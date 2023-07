Talloze ‘coronahuisdieren’ worden stiekem gedumpt bij de kinderboerderij

Het gebeurt geregeld dat beheerder Nick Albers ’s ochtends vroeg arriveert bij zijn kinderboerderij De Goffert in Nijmegen en ergens een verdwaald konijn aantreft. Of een cavia, een kip of een ander dier dat de avond ervoor nog niet over het terrein liep. Het zijn huisdieren, weet Albers, die in het holst van de nacht zijn achtergelaten door hun eigenaar.

“Veel mensen willen hun huisdier kwijt en denken: we dumpen ze gewoon bij de kinderboerderij, dan nemen ze de zorg wel over”, zegt Albers. “Maar zo werkt het niet. In De Goffert is geen plaats voor huisdieren.” Dat geldt ook voor alle andere kinderboerderijen die kampen met ‘huisdierdumping.’

Steeds vaker ontving de vereniging Kinderboerderijen Actief meldingen van achtergelaten dieren. Daarom besloot de vereniging om cijfers bij te houden. Een inventarisatie tussen januari en mei dit jaar bij ruim dertig kinderboerderijen verspreid door het land kwam tot 49 gedumpte dieren. In totaal zijn er meer dan driehonderd kinderboerderijen.

Honderden verzoeken

Het zijn vooral kippen en konijnen. De dieren worden meestal ’s nachts over het hek gezet, soms in een doos of een bench, maar ook overdag als het terrein gewoon open is. En dat niet alleen: de kinderboerderijen ontvingen de afgelopen maanden honderden verzoeken om een huisdier over te nemen. Van hamsters, ratten en varkens tot volièrevogels, pauwen en zelfs reptielen, en nog meer.

Vrijwel alle verzoeken worden afgewimpeld. “Vanwege het risico op besmettingen van andere dieren”, zegt Hans de Rijk van Kinderboerderijen Actief. En als iedereen zomaar een dier kan afgeven, zijn er niet genoeg vrijwilligers om voor de beestjes te zorgen.

Dat zo nu en dan eens iemand een huisdier wil afstaan, zijn de kinderboerderijen wel gewend. Maar sinds de covidpandemie gaat het wel heel rap, merkt De Rijk. Veel huishoudens namen tijdens de lockdownverveling een dier in huis. Nu ze overdag weer op kantoor zijn, kan een dier onderhouden lastig zijn. Gezinnen hebben er geen tijd meer voor, zegt De Rijk.

Kinderboerderij is geen asiel

“Er zijn meer redenen. Sommigen vinden het toch maar tegenvallen, dan gedraagt het beestje zich anders dan verwacht. En mensen worstelen met de inflatie die ook de dierenvoeding en dierenarts duurder maakt. Ze kunnen een huisdier gewoon niet meer betalen.”

Ook kan er een gevoel van schaamte zijn, weet Daniëlla van Gennep van stichting DierenLot, waardoor mensen niet informeren, maar hun dier ongevraagd achterlaten. “Niet alleen op de kinderboerderij, hoor. We zien dat steeds meer baasjes hun kat of konijn gewoon in de natuur droppen en denken dat ze zelfstandig wel overleven, maar dat is natuurlijk niet zo. Een wild konijn is iets heel anders.”

Waarom niet langs een dierenasiel? “Sommigen worstelen met het idee dat hun dier daar in een klein anoniem hokje wegkwijnt. Een kinderboerderij lijkt een liefdevollere oplossing, maar een kinderboerderij is géén opvanglocatie”, zegt Van Gennep. “Ja, dierenasiels zitten bomvol, maar zeker niet allemaal. Er is heus wel een mouw aan te passen.”

Dierdumping is een misdrijf

Overigens weet de eigenaar vaak niet dat dierdumping een misdrijf is, zegt Van Gennep. De politie wil dat kinderboerderijen aangifte doen. Maar goed, makkelijk is het niet om de dader op te sporen, beseft kinderboerderijbeheerder Albers. In veel gemeenten zijn afspraken gemaakt met de dierenambulance. Die brengt de gedumpte dieren alsnog bij een dierenasiel.

“Mensen hebben vaak geen flauw benul van wat het nemen van een huisdier allemaal inhoudt”, ziet Albers. “Welke voeding? Welke verzorging? Hoeveel tijd ben je kwijt? Je moet eerst weten wat je te wachten staat en dán pas beslissen of een dier echt iets voor jou is.” De kinderboerderijen pleiten voor campagnes op radio en televisie, om te waarschuwen dat een huisdier niet alléén gezellig is.

Ook Albers neemt maatregelen. In De Goffert leven meer dan honderd dieren. Ganzen, ezels, herten, varkens, kippen en veel meer, met allemaal een eigen hok. Daar worden nu bordjes bij geplaatst waarop staat uitgelegd hoe het dier moet worden verzorgd. “Kinderboerderijen zijn er voor educatie”, zegt Albers. “Maar vooral willen we de liefde voor het dier doorgeven. Een dier neem je voor het leven, tot het de laatste adem uitblaast.”

Lees ook:

Hoe vervuilend is uw huisdier?

Gezelschapsdieren zijn ons heilig. Maar vooral honden en katten laten een forse pootafdruk achter.