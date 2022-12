Stikstofhandel ging tot nu toe vooral van boer naar boer

Het zette de laatste tijd bij boeren veel kwaad bloed: partijen als Rijkswaterstaat en Schiphol die azen op de stikstofruimte van stoppende veehouders. Daarmee kon Rijkswaterstaat de extra uitstoot van de verbreding van de A27 compenseren en Schiphol de hiaten in zijn vergunning.

Provincies en boeren waren woedend. Dit ‘stikstofshoppen’ ging immers ten koste van veehouders en andere bedrijven zonder natuurvergunning, de zogenoemde Pas-melders. Legalisatie van deze bedrijven die door fouten van de overheid zonder vergunning zitten, laat immers langer op zich wachten als de schaarse stikstofruimte naar snelwegen of vliegvelden gaat.

Het overkopen van de stikstofruimte van een stoppende boer door een andere partij wordt in jargon ‘extern salderen’ genoemd. Rijk en provincies hebben voor het eerst in kaart laten brengen hoe dit tot nu toe loopt en waar de stikstofruimte heen gaat. En wat blijkt? In het overgrote deel van de gevallen gaat die ruimte niet naar infrastructurele projecten, maar naar collega-veehouders.

Ambtelijke molen

Tot maart 2022 zijn er bij provincies 269 aanvragen voor dat extern salderen gedaan, waarvan 211 door de agrarische sector zelf. In het merendeel van de gevallen is (nog) geen vergunning verleend. “Een belangrijke oorzaak is de beperkte capaciteit bij de vergunningverleners”, meldt het rapport daarover. Het duurt vaak meer dan een jaar voor een aanvraag door de ambtelijke molen is. Terwijl in de tussentijd ook nog de juridische werkelijkheid kan veranderen, of de spelregels. Dan moeten alle sommen die bij het extern salderen horen, soms weer opnieuw worden gemaakt.

51 vergunningen werden al wel verleend; daarbij ging de stikstofruimte in 38 gevallen van boer naar boer. Niet iedere provincie was daarbij even enthousiast over deze vorm van stikstofhandel. Friesland en Noord-Brabant zagen het nadrukkelijk als oplossing en koppelden zelfs stoppende boeren aan bedrijven die verlegen zaten om stikstofruimte. Veel andere provincies waren terughoudender; Utrecht heeft extern salderen zelfs nooit opengesteld.

Om wat voor transacties het precies ging, maakt het rapport niet duidelijk. Draait het hier om stoppende veehouders die hun collega’s toch nog aan een forse uitbreiding van hun bedrijf helpen, oftewel schaalvergroting? Of gaat het eerder om melkveehouders die extra grond verwerven, het aantal dieren gelijk houden en meer mest op hun eigen grond kwijt kunnen, een extensievere manier van landbouw?

Extensivering of schaalvergroting?

Vooral het laatste, denkt LTO Nederland, de branche-organisatie van de landbouw. En dat is de voornaamste reden dat LTO vooralsnog geen voorstander is van het stoppen met extern salderen. “Maar je zou er wel aan kunnen denken om bij grotere transacties een afromingspercentage voor Pas-melders in te stellen”, zegt een woordvoerder. Dat betekent dat een deel van vrijgekomen stikstofruimte toch naar het legaliseren van deze groep zou gaan.

De provincie Noord-Brabant heeft geen overzicht of boeren de stikstofruimte vooral voor extensivering of juist voor schaalvergroting hebben ingezet. “In het werkproces is geen ‘vakje’ opgenomen waarom er extern gesaldeerd wordt”, laat een woordvoerder weten. In zijn algemeenheid gebeurt het allebei, denkt de provincie.

Stal staat niet altijd vol

Overigens geldt al een afromingspercentage voor de natuur: 30 procent van de verhandelde stikstofruimte mocht een koper al niet inzetten voor, bijvoorbeeld, de landbouw of infrastructuur. Dat percentage verhoogt het kabinet naar 40 procent, mede vanwege het risico dat de hoeveelheid stikstof in de natuur bij een lager afromingspercentage tóch toeneemt. Dat kan namelijk.

Dat heeft te maken met de ‘latente ruimte’ in vergunningen: veehouders stoten vaak minder stikstof uit dan hun vergunning toelaat, bijvoorbeeld omdat de stal niet (altijd) vol staat. Wordt die ruimte op een later moment toch gebruikt, dan stijgt de stikstofuitstoot. Op de precieze hoeveelheid latente ruimte is maar weinig zicht. Maar omdat schattingen oplopen tot wel 40 procent, wil het kabinet aan de voorzichtige kant zitten.

Dan nog ligt extern salderen juridisch ingewikkeld. In beginsel staat de Raad van State het toe, maar de betrokken partijen moeten voor een heel goede onderbouwing zorgen. En die onderbouwing wordt met elke uitspraak die de stikstofduimschroeven nog wat verder aandraait ingewikkelder.

