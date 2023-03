Steeds meer proteïnerijke producten op de plank van de supermarkt

Je zou bijna denken dat Nederland met een nationaal tekort aan eiwitten kampt. Zoveel producten zijn er inmiddels te koop waarin deze voedingsstof groots op het etiket staat vermeld. Toch is het omgekeerde waar. “De meeste Nederlanders krijgen meer dan voldoende eiwitten binnen”, zegt Anne Lutgerink van het Voedingscentrum. Hiermee bedoelt ze volgens het advies van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad adviseert volwassenen gemiddeld om 0,83 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht per dag eten voor onderhoud, opbouw en herstel van spieren. Dit is goed mogelijk door een gevarieerd dieet volgens de Schijf van Vijf te eten. “Bij een gezond eetpatroon is het daarom over het algemeen niet nodig om producten met extra veel eiwitten te eten”, vertelt Lutgerink.

Toch neemt de markt voor eiwitproducten de afgelopen jaren toe, ziet marktonderzoeksbureau Euromonitor. Tijdens de coronapandemie begonnen Nederlanders meer producten met toegevoegde voedingsstoffen te kopen, zegt een woordvoerder. Dit was volgens het onderzoeksbureau met het idee om immuniteit voor het virus te verhogen.

Vooral de zuivelsector

Vooral producten met specifieke toegevoegde voedingsstoffen, zoals eiwitten, namen in populariteit toe. ‘Producenten spelen hier op in, waardoor proteïneproducten in Nederland een trend zijn geworden, met name in de zuivelsector’, stelt Euromonitor. ‘Er zijn veel nieuwe producten zoals yoghurts, melk en pudding met extra eiwitten op de markt verschenen.’

Supermarktketen Albert Heijn (AH) denkt dat de toename komt door de associatie met gezondheid van de producten. “Omdat eiwitrijke producten veel door sporters als belangrijke voedingsbron worden gegeten, worden de producten met ‘gezond’ geassocieerd”, zegt Pauline van den Brandt van AH.

Het bedrijf ziet een toename in de verkoop van producten die worden geassocieerd met ‘gezond en fit zijn’, waaronder eiwitrijke producten vallen. Ook producten die van nature veel eiwitten bevatten, zoals Griekse yoghurt, worden steeds beter verkocht. “Gezond zijn is lekker in je vel zitten en dat ook uitstralen. Producten met eiwitten zijn daarom niet meer alleen relevant voor sporters, maar voor iedereen die een actief leven leidt”, concludeert Van den Brandt.

Meer geld over voor producten met proteïne

Uit een enquête bleek dat mensen wereldwijd meer eiwitten zijn gaan eten, meldt Euromonitor. De voornaamste reden die consumenten hier voor geven in 2022 is om ‘fitheid te verbeteren’. Bijna evenveel mensen gaven als reden om ‘gezonder te zijn’. De data liet ook zien dat consumenten bereid zijn om meer geld te betalen voor producten met toegevoegde proteïne.

Euromonitor verwacht dat de markt voor eiwitrijke producten ook in 2023 zal blijven groeien. Dit heeft ook te maken met de toename van het aantal vegetariërs en flexitariërs die minder eiwitrijk vlees en vis eten en dus ergens anders proteïne vandaan moeten halen.

Ook al hebben de producten met meer proteïne misschien een gezonder imago, zij hoeven niet per se gezonder te zijn, stelt Lutgerink. “Veel van de yoghurts met toegevoegde eiwitten bevatten bijvoorbeeld wel veel suiker. Het is daarom belangrijk om op de achterkant van een verpakking te blijven kijken.” Maar of de producten nou gezond of ongezond zijn, een overschot aan eiwitten kan volgens Lutgerink niet veel kwaad. Producten die met toegevoegde eiwitten adverteren lijken vooral prijziger te zijn en een gevoel van gezondheid te bieden.

