Straks zit er ook statiegeld op het speciaalbiertje van de kleine brouwer

Bierliefhebbers moeten de flesjes van hun excentrieke speciaalbiertjes nu vaak in de glasbak gooien, en niet in de statiegeldmachine. Maar kleine brouwers willen verduurzamen, en gaan in een eerste proef het statiegeldsysteem binnendringen.

Een IJwit van Brouwerij ’t IJ, een Mooie Nel IPA van Jopen of een Mannenliefde van Oedipus. Het bierschap in de supermarkt staat tegenwoordig bomvol speciaalbieren van kleine Nederlandse brouwerijen, maar anders dan bij een Heineken of Grolsch, verdwijnen al die flesjes na het opdrinken in de glasbak. Want kleine brouwerijen kunnen niet meedoen in het statiegeldsysteem.

Daar moet verandering in komen, vinden Nederlandse Brouwers en Craft, de verenigingen voor grote en kleine brouwerijen. Dit jaar begint een proef waarbij de eerste bieren van kleine brouwers in statiegeldflesjes in de winkel verschijnen. “We zijn straks de eerste kleine brouwerij van Nederland met statiegeldflessen”, zegt Frederik Kampman van het Amsterdamse biermerk Lowlander.

Gemiddeld twintig keer herbruikt

Na de Tweede Wereldoorlog hebben grote Nederlandse brouwers een systeem opgetuigd met herbruikbare bierflessen. Er is een standaardfles, waar bijvoorbeeld Hertog Jan en Amstel in zit, en wat afwijkende flessen, zoals die van Heineken en Grolsch. Na het inleveren in de supermarkt sorteert een medewerker ze en gaan ze terug naar spoelmachines van de grote brouwerijen. “Zo’n bierflesje kan gemiddeld twintig keer herbruikt worden”, zegt Eric Veldwiesch van Nederlandse Brouwers. “Soms wel veertig keer.”

Op dit moment zit op zo’n 92 procent van de twee miljard bierflesjes die jaarlijks verkocht worden statiegeld. De vijftig miljoen flesjes van kleine bierbrouwers kunnen niet meedoen aan dit systeem. “Zo’n spoelmachine is vaak te duur of te groot voor ze, en hun volumes zijn te laag voor dit systeem.” Zonde, want het is vooral de verpakking die de ecologische voetafdruk van bier vormt, en een weggooifles is vele malen vervuilender dan een statiegeldfles, omdat die op hoge temperatuur omgesmolten moet worden.

Met subsidie van het ministerie voor infrastructuur en waterstaat bedachten de brouwersverenigingen samen een manier waarop ook kleine brouwers toch aan de statiegeldfles kunnen. Een brouwer als Lowlander koopt de nieuwe standaardfles in, en verpakt daar zijn Tropical Ale of alcoholvrije witbier in. Wanneer de bierdrinker deze leeg inlevert in de supermarkt, gaat ‘ie naar grote brouwerijen zoals Swinkels of Heineken toe, en blijft ‘ie vanaf dan in de normale, bestaande circulatie van grote brouwers. Dat is efficiënter dan ze terug blijven sturen naar de kleintjes.

Ook duurzamer tapbier

Het klinkt onlogisch: dat al die kleine brouwerijen de statiegeldflessen de markt in moeten sturen, en ze zelf niet terugkrijgen. Wat als ze bijvoorbeeld te veel flessen inbrengen? Volgens Veldwiesch wijst het rekenwerk uit dat het zowel qua kosten als volumes moet uitkomen, zelfs als iedereen mee gaat doen. “Van alle standaard statiegeldflessen verliezen we nu zo’n vijf procent. Dat gat biedt ruimte om genoeg nieuwe flessen op te vangen.”

Een medewerker tussen de dozen met bier bij bierbrouwerij 't IJ. Beeld ANP

Kleine brouwerijen willen ook hun tapbier in cafés verduurzamen. Een herbruikbaar fust van roestvrijstaal is de duurzaamste optie om bier in te schenken, en gaat tientallen jaren mee. Maar veel kleine brouwerijen gebruiken plastic fusten die maar één keer meegaan, omdat die in aanschafkosten goedkoper zijn en omdat het vaak lastig blijkt om fusten op tijd terug te krijgen. Deze zomer begint een tweede experiment, waarbij veertien kleine brouwerijen samen een ‘fustenpoule’ oprichten, en zo ook elkaars vaten kunnen gebruiken. “Dit initiatief was bedoeld om het fustensysteem efficiënter te maken”, zegt Veldwiesch. “Maar we merken al dat brouwerijen hierdoor willen stoppen met hun plastic fusten, zoals de Haagse brouwerij Kompaan.”

In parken of op het strand

De biersector wil uiteindelijk toewerken naar alleen nog maar herbruikbare flessen. In de afgelopen vier jaar is dit van 88 naar 92 procent gegaan, bijvoorbeeld doordat Heineken zijn bieren Affligem en Birra Moretti in statiegeldflesjes is gaan schenken. Voor blik is statiegeld sinds 2023 verplicht, maar voor flesjes zijn de afspraken vrijwillig.

Van de 8 procent bierflesjes in Nederland waar nog geen statiegeld op zit, komt 2,5 procent van kleine Nederlandse brouwerijen. Een fors ander deel zit in zogenoemde ‘convenience’ biertjes, afkomstig van grote brouwers maar bewust in wegwerpflesjes gegoten omdat consumenten ze veelal in parken of op het strand drinken. Twee weken geleden maakte de topman van Heineken bekend dat ook het mierzoete feestbiertje Desperados straks statiegeld heeft. Veldwiesch: “Met zo’n populair merk heb je alweer een flinke smak van die 8 procent te pakken.”

