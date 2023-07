Staalslakken: goedkoop voor de bouwer, maar de rekening voor het milieu kan fors oplopen

In 2016 werd in Friesland een nieuwe dubbelbaans provinciale weg in gebruik genomen tussen Dokkum en Nijega: de Centrale As. “Bij de aanleg is op drie punten gebruikgemaakt van staalslakken”, vertelt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Op zich was dat niets bijzonders. Staalslakken, een steenachtig restproduct uit de staalindustrie, worden vaak toegepast in grondwerken, zo ook hier. En op twee van de drie plekken verliep dat zonder risico’s. Althans, nadat de staalslakken na voltooiing van de weg alsnog fatsoenlijk waren afgedekt.

Maar bij Dokkum bood dat afdekken geen afdoende oplossing, want daar komt de onderkant van de staalslakkenlaag in aanraking met water. En dan is het foute boel voor het milieu. In zo’n situatie komen ‘vrijwel alle denkbare zware metalen via het uitspoelwater in de bodem of het oppervlaktewater terecht’, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport uit april.

Verkeersveiligheid is ook in het geding

Om milieuverontreiniging te voorkomen, wordt het water dat onder de Friese weg met de staalslakken in aanraking is geweest nu opgevangen en afgevoerd. Maar voor een structurele oplossing moeten de staalslakken worden afgegraven en verwijderd.

De provincie Friesland spande hierover een rechtszaak aan tegen de wegenbouwbedrijven die het noordelijkste deel van de Centrale As bouwden. De centrale vraag is wie de verwijderingskosten van 3 miljoen euro moet betalen: de provincie of de aannemers die de weg hebben aangelegd.

Het verwijderen van de staalslakken is niet alleen noodzakelijk vanwege de milieurisico’s, ook de verkeersveiligheid is in het geding. Fokkens-Kelder: “Natte staalslakken zetten uit, waardoor het wegdek gaat scheuren. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren.”

De werkzaamheden zullen de komende maanden worden uitgevoerd. Nadeel: de weg moet ervoor worden afgesloten. “Misschien kunnen we het met wisselend eenrichtingsverkeer oplossen”, hoopt de gedeputeerde.

Ook in Zeeland rechtszaken

Ook in Zeeland zorgt het gebruik van staalslakken voor rechtszaken. Zo is het bedrijf Comgoed onlangs veroordeeld tot een geldboete wegens strafbaar handelen bij de inzet van staalslakken, aldus het vonnis van de Rechtbank Rotterdam.

Comgoed wil een fabriek bouwen waar reststromen als gft-afval, bermgras en houtsnippers worden verwerkt tot producten als potgrond, compost en zogenoemd greenboard (plaatmateriaal voor de bouw). Het bedrijf liet 20.000 tot 25.000 kubieke meter staalslakken aanrukken om de ondergrond te verstevigen voor de bouw van de nieuwe fabriek.

In de voorschriften van de Dienst centraal milieubeheer Rijnmond staat dat zo’n partij moet worden afgedekt met folie, beton of asfalt, zodat de staalslakken niet in aanraking komen met (regen)water, en er dus ook geen giftig water in het milieu weg kan spoelen.

Wel de lusten, niet de lasten

In weerwil van ‘toezeggingen’ om deze voorschriften te volgen schoot Comgoed volgens het OM ‘in een periode van 2,5 jaar constant tekort op het adequaat handelen (...) Het bedrijf wil wel de lusten van de toepassing van de slakken, maar schuift de lasten door naar anderen’, aldus de officier van justitie.

De lusten, dat zijn de financiële voordelen. Staalfabrieken willen hun restproduct graag kwijt en geven daarom geld toe als iemand het afneemt. Dat maakt staalslakken inzetten als bouwmateriaal lucratief.

De rechter ging mee in de eis van het OM ‘gelet op de ernst van de feiten’, aldus het vonnis van 10 mei. De boete bedraagt 125.000 euro, waarvan 50.000 voorwaardelijk.

'We hebben er alles aan gedaan’

Comgoed-directeur Frank Franzen zegt in een reactie in hoger beroep te zullen gaan. “Wij hebben samen met de gemeente, milieudienst en het waterschap een plan van aanpak gemaakt om de staalslakken af te dekken.” Dat bleek tussentijds nodig omdat de bouwvergunning vertraging opliep vanwege de stikstofcrisis. “We hebben er alles aan gedaan om problemen te voorkomen.”

Als er een probleem werd geconstateerd, werden volgens Franzen ‘meteen maatregelen genomen’. Toen het afdekfolie te dun bleek, heeft Comgoed er een tweede dikkere laag overheen laten leggen. “In de praktijk worden we soms geconfronteerd met beperkte schade aan de folie, bijvoorbeeld door vandalisme of door een storm. De kleine scheurtjes die dan kunnen ontstaan repareren we de dag erna.”

Franzen zegt de waterkwaliteit regelmatig met peilbuizen te meten. “Er zijn geen onvolkomenheden gemeten. Deze veroordeling is niet juist.”

In Zeeland maken mensen zich al langer vooral grote zorgen over de toepassing van staalslakken bij de versteviging van de Oosterschelde-oevers. Dat ligt extra gevoelig omdat de Oosterschelde een Natura 2000-gebied is.

Verstoring ecosysteem Tata Steel produceert jaarlijks ongeveer 700.000 ton staalslakken. Het is een restproduct bij het maken van staal. De ‘steenachtige’ staalslakken worden gebruikt als ondergrond bij de aanleg van wegen, of om dijken, geluidswallen of stortplaatsen op te vullen. Het gebruik is niet zonder gevaar, want als staalslakken nat worden komen er giftige metalen vrij. “Vrijwel alle denkbare zware metalen komen via ‘uitspoelwater’ in de bodem of het oppervlaktewater terecht”, aldus het RIVM. De vervuiling kan leiden tot het afsterven van vissen en andere (kleine) organismes, vertroebeling van oppervlaktewater en ‘verstoring van geochemische evenwichten in de bodem die een optimaal ecosysteem verhinderen’. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt sinds april of staalslakken terecht de kwalificatie ‘niet gevaarlijk’ hebben gekregen.

