Steeds meer onbeheersbare branden in de Nederlandse natuur. ‘We zijn niet goed voorbereid’

De komende jaren krijgt Nederland met meer en intensere natuurbranden te maken. Hoe kunnen we dat voorkomen? ‘Het is niet de vraag of, maar wanneer er slachtoffers vallen.’

Ieder jaar zijn er honderden natuurbranden in Nederland. Ruim 95 procent van deze branden is echter zo klein dat ze het nieuws niet halen: brandweerwagens rukken uit en doven het vuur binnen een uur of twee. Maar af en toe is een natuurbrand onbeheersbaar: een felle brand die pas onder controle komt als bijna alle brandstof op is. Dat kan dagen of weken duren.

Het zijn branden die we vooral uit Zuid-Europa, Australië en Canada kennen, maar tegenwoordig ook steeds vaker in Nederland voorkomen. Zo woedden er in april 2020 tegelijkertijd twee grote natuurbranden in de Deurnsche Peel en Nationaal Park De Meinweg in Limburg, beide verwoestten ze honderden hectares natuur.

“We zijn in Nederland niet goed voorbereid op die onbeheersbare natuurbranden”, geeft Edwin Kok, coördinator van de taskforce natuurbranden van Brandweer Nederland, resoluut aan. “We worden geconfronteerd met een situatie die we hier nog helemaal niet kennen; de risico’s nemen bijna exponentieel toe.”

Wanneer het systeem faalt

Kok onderzoekt vanuit Brandweer Nederland hoe ons land in de toekomst natuurbranden kan voorkomen en bestrijden, want de huidige werkwijze voldoet niet. “Vroeger was het altijd: we gooien water op het vuur en het gaat uit”, legt Kok uit. “Maar in 2020 zagen we dat die aanpak niet altijd meer werkt. Vrijwel alle beschikbare manschappen, wagens en blushelikopters werden opgetrommeld, toch kregen we de branden in De Meinweg en de Deurnsche Peel lange tijd niet onder controle. Als er nog een derde brand was uitgebroken, was de uitdaging groot geweest”, zegt hij.

Als de brandweer alle gelijktijdige branden niet meer kan bestrijden, is er sprake van ‘systeemfalen’. Dat gebeurde bijvoorbeeld in juli 2022, in Engeland. Tientallen (natuur)branden braken tegelijk uit; de brandweer was totaal verrast en sloeg groot alarm. Ook in Nederland kan dat gebeuren, blijkt uit het rapport Natuurbrandsignaal’23 van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), in samenwerking met de Universiteit Wageningen en het KNMI.

Zowel in het voorjaar als in de zomer komen er vaker droge perioden. Het risico op gelijktijdige, grote natuurbranden neemt daardoor toe. Aangezien de branden niet altijd zijn te beheersen, bedreigen ze infrastructuur, recreatiegebieden en woningen, die vaak vlakbij natuurgebieden liggen.

Tijd voor slimmere brandbestrijding

‘Het is niet de vraag of, maar wanneer er slachtoffers vallen’, schrijft Brandweer Nederland begin dit jaar in het adviesrapport Scenario’s natuurbranden. De brandweer beseft daarom dat ze de brandbestrijding moeten herzien. “We zullen meer aan ‘brandstofmanagement’ moeten gaan doen”, zegt Kok. “Dat betekent dat we grote natuurbranden eerst proberen te beheersen. Daarna moeten we slim kijken wanneer we het beste kunnen blussen; bijvoorbeeld ’s nachts, als de wind gaat liggen, of als het vuur van vegetatie wisselt.”

De Nederlandse terreinbeheerders erkennen de risico’s die Kok aanstipt. Ze ondernemen daarom actie, zelfstandig of in samenwerking met de brandweer en andere betrokkenen. Tijdens de herstelwerkzaamheden in de Deurnsche Peel richtte Staatsbosbeheer bijvoorbeeld passeer- en opstelplaatsen in voor brandweerwagens. Ook kwamen er dammen om het gebied natter te houden. Dat maakt het gebied minder gevoelig voor droogte, waardoor het minder snel ontbrandt.

Ook droge biomassa zoals het pijpenstrootje en de adelaarsvaren worden op grote schaal weggemaaid en afgevoerd. Hierdoor ontstaan metersbrede ‘brandgangen’ die als grens tussen twee ‘compartimenten’ natuur fungeren. Door brandstof weg te nemen, werkt dit compartimenteren werkt brandvertragend, al kan het de brand niet altijd tegenhouden.

Kiezen tussen biodiversiteit of brandveiligheid

Daarnaast kunnen voertuigen van de brandweer de brandgang gebruiken om een natte ‘stoplijn’ aan te leggen, met de hoop het vuur zo definitief tot stilstand te brengen. “Dit wringt soms wel hoor”, geeft boswachter Marc Poulussen van Staatsbosbeheer aan. “We zien natuurlijk het liefst een groot, aaneengesloten gebied waar minimaal ingegrepen wordt. Dat betekent zo min mogelijk wegen en brandgangen, maar dat staat weer haaks op brandveiligheid.”

Beheerders mogen volgens de wet niet zomaar alles op hun terrein veranderen. Zo bevat een gezond bos 20 à 30 procent dood hout. Dit is een ideale brandstof voor vuur, maar omdat het onder meer belangrijk is voor de biodiversiteit, mag het niet altijd verwijderd worden. Ook beheerbranden – waarbij op gecontroleerde wijze stukken grasland en bos verbrand worden – mag niet zomaar.

“Beheerbranden mag in principe alleen buiten het broedseizoen, dat rond 15 maart begint. En tegen die tijd is het vaak niet eens droog genoeg om dat veilig te doen”, verzucht Kok. “Ik denk dat we in heel Nederland nog geen vijftig hectare hebben voorgebrand.” Zo kunnen preventieve maatregelen dus botsen met de belangen van een natuurgebied en haar beheerders.

We planten de brandstof van de toekomst

Maar brandpreventie en natuurbehoud gaan soms ook hand in hand. Zo worden in De Maashorst exmoorpony’s en bizons ingezet om de gewenste variatie in het landschap te creëren.

“Terreinbeheerders zien die gevarieerde landschappen graag omdat ze ecologisch erg waardevol zijn”, zegt Kok. “Als brandweer juichen we dat ook toe, want ieder stukje natuur heeft weer een ander brandgedrag. Loofbos bevat bijvoorbeeld meer vocht dan dennenbos of heide, en zal dus langzamer ontbranden. Maar omdat loofhout in de zomer meer vocht nodig heeft dan naaldhout, kunnen sommige loofboomsoorten ook minder goed tegen droogte. Zo kan het zijn dat we nu de brandstof voor de toekomst planten.”

In De Maashorst heeft Poulussen de risico’s heel exact in kaart gebracht in samenwerking met de omliggende gemeentes. Deze Risico Index Natuurbranden (RIN) toont de precieze brandrisico’s per vierkante kilometer voor het 1500 hectare grote natuurgebied. “Dit kan bijvoorbeeld een droog stuk dennenbos zijn”, zegt Poulussen, kijkend naar een rood vierkant op de kaart, die verder groengeel geblokt is, “maar het kan ook een zorgcentrum of een kinderboerderij zijn. Op deze manier is duidelijk waar de grootste risico’s liggen en waar we extra aandacht aan moeten besteden.”

Droge natuur? Roep het niet van de daken

De RIN wordt aangevuld door het lokale calamiteitenplan, waar precies aangegeven staat waar de waterputten zijn, welke wegen de zware brandweerwagens kunnen dragen en welke slagbomen de brandweer zelfstandig kan openen. “De brandweer heeft deze informatie ook op de digitale informatiesystemen in hun wagens”, zegt Poulussen. “Zo zien ze zelf hoe ze het best kunnen rijden.”

Uit onderzoek blijkt dat ruim 70 procent van de natuurbranden per ongeluk of expres door mensen aangestoken wordt. Sommige veiligheidsregio's en terreinbeheerders benaderen publiek en media daarom niet meer actief met de boodschap dat het ‘droog en brandgevaarlijk in de natuur is’. Ze kiezen voor de zogeheten ‘reactieve communicatie’.

Poulussen begrijpt die keuze. “Soms is het inderdaad een ongeluk, maar als de brandweer twintig keer moet uitrukken omdat steeds dezelfde berm in brand staat, ga je je toch achter je oren krabben”, zegt hij.

Waar het aan ontbreekt in Nederland – zo vinden de deskundigen – is een landelijke aanpak. Kok: “We zouden integraal naar natuurbrandbeheersing moeten kijken, met aandacht voor preventie: dat is een slimme manier van brandbestrijding. Ook moet er onderzoek komen naar de effectiviteit van beheersmaatregelen, de wijze van bestrijding, en de toenemende risico's als gevolg van klimaatverandering. Het is daarom van belang dat de ministeries regie voeren.”

Iedereen is beetje verantwoordelijk

Ooit had Nederland al zo'n centrale aanpak. In 2010 richtte het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie de Landelijke Kerngroep Natuurbranden (LKN) op. Daarmee kreeg natuurbrandbeheersing landelijk meer aandacht. De LKN verdween echter van het toneel, waarna Brandweer Nederland in 2016 zelf met de actuele Visie Natuurbrandbeheersing kwam.

Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid om de Europese en nationale natuurdoelen te behalen tegenwoordig bij de provincies. Die mogen via de Wet natuurbescherming zelf uitstippelen hoe ze dat doen. De praktische uitvoering ligt daarentegen weer bij de gemeentes. En de verantwoordelijkheid voor de brandweer? Die is juist van de gemeentes weer naar de veiligheidsregio’s verschoven.

Zo zijn de wetgevende en uitvoerende taken verspreid over verschillende overheidsorganen. “Hoewel er op veel plekken goed samengewerkt wordt, gebeurt veel op vrijwillige basis”, zegt Kok. “De ene gemeente kan misschien wel instemmen om de droge dennen in de berm te snoeien, terwijl de buurgemeente tegen is. Voor hen zijn die bomen dan weer ‘beeldbepalend.’ Zo wisselt het per gemeente of en welke stappen er gezet worden.”

Daarbij komt een tweede probleem. “Er is gewoon nauwelijks wetgeving. Bij gebouwen heb je het bouwbesluit, waarin staat aan welke brandveiligheidseisen een pand moet voldoen. Voor de natuur heb je zoiets niet.”

