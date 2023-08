Staatsschuldencrisis? Nog niet, maar schulden drukken wel steeds zwaarder op eurolanden

Het heeft haast iets raars. Tijdens de coronacrisis hebben Europese overheden zich massaal in de schulden gestoken, per land soms tientallen miljarden euro’s geleend, om hun inwoners en bedrijven van noodsteun te kunnen voorzien. Tegelijkertijd is de rente op staatsleningen hard gestegen, waardoor lenen een stuk duurder is geworden.

Maar een staatsschuldencrisis? Daar is geen sprake van. Afgezet tegen de grootte van de economie neemt de staatsschuld in veel landen zelfs af.

Wat is hier aan de hand?

Eigenlijk geven deze afnemende schuldquotes een misleidend beeld, schrijven economen van Rabobank donderdag in een nieuwe studie. Dat de quote daalt heeft namelijk een ongezonde en tijdelijke reden: de hoge inflatie.

Dat zit zo. Hoe groter de economie, hoe kleiner de relatieve schuldberg. Belangrijk hierbij is dat de grootte van de economie wordt gemeten in harde euro’s. Als alles in de maatschappij gigantisch duurder wordt, zoals afgelopen jaar gebeurde, dan stijgt het bruto nationaal product waartegen de schuld wordt afgezet ook enorm.

Onder de Europese richtlijn

Hoge inflatie trekt zo vanzelf de schuldquote omlaag. In sommige landen, waaronder Nederland, ligt hij nu zelfs ruim onder de Europese richtlijn van 60 procent. In andere landen liggen de quota weliswaar veel hoger – Griekenland: 171 procent, Italië: 144 procent, Frankrijk: 112 procent – maar dalen ze in elk geval wel.

Het punt is dat de inflatie uiteindelijk gaat afnemen. Dan verdwijnt het effect waarbij de schuldquote relatief laag uitvalt. Bovendien zegt alleen de hoevéélheid schuld ook lang niet alles, stelt Rabobank-analist Erik-Jan van Harn. “Je moet ook kijken naar hoe duur de schuld is.”

Het antwoord: in elk geval veel duurder dan enkele jaren geleden. Sinds de Europese Centrale Bank zijn belangrijkste rentetarieven vanaf vorig jaar met 4,25 procentpunt heeft verhoogd, zijn ook de rentes op staatsleningen omhoog gegaan. De Nederlandse staat betaalt inmiddels zo’n 3 procent rente op een lening van tien jaar. Hoe anders was dat nog geen twee jaar geleden: toen kreeg Den Haag zelfs geld toe bij het afsluiten van een lening met die looptijd.

Niet alleen hier, maar in de hele eurozone drukken de rentestijgingen op de overheidsuitgaven. Wat scheelt is dat overheden die hogere rente niet in één keer voelen over alle schuld die zij hebben uitstaan. Zij hoeven de nieuwe rentetarieven alleen te betalen op leningen die zij vanaf nu afsluiten.

Lange looptijd

“Vandaar dat de hogere rente in stapjes doorwerkt in de overheidsfinanciën”, zegt Van Harn. De meeste eurolanden hebben hun schuld bovendien bewust geherfinancierd toen de rente nog heel laag was. Zij zijn met de lage rentestanden veel leningen aangegaan met een lange looptijd, zodat ze nu langer kunnen wachten met het aangaan van nieuwe leningen.

Wat ook helpt is dat er, ook weer door de inflatie, meer btw-inkomsten binnenkomen. Als alles duurder wordt, stijgt de omzetbelasting die consumenten betalen over hun producten automatisch mee, wat goed is voor de staatskas.

Maar Van Harn noemt dit laatste niet meer dan een verzachting van de pijn die ministers van financiën voelen. Neem bijvoorbeeld Italië. In dat land gaat nu al 8 procent van alle overheidsinkomsten op aan rentebetalingen. “En de verwachting is dat dit binnen vijf jaar kan uitstijgen naar 10 procent.”

Risicovol

Zou het zover komen, dan kunnen grote kredietbeoordelaars de Italiaanse staatsleningen als risicovol gaan bestempelen. Het is met zulke krappe overheidsfinanciën immers maar de vraag of beleggers het geleende geld terug krijgen.

“Zo’n downgrade van kredietbeoordelaars zou een groot verschil maken”, zegt Van Harn. “Veel grote beleggers zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders mogen maar voor een beperkt deel investeren in risicovolle obligaties.” Als Italië straks echt een lagere kredietwaardigheid krijgt, kunnen deze partijen dus minder investeren in Italië, waardoor het land nog moeilijker aan geld zal komen.

