Slechte hygiëne, fouten bij het bedwelmen van dieren: er gaat nog steeds veel mis in slachthuizen

Er zijn in slachthuizen te veel problemen met hygiëne. Daarnaast worden de regels voor dierenwelzijn te vaak overtreden, constateert de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA). “De cijfers laten zien dat slachthuizen onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Het gaat te vaak mis en het moet beter”, vindt de toezichthouder.

Ieder half jaar komt de NVWA met een ‘monitor’ over de slachthuizen. De rode draad is dat het aantal overtredingen hoog blijft, zegt een woordvoerder. “We zien niet een echte daling. Onlangs bleek bijvoorbeeld dat het bij het bedwelmen van dieren, voordat zij worden geslacht, vaak mis gaat. Dat kan gewoon niet.”

De NVWA constateerde in de eerste helft van vorig jaar 5700 zogeheten tekortkomingen bij de 39 grotere slachthuizen in Nederland. Een ‘tekortkoming’ is een lichte overtreding die soms snel kan worden hersteld. Er waren 401 overtredingen die leidden tot waarschuwingen en boetes. De hoogte van de boetes varieert van 1500 tot 20.000 euro.

De duimschroeven aandraaien

De vleessector moet er zelf voor zorgen dat het aantal tekortkomingen en overtredingen daalt, meent de NVWA. “De processen in de slachthuizen moeten verbeteren. De sector zegt zelf ook dat zij geen misstanden meer willen. Wij vinden dat zij dat maar moeten laten zien.”

“Wij zijn bezig om de duimschroeven aan te draaien”, meent de woordvoerder van de NVWA. “Vorige week nog hebben wij maatregelen genomen bij een pluimveeslachterij in Limburg.”

Daar constateerde de toezichthouder dat de kippen tegen elkaar aan werden gedrukt bij het uitladen van de vrachtwagens. Ook de hygiëne was niet op orde. Voor straf moet de slachtsnelheid omlaag van 7500 dieren per uur naar 6000. Het bedrijf staat onder verscherpt toezicht en als er onvoldoende verbetering optreedt kan de slachtvergunning worden ingetrokken, dreigt de NVWA.

Twee jaar geleden werd de vergunning van de slachterij Gosschalk in Epe tijdelijk ingetrokken na de constatering van actiegroep Varkens in Nood dat dieren werden geslagen en stroomstoten kregen toegediend.

‘Conclusies onterecht’

De conclusies van de NVWA zijn onterecht, zegt Laurens Hoedemaker van de Centrale Organisatie voor de Vleessector. Er wordt veel vaker gecontroleerd, zegt hij, en toch is het aantal overtredingen gedaald. Hij meent daarom dat het juist de goede kant op gaat. “Wij hebben een gedragscode en werken aan cameratoezicht.”

Actiegroep Wakker Dier die opkomt voor dierenwelzijn, vindt het optreden van de NVWA juist te slap. “Het is mooi dat de toezichthouder erkent dat het niet goed gaat en dat het beter moet”, zegt Anne Hilhorst. “Maar ze moeten niet wachten tot de sector zelf in actie komt, en zelf vaker en strenger optreden.”

“Een deel van de overtredingen ziet de NVWA niet, want de controleurs kunnen niet overal tegelijk zijn. Je moet hard ingrijpen bij de overtredingen die je wel ziet, zodat die een afschrikwekkend effect hebben”, meent Hilhorst.

