Stedin vraagt provincies in brandbrief om geld voor het stroomnetwerk

Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland moeten snel gaan meebetalen aan het leggen van dikke stroomkabels in hun eigen regio. Stedin, de energietransporteur in deze provincies, roept de nieuw te vormen colleges in een brandbrief op om miljoenen euro’s in het netwerkbedrijf te pompen.

In ruil voor een investering zouden de provincies een klein aandeel verwerven in Stedin, nu eigendom van 42 gemeenten.

De nood aan geld bij Stedin is urgent, nu de omslag van gas en olie naar (groene) stroom in versneld tempo doorzet, mede als gevolg van de Oekraïne-oorlog. Warmtepompen, e-auto’s en zonnepanelen zijn in opmars, terwijl het elektriciteitsnet dichtslibt. Om de ergste problemen bij Stedin het hoofd te bieden beloofde het Rijk al toe te treden als aandeelhouder, met een inleg van 500 miljoen euro.

Inwoners en bedrijven kunnen geraakt worden

Financieel topman Danny Benima van Stedin doet in een brief, die is afgeleverd aan de formatietafels, een klemmend beroep op de provincies om dat voorbeeld te volgen. De machtswisseling na de verkiezingen biedt daartoe openingen, hoopt hij. Komen de provincies niet met geld, dan is dat volgens Benima niet zonder gevolgen. “Uiteindelijk wordt bij het uitblijven van nieuw kapitaal de energietransitie in provincies en gemeenten vertraagd, waardoor inwoners en bedrijven geraakt worden.” Huizen en bedrijven kunnen dan niet van het gas af, auto’s kunnen niet aan de laadpaal en het stroomnet kan wind- en zonnestroom onvoldoende transporteren.

Of de smeekbede aan de provincies ze over de streep trekt is de vraag. Zelfs als er bereidheid is, kan Stedin geen riante financiële bijdrage verwachten van lagere overheden die belast zijn met dure ruimtelijke opgaven.

Ook de twee andere grote regionale netbeheerders, Enexis en Alliander, moeten miljarden gaan investeren voor de energietransitie, maar zij hebben vooralsnog genoeg geld in kas. Enexis en Alliander sturen eveneens brieven aan de provinciale onderhandelaars, maar in plaats van geld vragen zij om soepele procedures en begrip voor hun werk.

Zompige grond verhoogt de kosten

De financiële positie van Stedin is opvallend zwak, blijkt uit de jaarverslagen. De oorzaak lijkt tweeledig. Stedin kreeg relatief weinig geld mee toen Eneco het bedrijf in 2017 verplicht afstootte. Bovendien werkt Stedin in drukke, stedelijke regio’s. Zompige grond verhoogt de kosten van werkzaamheden in het gebied van Stedin.

De netbeheerder kan, in tegenstelling tot sectorgenoten, de laatste jaren steeds minder dividend uitkeren. De gemeenten die Stedin bezitten accepteren dat. Zij zien dat het stroomnetwerk op de schop moet. Maar zelf zijn de gemeenten, waaronder Rotterdam en Den Haag, nauwelijks bij machte om geld in te brengen.

Volop geld lenen om dikkere kabels te plaatsen gaat niet, legt energie-expert Paul Nillessen van advieskantoor PWC uit. “In de regels ligt vast dat de solvabiliteit op orde moet blijven, dus de balans tussen eigen vermogen en leningen.”

Van de 8 miljard euro die Stedin tot 2030 zal investeren vanwege de energietransitie is nog 700 miljoen euro nodig, waarvan 300 miljoen in de komende paar jaar.

Tot zo’n tien jaar geleden stonden de netbeheerders er prima voor. Maar omdat zowel de productie van en vraag naar groene stroom wegens steeds hogere klimaatambities in een stroomversnelling komt ‘drukken de investeringen zwaar op de balans’, aldus Nillesen.

Duurzame projecten vallen door het gebrek aan slagkracht stil. “Veel duurzame burgerprojecten krijgen een zogeheten negatieve beschikking van hun netbeheerder”, zegt André Jurjus van de koepel Energie Samen, eerder werkzaam bij Netbeheer Nederland. “Dat is een tegenvaller, want mensen komen daar pas in de slotfase achter.”

Ga slimmer om met stroom

Omdat het jaren, zo niet decennia, gaat duren tot alle knelpunten in het stroomnet vlotgetrokken zijn, kijken netbeheerders en stroomklanten naar tussenoplossingen. Ga slimmer om met stroom, bepleiten netbeheerders.

Stedin begint experimenten waarbij energiegebruikers een financieel voordeel ontvangen, als zij op piekmomenten in wind- en zonnestroomproductie extra stroom afnemen. Bijvoorbeeld door niet ’s nachts, maar op een zonnige middag een wasje te draaien of de elektrische auto op te laden.

Burgers die duurzame projecten opzetten willen zelf ook niet duimendraaien. Jurjus: “Zij ontwikkelen steeds vaker een lokale hub, waar de productie en afname van groene stroom heel direct aan elkaar worden gekoppeld.”

Burgers die een groot dak met zonnepanelen vullen leveren dan eerst de energie aan de eigen huizen. De rest verkopen ze aan een industrieterreintje pal om de hoek.

