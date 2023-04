Sterke merken: waarom Jumbo zakt en Shein stijgt

Jaren achter elkaar was er geen houden aan: supermarktketen Jumbo, in dat vrolijke geel gestoken, veroverde het straatbeeld. En ook op televisie scoorde het familiebedrijf met populaire spotjes en de successen van Jumbo-sportploegen. Nederland had er een geliefd merk bij.

Maar de liefde is broos, zo blijkt uit het jaarlijkse retail-merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Voor het eerst in vijf jaar daalt Jumbo op de nationale ranglijst van de 100 sterkste retailmerken. Door de van witwasserij verdachte topman Frits van Eerd en de reclamemisser met hossende bouwvakkers tijdens het WK voetbal in Qatar heeft de waardering van het merk een knauw gekregen. Maar de naamsbekendheid van Jumbo steeg. Merkadviseur Hendrik Beerda: “Het cliché dat negatieve aandacht ook aandacht is, wordt hier wederom waargemaakt.”

Andere merken die in het afgelopen jaar minder in de smaak vielen zijn de MediaMarkt, BCC, Wehkamp en regiosupermarkt Vomar.

‘Een naamsverandering is doorgaans een drama’

In de winkelmerken top 100 wordt elk merk onderzocht op punten als naamsbekendheid, waardering en de binding die mensen met een merk hebben. Ook is respondenten gevraagd of zij een ‘aankoopintentie’ voelen opborrelen bij bepaalde handelsnamen. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd en heeft geen opdrachtgever.

Waar dalers zijn, zijn ook stijgers. Drogisterijketen Holland & Barrett, het Chinese kledingplatform Shein, de Franse sportwinkelketen Decathlon, bezorgsupermarkt Crisp en budgetwarenhuis Action vormen de top 5 van ‘stijgers in merkkracht 2022-2023’. Webwarenhuis bol.com blijft nummer een op de lijst van sterkste merken.

Opmerkelijk is vooral de hoge waardering voor Holland & Barrett, dat voorheen De Tuinen heette. Beerda: “Een naamsverandering is doorgaans een drama. Maar waar De Tuinen een verlegen, introvert imago had, voert Holland & Barrett juist intensieve marketingcampagnes.” De winkelketen heeft die strategie wel zeven jaar moeten volhouden maar is nu pas net zo bekend als voorheen De Tuinen.

Merken zijn net als de liefde tussen mensen

De relatie tussen mens en merk heeft sterke overeenkomsten met een menselijke liefdesrelatie, meent Beerda. “Je maakt kennis met elkaar, gaandeweg ga je elkaar waarderen en vervolgens ontstaat een band. Andersom kan de sleur erin komen en daalt de waardering. Dat is met mensen net als met merken.” Hoe verklaart hij dat consumenten Jumbo snel laten vallen, terwijl fast fashionplatform Shein ( spreek uit: sjie-in) de op een na snelste stijger is van 2023? De Chinese online retailer kreeg veel negatieve pers vanwege slechte arbeidsomstandigheden en de negatieve impact op het klimaat.

Beerda: “Ook dat werkt als in de liefde: soms wil je het negatieve niet zien. Maar de belangrijkste reden dat Nederlandse consumenten Jumbo lager waarderen dan Shein heeft te maken met nabijheid. De supermarkt kennen we van de hoek van de straat en is onderdeel van ons leven, terwijl we zo'n online platform niet goed thuis kunnen brengen. We kunnen daar niets aan verbinden en schuiven het negatieve dan snel aan de kant. Bij Jumbo ging het ook om een persoon en speelden sensatie en leedvermaak een rol.”

Is een merk voorgoed verloren als het de sympathie van het publiek verliest? Nee, stelt Beerda. “Maar zeker in een sterk concurrerend supermarktland moet niet te veel gebeuren. Voor reputatieherstel is een flink charmeoffensief nodig.”

