Tast De Jonge eigendomsrecht van huizenbezitters aan?

Als het aan woonminister Hugo de Jonge (CDA) ligt, kunnen gemeenten binnen afzienbare tijd koopwoningen reserveren voor woningzoekenden met een laag of middeninkomen. Coalitiegenoten D66 en VVD zien deze nieuwe passage van de herziene huisvestingswet liever sneuvelen. En volgens bestuursrechtadvocaat René Rensing loopt De Jonge het risico dat de rechter zijn wet onderuit haalt, als hij niet snel met een goede onderbouwing komt.

Gemeenten kunnen, als De Jonge zijn huisvestingswet door de Kamer krijgt, woningen met een vraagprijs van 355.000 euro of minder aanwijzen als zogeheten ‘sociale koop’. Voor de eigenaren van deze woningen betekent dat dat zij verplicht zijn hun woning te verkopen aan iemand die voldoet aan de inkomenscriteria opgesteld door de gemeente. Komt er een gigantisch hoog bod binnen van iemand die meer verdient, dan gaat de koop niet door. Zonder vergunning mag de koper namelijk geen intrek nemen in deze sociale koopwoningen.

Mag dat zomaar, vragen D66, VVD, Ja21, BBB en sinds donderdag ook PVV zich af? Gaat de minister niet te lichtzinnig om met het eigendomsrecht, opperde Kamerlid Nicki Pouw-Verweij van Ja21 afgelopen woensdag. En kun je straks nog wel verkopen aan wie je wilde, wil de VVD weten. In een amendement eisen D66 en VVD dat de omstreden inkomenscriteria alleen gelden voor huurwoningen en nieuw te bouwen koopwoningen.

Algemeen belang

Daar los je het probleem niet mee op, zegt De Jonge. Hij wil zelf het woord ‘inbreuk’ niet in de mond nemen als hij spreekt over het eigendomsrecht. Maar, zegt de minister, hij dient wel een algemeen belang. Tijdens werkbezoeken hoort De Jonge van de duurdere grote steden namelijk dat ze de agenten, leraren en verpleegkundigen graag in de stad willen houden. Vanwege de grote tekorten in die sectoren. En wethouders op het platteland zien jonge kopers niet graag vertrekken vanwege de leefbaarheid van hun dorpen. “Daarom deze wet, daarom deze voorstellen die helpen om die woningzoekenden daadwerkelijk in de eigen gemeente te kunnen huisvesten.”

En daar wringt de schoen, zegt advocaat René Rensing van Rensing Advocatuur. Hij is gespecialiseerd in bestuursrecht en volgt de ontwikkelingen rondom de nieuwe huisvestingswet al wat langer. Inbreken in het eigendomsrecht is onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan, maar alleen als de overheid dat goed kan motiveren, zegt Rensing. En dat is precies wat De Jonge in zijn wetsvoorstel over de huisvestingswet nalaat. “Hij moet dat verhaal over de agenten, leraren en verpleegkundigen niet vertellen in de Tweede Kamer. Hij moet het opschrijven in het wetsvoorstel.”

Een van de kritiekpunten van de Raad van State is dat “de rechtvaardiging van inmenging onvoldoende gemotiveerd” is, weet Rensing. “Dat betekent in Raad-van-State-taal dat er nog een hoop werk aan de winkel is.” Door die summiere onderbouwing loopt De Jonge het risico dat zijn wet nietig wordt verklaard door de rechter als een woedende huizenbezitter besluit naar de rechter te stappen, zegt Rensing ook. Overigens is op dit moment nog niet te zeggen of De Jonge met zijn wet in overtreding is. Dat kan alleen na uitspraak van de rechter.

De Tweede Kamer stemt volgende week over de herziene huisvestingswet.

