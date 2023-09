Strenge witwascontroles worden verlicht voor goede doelen

Menig bestuurder van een goed doel, een religieuze instelling of sportclub zal het zich de afgelopen jaren hebben afgevraagd: heeft onze bank nou nóg niet genoeg informatie van ons gekregen?

Stichtingen en verenigingen hebben veel last van de rigoureuze manier waarop banken hun klanten controleren op eventuele criminele geldstromen. Banken zijn verplicht om dat te doen, maar de jacht is doorgeschoten. Of in elk geval te ongericht, klaagden de banken zelf ook.

Zeker bij goede doelen en andere stichtingen zorgen de klantcontroles voor een enorme regeldruk, iets waar zij met een beperkte groep vrijwilligers niet altijd tegen bestand zijn.

Vaker alleen bij een aanleiding

Voor al die stichtingbestuurders en vrijwilligers is er goed nieuws. Deze week presenteerde koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een nieuwe leidraad voor hoe banken moeten omgaan met stichtingen en verenigingen. Volgens die leidraad kunnen banken vaker ‘risicogestuurd’ werken. Dus niet meer voor de zekerheid bijna alle mogelijke informatie opvragen van klanten uit de non-profitsector en hen zo te doen verdrinken in papierwerk, maar wat vaker alleen wanneer er aanleiding voor is.

Duidelijk is dat er wat moest veranderen, daar was zelfs toezichthouder De Nederlandsche Bank het mee eens. Niet alleen de goededoelensector had last. Risicosectoren als coffeeshops, escortbureaus en autodealers (waar veel contant geld in omgaat) konden soms maar moeilijk aan een bankrekening komen.

Dat durfde de bank dan niet aan, omdat te moeilijk was aan te tonen waar het geld uit de kassa vandaan was gekomen. Een paar jaar geleden werd banken duidelijk wat er gebeurt als ze zich niet genoeg inspannen om daar achter te komen. Zo moest ING in 2018 een megaschikking van 775 miljoen euro treffen met justitie vanwege nalatige klantcontroles. ABN Amro volgde in 2021 met een schikking van 480 miljoen euro.

Doorberekend aan klanten

Van schrik begonnen banken na die ING-schikking duizenden nieuwe medewerkers aan te nemen die klanten moeten controleren, iets wat de bankensector volgens de laatste cijfers zo’n 1,4 miljard euro per jaar kost. Die kosten berekenden banken door, zodat het voor veel zakelijke klanten duurder is geworden om een betaalrekening te openen.

Volgens banken konden zij niet anders: toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zou Europese wetten over de aanpak van witwassen onnodig streng uitleggen in Nederland. Daardoor moesten banken onnodig streng zijn voor hun klanten, vonden zij.

De verandering in dit beleid begon vorig najaar, toen DNB het document ‘van herstel naar balans’ publiceerde. De waakhond zette daarmee de deur open naar iets meer ‘risicogerichte controles’. Banken, overheid en bedrijfsleven gingen vanaf dat moment om tafel om per sector te bekijken hoe dat er in de praktijk uit kon zien.

De non-profitsector is als eerste klaar met die gesprekken, zodat er nu een document ligt met handvatten voor stichtingen. Naast de banken praatten ook het ministerie van financiën en brancheverenigingen als Goede Doelen Nederland erover mee.

Jaarrekening online of niet

Concreet gaan banken meer kijken naar signalen die aangeven of er echt wat aan de hand lijkt met een klant, of dat rigoureuze controles niet nodig zijn. Zo bekijken bankmedewerkers vanaf nu bijvoorbeeld of een goed doel een officieel keurmerk draagt, en of ze een financiële jaarrekening online heeft staan.

Zo ja, dan is de kans op malafide gedrag kleiner en hoeven stichtingbestuurders minder vaak lastiggevallen te worden met vragen over statuten, paspoorten of herkomst van geld. Maar werkt een hulporganisatie in landen waarop sancties van toepassing zijn, dan gaan banken juist strenger opereren. Het idee is dus dat de klantcontroles gerichter worden.

Volgens sectorcoördinator Helène Erftemeijer van de NVB gaat het een ‘significante verlichting’ opleveren voor zowel banken als non-profitorganisaties. Allebei hoeven zij volgens Erftemeijer straks minder papieren te verwerken en minder aanvullende vragen te behandelen.

Uiteindelijk moeten er meer van dit soort sectorplannen volgen. Er lopen momenteel gesprekken met onder meer de coffeeshops, seksindustrie, cryptobedrijven en de detailhandel.

Lees ook:

Jacht op witwassers met ‘sleepnet’ dupeert de gewone rekeninghouder

Door de jacht van banken op criminele geldstromen lopen de kosten en wachttijden bij het openen van een bankrekening op.Nu komen daar ook privacyzorgen bij.