Staking bij de Bijenkorf voor extra salaris

Even snel naar de Bijenkorf voor de laatste Sinterklaascadeaus? In Rotterdam is het maar de vraag of dat gaat lukken. Vakbond FNV kondigde maandagochtend op het allerlaatste moment een staking aan. Medewerkers leggen vanaf 12.00 uur het werk neer. Of er vanaf dat tijdstip ook geen pakjes meer worden verkocht, hangt af van de deelname en de solidariteit van shoppende hulpsinterklazen.

Het Bijenkorfpersoneel voert al weken actie voor een beter salaris. Medewerkers, verenigd in BeeUnited/FNV, willen 10 procent bovenop hun salaris. Ook willen ze dat de lonen meestijgen met de inflatie en opteren ze voor een minimumuurloon van 14 euro. Zij vinden daarbij maar weinig gehoor bij de nieuwe eigenaren van de warenhuisketen uit Thailand en Oostenrijk. “De waardering voor het personeel ontbreekt. De directie weigert naar de mensen te luisteren", vindt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Het winkelpersoneel staakte dus al eerder; die acties waren wél van tevoren aangekondigd. Dat bracht de bazen ertoe om de stakende medewerkers te vervangen door uitzendkrachten. Daarmee breekt de Bijenkorf het stakingsrecht, benadrukt Vermeulen. “Wij nemen dat zeer hoog op. Het is onacceptabel en respectloos.”

De onaangekondigde actie moet de directie dus wél in verlegenheid brengen. Medewerkers gaan voor de deur klanten aanspreken om zich solidair te tonen, en hun aankoop uit te stellen tot het personeel weer aan het werk is. Of de hele winkel zomaar platgelegd kan worden, valt nog te bezien. “Maar we verwachten wel dat sommige afdelingen ineens zonder mensen zitten”, aldus Vermeulen.

Lees ook:

Bonden zetten nóg een tandje bij met looneisen

Callcenters, de Bijenkorf en VodafoneZiggo; ze moeten van de bonden alle meer loon gaan betalen aan hun medewerkers.