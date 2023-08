Steeds meer Rotterdammers hebben te weinig geld voor eten, ziet het Rode Kruis

Een toenemend aantal Rotterdammers heeft te weinig geld om eten te kunnen kopen. Dat schrijft de regionale afdeling van het Rode Kruis in een brief aan de gemeenteraad. Precieze cijfers zijn er niet, en dat is volgens het Rode Kruis meteen ook deel van het probleem. De organisatie bereikt nog lang niet alle inwoners die in ‘voedselnood’ verkeren. Sommigen komen op een wachtlijst terecht, anderen zijn nu überhaupt niet in beeld. Er is daarom extra geld en onderzoek nodig, zo staat in de brief.

Het Rode Kruis begon in coronatijd met voedselhulp in eigen land. Daarvan maken in Rotterdam inmiddels duizenden mensen gebruik. Een belangrijke route loopt daarbij via het onderwijs. Scholen met relatief veel kinderen uit arme gezinnen kunnen zich aanmelden voor een schoolmaaltijdenprogramma in samenwerking met het Jeugdeducatiefonds. Meer dan helft van de Rotterdamse basis- en middelbare scholen doet daar inmiddels aan mee.

“Maar we zien de vraag verder toenemen”, vertelt Rode Kruis-woordvoerder Nicole van Batenburg. “Scholen kunnen zich aanmelden als 30 procent van de gezinnen in een moeilijke financiële situatie zit. We krijgen nu ook verzoeken van scholen die daar net onder blijven, maar wél kinderen zien met een lege broodtrommel of beschimmeld brood.”

Boodschappenkaarten

Een andere belangrijk hulpmiddel zijn boodschappenkaarten van 17,50 euro. Die kunnen mensen verzilveren in de supermarkt. Het Rode Kruis verstrekt die niet zelf, maar via lokale partners in de wijken. Bij de Voedselbank kunnen of willen mensen niet altijd terecht, soms omdat ze bijvoorbeeld een te hoog inkomen hebben, soms omdat ze zich vanwege hun wantrouwen jegens instanties niet durven aanmelden.

Daar komt bij dat het aantal uitgiftepunten van de Voedselbank juist afneemt. Die organisatie probeert minder met uniforme pakketten te werken, en meer als een winkel waaruit mensen zelf kunnen pakken wat ze nodig hebben. Dat gaat voedselverspilling tegen, maar stelt ook hogere eisen aan locaties. “We zien dat de hulp dan niet altijd meer bereikbaar is voor ouderen of mensen die slecht ter been zijn”, vertelt Thijs Heesters, districtscoördinator bij het Rode Kruis. Het zorgt ervoor dat een ‘vangnet onder het vangnet’ extra hard nodig is.

De boodschappenkaarten verstrekt het Rode Kruis eigenlijk nog maar kort: de uitgifte ging in coronatijd van start. Inmiddels staat de teller in Rotterdam op ongeveer 3500 kaarten per maand. “Vooral vorig jaar, toen de energieprijzen sterk stegen, zagen we een explosie aan aanmeldingen. Maar ook nu komen er steeds meer mensen bij”, constateert Van Batenburg.

Het Rode Kruis ziet die toename overigens in heel Nederland terug. In april opende de organisatie een gironummer (5125) speciaal voor voedselhulp in Nederland. In Rotterdam, de stad die traditioneel bovenaan armoedelijstjes prijkt, moet volgens het Rode Kruis meer zicht komen op de problematiek. De brief vraagt de gemeenteraad om te onderzoeken hoeveel mensen in voedselnood verkeren en om dat daarna ook bij te blijven houden.

Het aantal armen zou in 2024 stijgen van 4,8 naar 5,7 procent, berekende het CPB. Dit cijfer laat geen nieuw probleem zien, maar een verwaarloosd probleem dat nu zichtbaar wordt, zeggen economen Nadja Jungmann en Anna Louise Custers.