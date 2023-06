Staatssecretaris wil de kachel en de vuurkorf uitbannen met subsidies en stookvrije wijken

Het speelt vooral in de winter, maar bijna net zoveel mensen stoken nu ook hout in een vuurkorf, met een kampvuurtje of voor de barbecue. Dat zorgt voor overlast en is ook nog eens erg vervuilend. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (milieu) zint op maatregelen, schrijft zij aan de Tweede Kamer, te beginnen met een landelijke voorlichtingscampagne. Misschien komen er ooit zelfs houtstookvrije wijken.

Eén op de vijf Nederlanders stookt zelf weleens hout, blijkt uit een enquête die Heijnen heeft laten uitvoeren door bureau I&O Research, en driekwart doet dat vooral ‘voor de gezelligheid’. Tegelijkertijd zegt een kwart er regelmatig of zelfs vaak last van te hebben, meestal vanwege de geur.

Maar het is lang niet alleen die geur die schadelijk is, blijkt uit een door het RIVM gemaakt overzicht dat Heijnen meestuurde. Bijna een kwart van al het fijnstof dat rechtstreeks afkomstig is van een aanwijsbare bron wordt veroorzaakt door houtstook; die is daarmee een grotere fijnstofuitstoter dan het wegverkeer. Houtrook bevat daarnaast onder meer ook koolmonoxide, benzeen en paks, polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Die laatste zijn kankerverwekkend, en houtstook zorgt in Nederland voor driekwart van de uitstoot ervan.

Houtstookvrije zones rond ziekenhuizen

Bijna een derde van alle Nederlanders weet niet hoe schadelijk het stoken van hout is. Veel mensen kennen ook de zogeheten stookwijzer en het stookalert van het RIVM niet. Via stookwijzer.nl kunnen mensen nagaan of stoken in hun buurt verstandig is, bijvoorbeeld als het mistig of windstil is. Het stookalert is een advies van het RIVM voor een hele provincie om niet te stoken.

Daar valt nog winst te behalen, schrijft Heijnen, want veel mensen blijken bereid rekening te houden met hun buren. Daarom kan een landelijke voorlichtingscampagne helpen, denkt ze. Het stookalert en de stookwijzer moeten bovendien samengevoegd worden tot een eenduidig instrument waarmee af te lezen is of er zonder bezwaar gestookt kan worden of niet. Gemeenten kunnen op basis daarvan dan een stookverbod afkondigen als de weersomstandigheden daarom vragen.

Al te rigoureuze maatregelen wil Heijnen niet. Ze heeft ‘begrip voor stoken op hout’, schrijft ze, en er zijn ook mensen (8 procent van alle houtstokers) die geen andere verwarming hebben. Die mensen wil ze met een subsidie stimuleren hun kachel en rookkanaal weg te halen en over te stappen op iets anders – maar alleen op vrijwillige basis. De gemeenten Utrecht en Nijmegen hebben al zo’n subsidie, en Heijnen wil daar wel aan meebetalen.

Een veel ingrijpender beperking schuift Heijnen nog even op de lange baan. Zij wil mensen beschermen die erg gevoelig zijn voor rook, zoals ouderen, kinderen en mensen met een longaandoening. Daarom overweegt ze houtstookvrije zones rond scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Daarnaast wil ze, zelfs bij nieuwbouw, houtstookvrije wijken. Maar daarvoor is eerst overleg met onder meer gemeenten nodig.

