert in een maandag gepresenteerd rapport dat zonder directe actie in 2030 een tekort aan drinkwater dreigt en bevestigt daarmee een noodkreet uit de sector van vorig najaar. “Als essentiële investeringen worden uitgesteld, is het risico dat de leveringszekerheid in gevaar komt”, zegt ook de Rotterdamse hoogleraar economie Elbert Dijkgraaf.

Vitens, dat water levert in vijf provincies, moest vorig jaar al nieuwe aansluitingen van bedrijven weigeren. Ook zijn er zorgen over de miljoen nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen. Waterbedrijf Groningen en Dunea komen ‘per direct’ in de problemen als er niet meer productiecapaciteit bijkomt. “We redden het nu nog net”, zegt Dijkgraaf. “De investeringen uitstellen is geen optie.”

De zoektocht naar nieuwe bronnen en het up-to-date houden van de waterzuivering kost miljarden, blijkt uit prognoses van de drinkwaterbedrijven. Hieronder valt het aanschaffen van nieuwe technieken, maar ook het in stand houden van de huidige zuiveringsinstallaties.

Een aantal waterbedrijven zit financieel klem

Vitens investeerde in 2019 nog 4 miljoen euro in waterreserves, maar verwacht hier in 2029 al 117 miljoen aan kwijt te zijn – bijna dertig keer zoveel. Het Drentse WMD heeft recent 10 miljoen geïnvesteerd in een reinigingstechniek, maar moet door vervuiling nog eens 10 tot 15 miljoen investeren. En Brabant Water verwacht de komende zes jaar 48 miljoen te steken in toekomstige waterbronnen zoals het omzetten van zout naar zoet water.

Zeker drie van de tien bedrijven kunnen de investeringen niet zomaar betalen. “Een aantal zit financieel klem”, zegt Dijkgraaf. Drinkwaterbedrijven zijn gebonden aan regels van de overheid, waardoor hun winsten niet te hoog mogen worden. In de praktijk betekent dit dat ze minder kunnen investeren, of moeilijker leningen krijgen bij banken. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat onderzoekt nu of de regels moeten veranderen. Minister Harbers stuurt hierover deze week een brief naar de Tweede Kamer. Hoogleraar Dijkgraaf waarschuwt: “Er moet dit jaar een oplossing komen”.

De Inspectie Leefomgeving en Transport spreekt inmiddels van een ‘investeringsgolf’ in de drinkwatersector. Drinkwaterbedrijven zelf hebben het over ‘een nieuw normaal’. Dit jaar voerden zij de hoogste tariefverhoging in jaren door. De komende jaren zullen de prijzen verder oplopen, bevestigen negen van de tien bedrijven. Maar zelfs dat is volgens de meerderheid van de bedrijven niet genoeg om al hun nieuwe plannen mee te betalen.

RIVM: Dreigend drinkwatertekort in 2030

De vraag naar drinkwater stijgt, maar het aanbod staat onder druk. Als er niet wordt ingegrepen kan in 2030 een landelijk watergebrek ontstaan, waarschuwt het RIVM.

Van 128 liter drinkwater per persoon per dag spoelt bijna 112 liter weg door doucheputje en toilet

Nederlanders gebruiken thuis 128,1 liter drinkwater per persoon per dag. Daarvan drinken we maar 2 procent op. Veruit het meeste spoelt na douchen, wassen en toiletbezoek weg in het riool, blijkt uit onderzoek van CBS en Vewin.