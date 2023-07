Staat wint hoger beroep: Schiphol mag toch al krimpen

Het aantal vluchten op Schiphol mag toch omlaag, niet pas op z’n vroegst vanaf eind volgend jaar, maar al vanaf november aanstaande. Het gerechtshof in Amsterdam heeft minister Harbers (infrastructuur) gelijk gegeven in zijn conflict met KLM. Harbers was in hoger beroep gegaan tegen een vonnis in een kort geding dat KLM en andere luchtvaartmaatschappijen hadden aangespannen tegen de staat. Dat vonnis had juist een streep gezet door het krimpplan van Harbers.

In de praktijk heeft het nieuwe rechterlijk oordeel pas vanaf maart 2024 gevolgen. Schiphol heeft de vluchten voor het komend winterseizoen namelijk al verdeeld, en daaraan kan vanwege de benodigde voorbereidingstijd niet meer getornd worden. Maar in de zomer van 2024 zal er daadwerkelijk minder gevlogen worden – áls Harbers er tenminste in slaagt de vereiste regelingen op tijd rond te krijgen. Dan lopen met name maatschappijen die vakantievluchten uitvoeren ‘ernstige schade’ op, weet het gerechtshof. “Maar dat is niet voldoende om tot een andere belangenafweging te komen.”

Harbers wil dat Schiphol krimpt, vooral om de geluidshinder terug te brengen. Dat wilde hij in twee stappen doen: vanaf november terug van maximaal 500.000 vluchten per jaar naar 460.000 en een jaar later verder terug naar 440.000. KLM richtte haar pijlen op die eerste stap. Als juridische grondslag daarvoor wil Harbers een ‘experimenteerregeling’ gebruiken, en dat kan niet, betoogde KLM. De kortgedingrechter gaf de luchtvaartmaatschappij gelijk.

Geen ‘evident onjuiste keuzes’

Maar het gerechtshof veegt dat vonnis nu dus van tafel. De luchtvaartmaatschappijen hadden – aanvankelijk met succes – aangevoerd dat voor het krimpplan eerst een door de Europese Unie voorgeschreven, langdurige procedure moet worden doorlopen, de balanced approach. In die ‘evenwichtige aanpak’ moet duidelijk worden dat krimp de enige methode is om de beoogde doelen te halen.

Maar dat is niet nodig, oordeelt het hof nu, omdat Harbers’ plan niet om krimp draait, maar slechts een einde maakt aan lang gedoogde overtredingen van de geluidsnormen rond Schiphol. Het beleid rond die normen is tien jaar geleden al veranderd, maar juridisch is dat nooit goed vastgelegd en overtredingen van de geldende regels werden dus niet aangepakt.

De staat kan niet zomaar stoppen met dat jarenlang gevoerd beleid, overweegt het hof. Maar het duurt zeker negen maanden voor Harbers’ plan gevolgen heeft, en dat is genoeg. De staat moet tenslotte verschillende belangen afwegen, niet alleen die van de luchtvaart, maar ook die van omwonenden, en daarin heeft ze veel vrijheid. ‘Alleen als evident is dat de staat onjuiste keuzes maakt, is plaats voor rechterlijk ingrijpen’, schrijft het hof. En daarvan is nu geen sprake.

Vergeldingsmaatregelen

De luchtvaartmaatschappijen zijn uiteraard niet blij met deze nieuwe uitkomst. Voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de vereniging van maatschappijen die op Schiphol vliegen, waarschuwt voor vergeldingsmaatregelen vanuit andere landen: als Nederland maatschappijen uit die landen beperkingen oplegt, zouden zij dat ook kunnen doen voor vanuit Nederland vliegende maatschappijen.

Schiphol laat weten zich in de uitkomst van de zaak te kunnen vinden. Maar uiteindelijk wil de luchthaven toe naar een systeem waarin niet langer het aantal vluchten vastligt, maar ‘duidelijke en handhaafbare milieugrenzen’ bepalend zijn voor wat er wel en niet kan. Dat is trouwens op termijn ook de bedoeling van minister Harbers.

