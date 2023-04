Stikstofprofessoren pleiten voor trendbreuk: ‘geef boeren een duidelijk doel mee’

Het is een beetje Remkes 2.0. Stikstofprofessoren Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden), Chris Backes (Utrecht) en Wim de Vries (Wageningen) kregen van minister Christianne van der Wal een bescheiden opdracht mee. En net als stikstofcrisismanager Johan Remkes komen ze terug met een veelomvattend advies over de algehele stikstofaanpak.

Simpeler, eerlijker en overzichtelijker

De kern van het advies: val boeren niet langer lastig met waar er precies hoeveel van hun stikstof in de natuur terecht komt. Maar geef ze juist een gerichte doelstelling mee om hun uitstoot te beperken. Dat is simpeler, eerlijker en overzichtelijker: een boer heeft immers rechtstreeks invloed op zijn uitstoot, maar niet op waar die precies terecht komt.

De professoren adviseren om daarbij breder te kijken dan alleen naar stikstof. Zo zouden boeren verschillende doelen mee kunnen krijgen: ook op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en waterkwaliteit. Die doelen samen vormen een soort algehele norm, waarbij boeren zelf kunnen kiezen hoe ze die halen en waar ze vooral de nadruk leggen. Zo’n systeem bestaat op kleine schaal al op verschillende plekken in het land.

De ‘afrekenbare stoffenbalans’ van 2020

Heel nieuw is het verhaal van Erisman, Backes en De Vries in feite niet. De boodschap lijkt verrassend veel op het eerste zwaarwegende rapport dat Remkes al in 2020 uitbracht. Ook hij wilde een systeem waarin de boer aan het roer staat. Hij pleitte toen voor een ‘afrekenbare stoffenbalans’: een werkwijze die een ‘stikstofarme’ bedrijfsvoering, met meer weidegang en minder krachtvoer en kunstmest, stimuleert.

Remkes pleitte destijds voor halvering van de uitstoot in 2030; over depositie (ofwel: waar stikstof neerkomt) ging het destijds een stuk minder. Sterker nog: het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde het kabinet al om zich niet blind te staren op puur stikstofreductie. ‘Wanneer de overheid zich daarop fixeert, riskeert zij op termijn een weinig perspectiefvolle beleidsroute’, stond in een rapport van 2019. ‘Mogelijk kan dit op termijn effect hebben op het draagvlak voor natuurbeleid.’

Dat is precies wat er de afgelopen jaren wél is gebeurd. Het beleid is volledig gericht op een depositiedoelstelling. In 2030 (of 2035, daar is nu veel discussie over) mag in 74 procent van de natuur de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) niet meer worden overschreden. De KDW staat voor de maximale hoeveelheid stikstof die een gebied aankan; boven die grens bestaat het risico dat de natuur verslechtert.

Kritische depositiewaarde minder belangrijk maken

De KDW geldt daarbij dus als een soort stikstofnorm per gebied. Precies wat het Planbureau voor de Leefomgeving adviseerde níét te doen. Het kabinet komt daar intussen langzaam van terug. De oorspronkelijke vraag van Van der Wal aan de drie professoren was zelfs of zij alternatieven voor de KDW zagen. Die zijn er niet, zeggen Erisman, Backes en De Vries. Maar de overheid zou er wat hen betreft wél anders mee om moeten gaan.

Dat bracht het drietal dan ook tot het verhaal over een andere benadering van boeren. ‘De KDW is slechts een tot de overheid gerichte doelstelling’, redeneren zij. Anders gezegd: de overheid moet zelf in de gaten houden wat er aan stikstof in de natuur terecht komt. Maar boeren – en ook andere bedrijven – moeten op hun uitstoot worden beoordeeld. ‘Omdat nog steeds niet duidelijk is wat de landbouw en wat een individueel bedrijf dan wel zouden moeten bereiken, heerst grote onzekerheid. Dat veroorzaakt, zeer begrijpelijk, weerstand', staat er in het rapport.

Daarbij zijn er wél weer verschillen tussen gebieden. Rondom kwetsbare natuurgebieden zou de uitstootnorm bijvoorbeeld strenger kunnen zijn. Het is aan de overheid om daar precieze keuzes in te maken, benadrukken Erisman, Backes en De Vries.

