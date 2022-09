Stikstofnorm moet in veel gebieden mogelijk nog scherper

Een deel van de Nederlandse natuur is nog gevoeliger voor een teveel aan stikstof dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een rapport van internationale wetenschappers waarvan het concept inmiddels openbaar is gemaakt door het Duitse milieuagentschap.

Dat onderzoek vormt een belangrijk ijkpunt in het natuurbeleid. Wetenschappers hebben daarin de inzichten geactualiseerd over hoeveel stikstof verschillende typen natuur aankunnen.

In sommige gevallen is dat minder dan werd verondersteld bij de vorige inventarisatie, ruim tien jaar geleden. Dat betekent dat de Nederlandse normen aanscherping behoeven, onder meer in verschillende soorten bos-, duin- en heidegebieden.

Bandbreedte voor stikstof

De internationale wetenschappers geven in het rapport een bandbreedte aan voor de maximale hoeveelheid stikstof die een gebied aankan. Voor een fors aantal Nederlandse bosgebieden, bijvoorbeeld op de Veluwe, wordt die nu vastgesteld tussen de 5 en 15 kilo per hectare per jaar. In de vorige rapportage gingen onderzoekers nog uit van 10 tot 20 kilo.

Dat verschil kan gevolgen hebben, want de Nederlandse stikstofnorm wordt voor een belangrijk deel gebaseerd op deze internationale cijfers. Die Nederlandse maatstaf heet de KDW: de kritische depositiewaarde.

Extra stikstofgevoelig

Die wordt vastgesteld via een combinatie van deze internationale normen en gedetailleerder onderzoek naar de lokale situatie. Uiteindelijk stellen Nederlandse ecologen een KDW vast binnen de internationale bandbreedte.

Is de lokale situatie extra stikstofgevoelig, gaan ze bijvoorbeeld op 10 kilo zitten. Valt dat ten opzichte van de internationale maatstaf relatief mee, dan stellen ecologen de KDW op 20 kilo vast.

Daardoor ligt de KDW nu in flink wat gebieden om en nabij die 20 kilo stikstof per hectare per jaar. Terwijl die volgens de aangepaste internationale bandbreedte straks tussen de 5 en 15 kilo zou moeten vallen. Zo'n aanscherping kan het halen van de stikstofdoelen nog moeilijker maken.

Het kabinet heeft zich immers ten doel gesteld dat 74 procent van de Nederlandse natuurhectares in 2030 geen stikstofoverschot meer mag kennen. De KDW mag dan dus niet meer worden overschreden.

Bij een scherpere KDW wordt die doelstelling lastiger haalbaar. Zeker omdat gebieden met een KDW van rond de 20 kilo juist relatief kansrijk zijn. Met name in veen- en heidegebieden is ook natuur die een nog veel lagere KDW kent, van rond of zelfs onder de 10 kilo per hectare per jaar.

Die is in sommige gevallen zelfs onhaalbaar als je alle landbouw, industrie en verkeer in de omgeving zou opdoeken. En dat maakt juist de net iets minder stikstofgevoelige natuur essentieel om de doelen te halen.

‘Gevolgen vallen redelijk mee’

Toch denkt stikstofprofessor Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden dat de gevolgen voor het kabinetsbeleid redelijk mee zullen vallen. “De minister heeft al marge ingebouwd”, benadrukt hij.

“In de huidige plannen wordt in 81 procent van de natuur per 2030 de KDW gehaald. En er is dan op sommige plekken ook een ‘onderschrijding’. Daar zou je ook een aangescherpte KDW kunnen halen.”

Het duurt ook nog even voordat eventuele nieuwe KDW’s van kracht worden. Nederlandse ecologen zullen de nieuwe internationale maatstaven eerst weer naar de lokale situatie moeten vertalen.

Daarnaast speelt de discussie over hoe belangrijk de KDW nou eigenlijk moet zijn in het natuurbeleid. Het kabinet kondigde al aan op zoek te gaan naar methodes om de stikstofdoelen niet alleen af te meten aan harde stikstofreductie. De regering wil het hogere en bredere doel, een gezonde natuur, ook aan de hand van andere criteria beoordelen.

Ongrijpbaar en soms onhaalbaar

Verder wil het kabinet boeren minder op de ongrijpbare en soms onhaalbare KDW afrekenen, en meer op hun eigen daadwerkelijke stikstofuitstoot. Het zijn zaken die vermoedelijk terug zullen komen in het advies dat stikstofcrisismanager Johan Remkes later deze maand uitbrengt.

Wat we dan nu met dit nieuwe zwaard van Damocles moeten? “Misschien wel voorlopig even niks", concludeert Erisman. “Uiteindelijk zijn de keuzes die het kabinet maakt in het stikstofbeleid van veel grotere invloed op het resultaat dan een eventuele aanpassing van de KDW.”

