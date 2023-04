Stuur nominaties in voor de Duurzame 100 van 2023

Het nomineren voor de Duurzame 100 van 2023 begint. Iedereen kan kandidaten aandragen voor deze jaarlijkse top van burgerinitiatieven.

Trouw zoekt nieuwe kanshebbers voor de Duurzame 100, een top voor uitblinkers die zich ‘van onderop’ inzetten voor duurzaamheid. Denk aan doortastende bomenplanters, duurzame voedseltelers of groepen die vervuiling aan de kaak stellen door naar de rechter te stappen. Het mogen personen zijn, maar ook collectieven.

Nomineren doet u zo:

1. Stuur uiterlijk maandag 1 mei 2023 om 09.00 uur een mail naar deduurzame100@trouw.nl met maximaal 150 woorden over het burgerinitiatief dat u nomineert, plus uw motivatie.

2. Geef in de mail de naam en website (als die bestaat) van het initiatief. Vermeld ook het persoonlijk e-mailadres van de contactpersoon van het initiatief.

3. Een eerste toets door de redactie van Trouw bepaalt of het initiatief op de groslijst komt.

4. Wie op de groslijst komt, ontvangt van Trouw via mail een nominatieformulier, waarin wij de genomineerde vragen om meer informatie. Uit de groslijst maakt een onafhankelijke Duurzame 100-jury een keuze.

Vanaf eind september wordt Duurzame 100 van 2023 bekend gemaakt. Op 5 oktober is de ontknoping, dan wordt de winnaar onthuld. Op 6 oktober presenteert Trouw de lijst online en in de krant. Over de inzendingen kan niet worden gecorrespondeerd.

Lees ook:

De jury van de Duurzame 100 bekroont natuurinclusief boeren

De duurzame boeren van Caring Farmers en Frisse Wind, een burgerinitiatief dat ijvert voor een schone omgeving rond Tata Steel, zijn volgens de jury de meest duurzame burgerinitiatieven van 2022.

Deze boeren laten zien: de landbouw kán veranderen

Terwijl de landbouwsector onder spanning staat, toont Caring Farmers op ontspannen wijze een uitweg. De jury vindt dit daarom het beste duurzame initiatief van 2022.