Staarink is een van de laatste klassieke streekwarenhuizen. ‘De 125 jaar gaan we wel halen’

Streekwarenhuizen, steevast familiebedrijven, zijn vrijwel allemaal verdwenen. Maar in Doesburg staat Staarink nog overeind. ‘Ik zou weleens de allerlaatste kunnen zijn.’

“Goedemiddag, verkoopt u ook vliegenmeppers?”, vraagt een klant aan Paul Staarink. Natuurlijk verkoopt hij dat. Warenhuis Staarink, gevestigd aan de Markt in Doesburg, verkoopt immers zo ongeveer alles wat je kunt bedenken. Gloeilampen, sportschoenen, pannen, pedaalemmers, stofzuigers, schrijfgerei, regenkleding, bh’s en batterijen. En er is een speelgoedafdeling die net zo groot is als een filiaal van Intertoys.

“Je komt hier thuis met spullen die je niet van plan was om te kopen, maar die je wel nodig hebt”, zegt Staarink (73). Hij runt een van de allerlaatste klassieke streekwarenhuizen die er in Nederland nog zijn. Tenminste, als je onder klassiek verstaat: een warenhuis in een provincieplaats dat al generaties lang door dezelfde familie wordt gerund, en met een eigen assortiment. Iets anders dus dan bijvoorbeeld Vanderveen in Assen, een warenhuis dat verschillende ondernemers onderdak biedt.

‘Ik zou wel eens de allerlaatste kunnen zijn’

Paul Staarink woont ook nog eens boven de winkel, wat eveneens punten oplevert voor de titel van trotse vaandeldrager van een verdwijnend fenomeen. Voormalige streekwarenhuizen herinnert hij zich nog wel: Huls in Doetinchem, Hagen in Arnhem, Schunck in Heerlen; talloze vertrouwde adressen zijn verloren gegaan.

Vergelijkbare winkels zoals hij die heeft zijn zo goed als uitgestorven. Ja, op Ameland heb je warenhuis Van den Brink, op Vlieland zit Houters warenhuis, maar dat zijn meer toeristen-paradijsjes die net niet streekwarenhuis genoeg zijn. Misschien Tigelaar in Hoogersmilde. Het hangt er soms om. Staarink: “Ik zou wel eens de allerlaatste kunnen zijn”.

Het fenomeen warenhuis in de klassieke verschijningsvorm bestaat sowieso niet meer. In geen enkele winkel die zich warenhuis noemt is alles voor je huis nog onder één dak te verkrijgen. Niet in de streek en niet in de stad. Zelfs Vroom & Dreesmann (failliet verklaard op 31 december 2015) was al lang geen ‘echt’ warenhuis meer. In de laatste jaren werd het assortiment gedomineerd door kleding. Een koelkast of kampeerspullen kon je in de fysieke winkels niet meer kopen. De Hema is nooit een compleet warenhuis geweest en De Bijenkorf heeft zich ontwikkeld tot een onderkomen voor luxe modehuizen.

Geen winkelformule heeft een garantie voor het eeuwige leven

Volgens Philippe Hondelink, auteur van Vroom & Dreesmann, de opkomst en ondergang van het warenhuis, is het een wetmatigheid dat geen enkele winkel – zelfs niet eentje waar je in één klap alles kunt kopen wat je nodig hebt – een garantie heeft op het eeuwige leven. “Winkelformules komen en gaan, dat is een natuurlijk proces en het is aan de ondernemer om hier tijdig op in te spelen en de concurrentie voor te blijven.”

Concurrentie voelt Paul Staarink niet. Om de hoek zit een filiaal van de Hema en iets verderop zit een Blokker. Die zitten hem niet in de weg en hij hen ook niet, vertelt hij in zijn kantoortje achterin de zaak. “Zij van Blokker zijn ook zelfstandige ondernemers. We sturen onze klanten naar elkaar door.”

De klanten van het Doesburgse streekwarenhuis komen uit het hanzestadje zelf en uit plaatsen uit de omgeving zoals Angerlo en Drempt. “En dan heb je natuurlijk nog de dagjesmensen en toeristen die hier in de buurt op campings en vakantieparken verblijven.”

Liever twee dingen goed dan vier dingen fout

Staarink gaat er even goed voor zitten als hem de vraag wordt gesteld wat de charme is van zijn streekwarenhuis. Wat zoeken zijn klanten hier behalve eindeloos veel spullen? Dan zegt hij: “Je kunt hier ongedwongen rondlopen. Verrast worden door de dingen die je ziet. En het feit dat wij hier überhaupt nog zijn. Wij zorgen voor een nostalgisch gevoel in een moderne tijd”.

Zo runt Staarink zijn winkel ook. De basis van zijn assortiment blijft behouden, maar afscheidnemen van producten schuwt hij niet. Zo zijn de baby-afdeling, de herenconfectie en de cosmetica verdwenen. “Daar konden we niet meer mee concurreren. Je kunt beter twee dingen goed doen dan vier dingen fout”, stelt Staarink. Hij ziet de laatste tijd minder klanten zijn winkel betreden, maar die geven volgens hem wel meer uit. “Door de inflatie kopen mensen eerder kwaliteitsartikelen die langer meegaan.”

Met zijn 73 jaar maakt Paul Staarink zich geen zorgen over hoe dat nu in de toekomst moet met zijn streekwarenhuis. Hoe lang gaat dat nog mee? “Ik heb geen kinderen, ik ben de laatste Staarink. Mijn opa begon de winkel in 1902, daarna nam mijn vader het over en nu doe ik het sinds 1974. Ik heb een vast team van personeel dat graag door wil maar een opvolger zit daar niet bij. Ach, ik ben iemand van komt tijd, komt raad. De naam zal wel blijven. Stel dat meneer Jansen het koopt, dan zal hij het hier heus geen warenhuis Jansen noemen. Over vier jaar bestaan we 125 jaar. Dat gaan we wel halen, hoor.”

