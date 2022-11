Studenten zitten op de tocht en vragen om een aanpak tegen enkelglas

Vochtige ruiten en tocht in de kamer, studenten zijn het zat. Enkelglas in studentenkamers zorgt bovendien voor een onnodig hoge energierekening. Een op de vijf studenten heeft er last van, 80.000 in totaal, blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van Natuur & Milieu. Omdat ze daar zelf niets aan kunnen doen, roept de milieuorganisatie samen met de Jonge Klimaatbeweging en studentenvakbond LSVb de Tweede Kamer op tot maatregelen.

Geef aftrekpunten voor enkelglas bij berekening van de huurprijs, zeggen de drie organisaties in een manifest dat ze dinsdag aanbieden in Den Haag. Dat stimuleert verhuurders om het enkelglas in hun panden te vervangen, verwachten ze. Ze roepen de Kamer op dit vast te leggen bij de modernisering van het Woonwaardenstelsel in 2024.

De Woonbond pleitte er al eerder voor enkelglas aan te merken als een gebrek. Ze deed dat in reactie op de forse huurverhoging, die volgens berekeningen van het CBS dit jaar rond 3 procent ligt.

2029

Uiteindelijk moet er een verbod komen op enkelglas, stellen Jonge Klimaatbeweging, LSVb en Natuur & Milieu. Dat vraagt tijd, maar kan uiterlijk in 2029 geregeld zijn via een aanpassing in de bouwregels van de nieuwe Omgevingswet, staat in het manifest. Vanaf dat jaar mogen particulieren en corporaties geen woningen meer verhuren met een energielabel E, F of G.

Huizen van particuliere verhuurders hebben twee keer zo vaak enkelglas als woningen van corporaties. Van alle woningen heeft 11 procent nog enkel glas, schatten de onderzoekers van ABF Research. Bij studentenhuizen is dat 19 procent. “Een woning met enkelglas betekent tocht, vocht, een torenhoge energierekening en het is ook niet veilig. Als huurder kun je daar bovendien helemaal niets aan veranderen”, zegt Dorien Ackerman van Natuur & Milieu.

De drie organisaties wijzen er in het manifest op dat dubbelglas al vijftig jaar bestaat. Met HR++ glas in plaats van enkelglas kan een studentenwoning gemiddeld 217 kubieke meter aardgas besparen, meldt het manifest. “Wij willen geen enkelglas meer, in geen enkele kamer. Wij willen een lagere energierekening, gas besparen, minder CO2 uitstoten en comfortabel wonen. Slechte woningen moeten worden gerenoveerd en tot dat gebeurt moet de huur omlaag.”

Lees ook:

Folie voor je raam: een verbluffend goedkope doe-het-zelftip om veel energiekosten te besparen

Even langs de bouwmarkt, een middagje knippen en plakken, en mensen met enkelglas kunnen 35 procent meer warmte in huis vasthouden. TNO onderzocht een truc die iedereen kan toepassen om fiks minder gas te stoken.

Een goed energielabel voor je huis bemachtigen is lastig

Door de hoge gas- en stroomprijs wint het energielabel voor huizen aan belang. Met een A-score zit je als bewoner gebakken, een G-label is reden tot zorg. Hoe komen die labels tot stand?