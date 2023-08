Steeds meer Nederlanders werken, maar dat lost het arbeidstekort nog niet op

De arbeidsmarkt is als een snelweg, waar de afgelopen jaren steeds meer mensen invoegen. En dat is goed nieuws, want er zijn meer dan genoeg banen. In 2003 waren er voor elke 100 mensen zonder baan, 96 mensen wél aan het werk. Nu zijn dat er 120. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee werken er nu dus meer mensen wel dan niet. Dat is een trend die in 2007 is begonnen. Alleen in 2014, tijdens de financiële crisis, was er een dipje. In totaal zijn er in twintig jaar 1,8 miljoen Nederlanders met een betaalde baan bijgekomen. Het aantal niet werkenden nam sinds 2003 met ongeveer 150 duizend af.

Langer doorwerken

Dat is opvallend, want we hebben in Nederland zowel te maken met vergrijzing (meer ouderen) als ontgroening (minder jongeren). Je zou verwachten dat het aantal mensen dat werkt dan afneemt, maar dat is niet het geval, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. “We hebben wel meer ouderen, maar ze werken ook langer door.”

Dat blijkt ook uit de cijfers. Sinds 2003 nam het aantal werkenden tussen 45 en 75 jaar, toe met 1,6 miljoen. Niet zo gek, zegt Wilthagen. “We moeten wel langer werken, omdat de pensioenleeftijd omhoog is gegaan. Maar ook de Vut, een regeling om vervroegd met pensioen te gaan, bestaat niet meer.” Tegelijkertijd zijn ouderen vitaler geworden, legt hij uit. “Het is bijna niet meer voor te stellen dat er een tijd was dat je op je 65e in een bejaardentehuis zat”, zegt hij. CBS houdt niet bij of mensen ouder dan 75 jaar nog werken.

Vooral vrouwen van 45 jaar of ouder zijn veel vaker op de werkvloer te vinden. Dat heeft te maken met cultuurverandering. “Nederland was lange tijd een land van eenverdieners. De man werkte, de vrouw niet. Laat staan dat ze doorwerkten tot hun pensioen. Dat is nu wel normaal, het is de volgende stap in de vrouwenemancipatie.”

Een ander opvallend feit: er zijn niet alleen meer mensen die werken, maar die mensen maken ook meer uren. In het tweede kwartaal van 2023 waren er 96 voltijdbanen op elke 100 niet-werkenden. Tien jaar eerder was dat nog 78 per 100.

Dat getal kan verder omhoog, denkt Wilthagen. “Als het gaat om het aantal werkenden scoort Nederland hoog in vergelijking met andere landen. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen voltijds werken, zitten we bij de laatste drie landen in Europa.”

Scandinavië als voorbeeld

Daar kunnen we wel iets aan doen. Hij noemt Scandinavië als voorbeeld. “Daar werken veel mensen, ook vaak voltijds.” Hun geheim? “Ze komen niet van een model met eenverdieners. Vrouwen werken daar al veel langer. De voorzieningen die mensen stimuleren om meer te werken, zijn daar beter geregeld. Denk aan ouderschapsverlof en goede kinderopvang. Ze hebben ook meer aandacht voor manieren om werk gezond te houden.”

Nederland kan daar afkijken én technologie slim inzetten, denkt Wilthagen. “Gebruik kunstmatige intelligentie om met hetzelfde aantal of zelfs met minder mensen, meer werk te doen. En zorg dat werken loont. Nu gaan mensen met een uitkering er financieel vaak op achteruit als ze deeltijd gaan werken, omdat het invloed heeft op hun huur- of zorgtoeslag.”

Werkgevers moeten nadenken hoe ze hun werk aantrekkelijk maken en houden. En het zou goed zijn, zegt Wilthagen, als mensen die het niet lukt om een reguliere baan te vervullen toch bijdragen aan wat de sociale economie wordt genoemd - boodschappen doen of een rondje lopen met eenzame ouderen bijvoorbeeld. “Dat maakt niet alleen gelukkiger, maar daarmee ontlast je ook de gewone economie, waar je nu veel burn-outs ziet.”

