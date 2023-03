Slinkende gletsjers zetten voedselsystemen onder druk

De wintersportkiekjes waren afgelopen winter minder mooi dan verwacht. De skiërs op repen kunstsneeuw weerspiegelden de mens die halsstarrig vasthoudt aan zijn gewoontes in een onheilspellend veranderend berglandschap. Met hun ski’s en snowboards stonden ze op de slinkende watervoorraden van Europa.

De wintersporters in de Alpen merkten al wat wetenschappers van Wageningen University and Research vrijdag op een nevenevenement van de waterconferentie van de Verenigde Naties willen vertellen. De bergsneeuw, die samen met de gletsjers het Europese waterreservoir vormt, raakt op.

Ook thuis in Nederland zullen de gevolgen voelbaar zijn. De gletsjers en sneeuw op de Alpen zijn het waterreservoir van heel Europa. ’s Winters hoopt de sneeuw zich op en groeien de gletsjers lichtelijk. In de lente en de zomer krimpt de bevroren watervoorraad en voedt het de Rijn en Donau met smeltwater. Deze stabiele wateraanvoer verandert nu klimaatverandering zich laat gelden. De sneeuwgrens kruipt omhoog, er valt minder sneeuw en meer regen, en de gletsjers smelten als nooit tevoren.

Minder smeltwater, meer regen

Doordat de gletsjers en sneeuw nu sneller en eerder in het jaar smelten is de waterstand in de Europese rivieren hoger in het voorjaar. In de nazomer en het najaar is de hoeveelheid smeltwater lager dan voorheen. De komende jaren zorgen de smeltende ijskappen voor meer water in de rivieren. Wanneer de gletsjers en wintersneeuw gedecimeerd zijn, zullen rivieren een lagere basisafvoer hebben en meer fluctueren in waterstand.

Dit probleem geldt niet alleen voor de Alpen, maar voor elk stroomgebied. In Pakistan wordt al zichtbaar hoe de toekomst van veel andere stroomgebieden eruit zal zien. Het aandeel regenwater in rivieren zal steeds groter worden en het aandeel smeltwater steeds kleiner, stelt Hester Biemans. Zij onderzoekt waterdynamieken en voedselzekerheid in het stroomgebied van de Himalaya. “Gemiddeld zit er 60 tot 80 procent smeltwater in de Indus, soms nog wel hoger. In Pakistan, waar de rivier mondt, is het smeltwatercomponent erg groot omdat er ook in het regenseizoen niet zo veel neerslag valt.”

Afgelopen zomer veroorzaakte een zeldzaam heftig regenseizoen grote overstromingen in Pakistan, waar het land normaal afhankelijk is van smeltwater. Vanwege de doorgaans schaarse neerslag is de landbouw via irrigatiesystemen nauw verbonden met de Indus. Biemans: “In het droge deel van het jaar, net voordat het regenseizoen begint is de afhankelijkheid van het smeltwater het grootst. Door verschuivingen in de smeltwaterpieken is er in het begin van het droge seizoen meer water in de rivier. Later in het droge seizoen, wanneer boeren het water ook hard nodig hebben, staat de rivier juist erg laag.”

Voedselsysteem in een impasse

Pakistaanse boeren schakelen over naar alternatieven, zoals grondwaterbronnen. Alleen, deze ondergrondse reservoirs worden sneller geleegd dan dat ze aangevuld worden. Het voedselsysteem in Pakistan raakt in een impasse. “De Pakistaanse bevolking groeit nog en dus is er meer voedsel nodig. Dan moet je kijken naar waterbesparing door bijvoorbeeld bodemegalisatie of het telen van een ander gewas. Maar uiteindelijk laten we in Pakistan zien hoe lastig duurzaam watergebruik en voedselzekerheid te combineren zijn.”

“Het onderzoek rondom de Indus laat zien hoe water centraal staat in de toekomstige voedselvraagstukken,” merkt Arjan Budding, hoofd van het Wageningse Programma Duurzaam Waterbeheer, op. “Als je gaat praten over een eerlijke waterverdeling voor landbouw, moet je naar de hele hydrologische cyclus kijken. 70 procent van de stroomgebieden is grensoverschrijdend. Nu al zorgt dit voor spanningen tussen Turkije en Irak en tussen Egypte en Ethiopië. De potentie van conflict zal met smeltende gletsjers en langere periodes droogte door klimaatverandering groter worden.”

