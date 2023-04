‘Stikstofpauze’ kabinet geeft provincies kans om op de rem te trappen

Versnellen door te vertragen. Met die zinnenprikkelende uitleg bezwoer het kabinet vrijdag een kabinetscrisis. De landelijke coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU wachten eerst maar even af wat er de komende maanden in het veld gebeurt. Bij boerenorganisaties, die met minister Adema een landbouwakkoord proberen te sluiten. Maar vooral ook in provincies, waar in de weken na de verkiezingen nieuwe coalities worden gesmeed.

Waar de vertraging in het stikstofbeleid optreedt, laat zich daarbij eigenlijk al raden. Die zit niet alleen in de stikstofpauze die de Haagse coalitie zichzelf gunt. BBB zal de enorme verkiezingsoverwinning uiteraard willen verzilveren. Een belangrijk punt daarbij: de partij wil de beruchte stikstofdeadline in 2030 van tafel.

Nu het kabinet op de pauzeknop drukt, ligt het vervolg voor de hand. In veel provincies zullen zich nieuwe coalities vormen met BBB als grootste partij. Die zullen in hun stikstofafspraken 2035 als uitgangspunt nemen. Niet alleen BBB is daar voorstander van: ook het CDA wil dus meer tijd, en de VVD op provinciaal niveau in veel gevallen ook. Het kabinet kan dan na zijn stikstofpauze onmogelijk terug: dan zou de toch al moeizame verhouding met provincies helemaal onwerkbaar worden.

Provincies naar 2035

In 2030 zou het stikstofoverschot in 74 procent van de Nederlandse natuur verholpen moeten zijn. Die afspraak komt uit het coalitieakkoord van Rutte IV. De stikstofwet, nog opgesteld door het vorige kabinet, heeft daar minder haast mee. Die spreekt dezelfde ambitie uit, maar dan voor 2035. De versnelling naar 2030 zal nog via een wetswijziging moeten worden bekrachtigd. Het CDA lijkt daar nu van af te willen zien, terwijl D66 daar juist aan vast wil houden.

Provincies en Rijk soebatten al een tijdje over de twee jaartallen. Provincies als Overijssel en Friesland zeggen al langer hardop dat ze niet uitgaan van 2030 in de wet, maar van 2035 in het regeerakkoord. Wat nieuwkomer en grote winnaar BBB wil, is ook helder: 2030 van tafel. Partijleider Caroline van der Plas benoemde dat zelfs als breekpunt, evenals het afzien van gedwongen uitkoop.

Jaartal zegt lang niet alles

Het gekozen jaartal zegt natuurlijk iets over de ambitie en urgentie, maar is deels óók voor de bühne. Zo is Overijssel in woord het felst gekant tegen ‘2030', maar in daad misschien wel het verst gevorderd met de gebiedsgerichte aanpak. Juist dat is de voornaamste taak die op de schouders van provincies rust: per gebied maatwerk leveren om de stikstofbelasting terug te dringen, en tegelijkertijd de landbouw in harmonie met de natuur te brengen.

Precies daar zou de ‘versnelling’ kunnen zitten die het kabinet óók ambieert. Met een wat minder knellende deadline komt er misschien eerder ruimte om tot maatregelen en oplossingen te komen. Maar juist van die urgentie merkten provinciebestuurders dan weer weinig, ongeacht hun politieke kleur.

Waar de Overijsselse SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher meermaals klaagde over het gebrek aan perspectief voor boeren, deed zijn Limburgse GroenLinks-collega Geert Gabriëls in feite hetzelfde. Hij wijst er al maanden op dat er sinds 1 december geen enkele vrijwillige regeling meer open staat om veehouders te laten stoppen. Want de piekbelastersaanpak van stikstofminister Van der Wal laat nog steeds op zich wachten.

Onmogelijk keuzes te maken

Ook de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk (CDA) deed afgelopen weekend bij Nieuwsuur een duit in het zakje. Wie er precies piekbelasters zijn? Onduidelijk. Verplaatsing van boerderijen? Daar is geen regeling voor. Nieuwe technieken voor schonere stallen? Het is de vraag of die stand houden bij de rechter. In zo’n onduidelijk speelveld is het voor boeren onmogelijk een afgewogen keuze te maken. En dus komen ook gebiedsprocessen van provincies maar moeilijk van de grond.

Met al die Haagse stroperigheid raakt een snelle weg uit de stikstofimpasse alleen maar verder uit zicht. Vertragen van de deadline, dat kunnen provincies in de komende coalitieonderhandelingen prima zelf. Maar voor een versnelling van de aanpak hebben zij vooral een doortastend kabinet nodig.

