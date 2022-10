Steun voor Thunberg die kerncentrales langer open wil houden. ‘Eerst de fossiele energie eruit gooien’

“Begin met het vieste. Zet die energiebronnen als eerste aan de kant”, zegt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. “Stop eerst met de fossiele brandstoffen en daarna met kernenergie. Ik ben het met Greta Thunberg eens”, zegt zij.

Thunberg, Zweeds klimaatactivist, pleitte woensdagavond op de Duitse televisie voor het langer openhouden van kerncentrales. Zij wil geen nieuwe centrales, maar ziet bestaande centrales wel als bronnen om de tijd naar volledige duurzame energie te overbruggen, want kolen zijn nog slechter.

Minnesma: “Als er in Frankrijk kerncentrales staan die veilig draaien kan je beter eerst de de fossiele energie eruit gooien en de kerncentrales nog even open houden. Dat geldt ook voor Duitsland.”

Kernenergie ligt politiek gevoelig, vooral in Duitsland

Na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011 besloot de Duitse regering tot een ‘Atomausstieg’, het sluiten van alle kerncentrales. Minnesma: “Ze hebben dat moment aangegrepen om te stoppen met kernenergie, maar kozen de verkeerde volgorde. Ze hebben onvoldoende nagedacht over de gevolgen voor klimaatverandering. Het opwarmen van de aarde stond nog onvoldoende op het netvlies.”

Kernenergie ligt politiek gevoelig, vooral in Duitsland, en dus zijn de uitspraken van Greta Thunberg relevant. De laatste drie centrales zouden in Duitsland sluiten per 1 januari. De minister van energie Robert Habeck, lid van de Groenen, heeft al besloten om twee van de drie kerncentrales in Duitsland nog tot april open te houden. Thunberg gaf niet aan tot wanneer de kerncentrales open kunnen blijven, maar zei dat iets langer gebruik maken van kernenergie altijd beter is dan het stoken van (extra) kolen. Het stoken van kolen veroorzaakt veel broeikasgassen en als gevolg daarvan klimaatverandering. Bij het opwekken van kernenergie komt geen of weinig kooldioxide vrij.

‘Tijd om nieuwe kerncentrales te bouwen is er niet’

Ook Donald Pols, directeur van Milieudefensie, staat achter de opvatting van Thunberg. “Ik ben verbaasd over de aandacht voor deze opvatting van Thunberg. Die ligt voor de hand. Zeker als stoken van kolen het alternatief is.”

De discussie spitst zich in Europa toe op de vraag of er nieuwe kerncentrales gebouwd moeten worden, zegt Pols. Zijn antwoord is ‘nee’. “Het geld, 5 miljard euro, dat we nu besteden aan onderzoek naar nieuwe kerncentrales kunnen we beter besteden aan energiebesparing en we hebben geen oplossing voor het afval dat vrijkomt bij kernenergie. Bovendien is het bouwen van een centrale heel duur en het neemt veel tijd in beslag. Die tijd hebben we niet. De uitstoot van kooldioxide moet al gehalveerd zijn in 2030.”



