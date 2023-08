Spouwmuur isoleren? Eerst vleermuisonderzoek doen, en dat is peperduur

Het is misschien wel het schoolvoorbeeld van een verduurzamingsdilemma. Enerzijds is betere isolatie van oude huizen hard nodig om het energiegebruik terug te dringen. Anderzijds wonen er in die spouwmuren vaak dwergvleermuizen. Met de wettelijke verplichting om de vliegende zoogdieren te beschermen, mogen isolatiebedrijven niet lichtzinnig omgaan. Ook al is het benodigde ecologische onderzoek duur en tijdrovend. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een zaak tussen de provincie Utrecht en isolatiebedrijf IsoSun.

IsoSun isoleert vooral woningen van particuliere eigenaren. Daarbij beperkte het bedrijf zijn vleermuisinspanningen tot een endoscopisch onderzoek. Daarbij wordt via een gaatje in de muur gekeken hoe de spouwmuur er van binnen uitziet. Volgens de provincie, die moet toezien op de naleving van de Natuurbeschermingswet, is dat onvoldoende. IsoSun voldoet pas aan de wettelijke plicht als er ook een aanvullend ecologisch onderzoek plaatsvindt, stelde het Utrechtse provinciebestuur.

Onderzoek ingrijpend voor particulier

Nu is zo’n ecologisch onderzoek bij grotere projecten wel in te passen, en vaak ook wel gebruikelijk. Maar voor een particuliere woningbezitter met goede bedoelingen betekent het nogal wat. Er zal dan meerdere keren een ecoloog moeten komen, op verschillende momenten. Als er daadwerkelijk vleermuizen zitten, moet de provincie een ontheffing verlenen. En moeten woningeigenaren maatregelen nemen om de vleermuizen een alternatief te bieden.

De rekening loopt dan al snel op tot duizenden euro’s, een veelvoud van de isolatiekosten. Bovendien is een huiseigenaar dan anderhalf jaar verder, terwijl de isolatieambities van de overheid groot zijn. De Raad van State legde dat dilemma – het is trouwens vrij uitzonderlijk dat de hoogste bestuursrechter dat doet – voor aan diverse betrokken partijen. Van overheden tot isolatiebedrijven en natuurclubs.

Op zoek naar alternatieven

Die bleken het in grote lijnen best met elkaar eens. Bijvoorbeeld over het feit dat alleen een endoscopisch onderzoek niet volstaat: een eenmalig en kort kijkje in de muur is onvoldoende om te concluderen dat er geen vleermuizen zitten. Maar de meeste partijen vinden ook dat de kosten voor ecologisch onderzoek wel erg hoog zijn in verhouding tot die van het isoleren van een spouwmuur.

‘Gezien de omvang en urgentie van de isolatieopgave zal een aanpak waarbij per woning ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd niet uitvoerbaar zijn’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bijvoorbeeld in haar reactie. Daarom zijn overheden en marktpartijen al een tijdje op zoek naar een alternatief.

Utrecht is daar – mede naar aanleiding van deze zaak – het verst mee. Het idee is dat een gemeente een ecologisch onderzoek laat verrichten voor alle woningen tegelijk. En daarbij indien noodzakelijk op gemeenteniveau maatregelen neemt om vleermuizen te beschermen. Alle particuliere woningbezitters krijgen dan een ontheffing om hun spouwmuur te kunnen isoleren.

Is die werkwijze zorgvuldig genoeg om wel aan de Natuurbeschermingswet te voldoen? Een uitspraak daarover doet de Raad van State vooralsnog niet; die nieuwe ontwikkelingen spelen in het geschil tussen IsoSun en de provincie Utrecht immers geen rol. De uitspraak van nu zet dus voorlopig vooral zwart-op-wit dat ecologisch onderzoek onontkoombaar is. Waardoor de drempel voor particulieren om hun woning te isoleren, in elk geval voorlopig, even hoger lijkt te worden.

