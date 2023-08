Smeltend zee-ijs maakt dat veel keizerpinguïnkuikens niet overleven

Wetenschappers slaan alarm over de toekomst van de keizerspinguïns op de Zuidpool. Hun voortbestaan wordt bedreigd door de opwarming van de aarde. In een deel van het Antarctisch gebied waar het afgelopen jaar extreem weinig zee-ijs was, is zeer waarschijnlijk geen enkel kuiken in leven gebleven, blijkt uit onderzoek. Als de opwarming op deze voet doorgaat, zijn aan het eind van de eeuw alle kolonies van keizerspinguïns op de Zuidpool zo goed als uitgestorven.

De noodkreet is donderdag gepubliceerd in het tijdschrift Communications Earth & Environment. Wetenschappers hebben satellietbeelden bekeken van de Bellingshausenzee, een randzee van de Zuidelijke Oceaan. Daar was in november al het zee-ijs al weg, een record.

Hoeveelheid ijs ligt op recordlaagte

Keizerspinguïns hebben stabiel zee-ijs nodig dat goed vastzit aan het landijs om hun kuikens succesvol groot te brengen. Dat zee-ijs op de Zuidpool groeit jaarlijks aan in de wintermaanden juli en augustus. In de zomer verdwijnt het gedeeltelijk weer. De pinguïns leggen eieren in mei of juni, die na 65 dagen uitkomen. De jongen blijven op het ijs tot december of januari, in de Antarctische zomer. Moeten ze noodgedwongen eerder het water in, dan hebben ze nog geen verenkleed dat warm genoeg is.

De hoeveelheid zee-ijs rond de Zuidpool ligt op een recordlaagte, vorig en dit jaar. De wetenschappers bestudeerden vijf pinguïnkolonies rond de Bellingshausenzee. Vier van de vijf groepen zijn er zeer waarschijnlijk niet in geslaagd jongen af te leveren. Het verlies van zee-ijs daar was te groot.

“We hebben nog nooit gezien dat het broedseizoen van keizerspinguïns op deze schaal mislukt”, stelt Peter Fretwell, leider van het onderzoek, in een commentaar bij de studie. “Met dit ijsverlies in deze regio, is het zeer onwaarschijnlijk dat de ontheemde kuikens overleven. We weten dat keizerspinguïns zeer kwetsbaar zijn in een opwarmend klimaat en wetenschappelijke bevindingen wijzen erop dat extreem ijsverlies vaker gaat voorkomen.”

Weinig last van jacht of overbevissing

Soms verplaatsen kolonies zich naar veiliger gebied, maar volgens de onderzoekers werkt die strategie niet als het ijsverlies te groot wordt. Tussen 2018 en 2022 heeft 30 procent van de 62 bekende keizerspinguïnkolonies op de Zuidpool last gehad van gedeeltelijk of volledig verlies van zee-ijs, meldt de studie. Opwarming van de aarde is de belangrijkste bedreiging voor de vogels. Ze hebben, in tegenstelling tot de meeste gewervelde dieren, weinig last van andere door mensen veroorzaakte gevaren, zoals grootschalige jacht of overbevissing.

Sinds 2016 zijn er vier jaren geweest met de minste bedekking door zee-ijs in de 45 jaar dat satellieten de ijsgroei in de gaten houden. Het laagterecord staat genoteerd op augustus 2022 en is dit jaar met flinke cijfers verbroken. Op dit moment is dus sprake van een nieuw dieptepunt. Vergeleken met wat gemiddeld gebruikelijk was tussen 1981 en 2022, mist er nu een ijsvlakte met een oppervlakte groter dan Groenland.

Tijdelijke fenomenen, zoals El Niño en wisselingen in oceaanstromen, beïnvloeden de ijsgroei. Maar volgens de wetenschappers wijzen de getallen duidelijk naar door de mens veroorzaakte opwarming, die het zee-ijs ‘met alarmerende snelheid’ doet smelten.

De keizerspinguïn staat nog niet op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Wel heeft de vogel sinds 2012 het label ‘gevoelig’.

