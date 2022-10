Streekvervoer gaat opnieuw staken, vakbond negeert ‘zoethoudertje’

Iedereen die onder de cao van het streekvervoer valt, krijgt volgende maand 1000 euro op z’n rekening gestort. Maar vakbond FNV noemt dat een ‘fooi’, een ‘zoethoudertje’. De staking waarmee ze eerder al dreigde, gaat dan ook gewoon door: woensdag, donderdag en vrijdag laten veel chauffeurs hun bus in de remise staan.

Met de staking zet de FNV een nieuwe stap in een conflict dat al sinds het voorjaar sleept, met minstens één bijzonder kenmerk: de cao waarover dat conflict gaat, loopt over ruim twee maanden alweer af. Ook niet alledaags is dat de tweede vakbond in het streekvervoer, CNV Vakmensen, allang akkoord is met die cao. Die wil nu snel onderhandelen over de nieuwe cao, die op 1 januari moet ingaan. “De tijd dringt", zegt CNV-bestuurder Evert Jan van de Mheen. “Als we in januari een stevige loonsverhoging willen, moeten we snel beginnen.”

Pressiemiddel kwijt

De lopende cao kwam onder onzekere omstandigheden tot stand, nog tijdens de coronacrisis. Daarom werd destijds besloten tot een cao met een korte looptijd en een beperkt aantal afspraken: onder meer een eenmalige uitkering van 1200 euro en bijna 3 procent extra salaris. Het CNV zette er in juni zijn handtekening onder, met de bedoeling snel verder te kijken naar wat er nodig is voor de cao vanaf 2023.

Maar de FNV vond die corona-cao te zuinig en ging niet akkoord. De belofte dat er snel onderhandeld ging worden over een nieuwe cao, zag ze als een ‘lokkertje’ dat zich tegen haar kan keren. Want als de bond nu aanschuift, kan ze volgens de geldende regels pas weer oproepen tot staken als de cao-partijen volledig uitonderhandeld zijn. “Dan zijn we dus maandenlang ons belangrijkste pressiemiddel kwijt”, zegt FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag. “Laat de werkgevers eerst maar eens met serieuze voorstellen komen.”

Het CNV heeft het intussen wel voor elkaar gekregen dat buschauffeurs eenmalig 1000 euro krijgen. Hoog nodig, vindt de bond, vanwege de inflatie en de gestegen energieprijzen: die waren niet te voorzien toen de lopende cao werd afgesloten. Die beloofde uitkering helpt ‘om een goede start te maken met de onderhandelingen over een nieuwe cao’, stelt het CNV.

Een kruimel op tafel

Maar de FNV ‘laat zich niet afkopen', zegt Van der Gaag. Er is volgens hem veel meer nodig om buschauffeurs hun koopkracht te laten behouden, om iets te doen aan de hoge werkdruk en aan het groeiend ziekteverzuim. Dat zijn trouwens ook de zaken die volgens het CNV hoog op de agenda van het streekvervoer moeten staan.

De FNV hield half september, na vier regionale stakingsdagen, al een landelijke staking. In de ‘adempauze’ daarna hadden de werkgevers met voorstellen kunnen komen die zicht bieden op een doorbraak, zegt Van der Gaag. Een uitnodiging voor een gesprek kwam er wel, een serieus bod niet, en daarom sloeg de FNV die uitnodiging af. “Zo is het in het verleden vaak gegaan: de werkgevers leggen een kruimel op tafel, we gaan praten, kunnen daarom niet meer staken en krijgen in de onderhandelingen alleen maar nul op het rekest.”

De werkgevers, verenigd in de VWOV, voelen er sowieso niets voor om de lopende cao open te breken voor eisen die met terugwerkende kracht moeten worden ingewilligd, zegt voorzitter Fred Kagie. Zolang de FNV wil staken over de huidige cao, wil hij niet praten over de nieuwe. “Hou op met actievoeren”, zegt hij daarom.

