Slecht nieuws: het gaat goed met de schurftmijt

Met veel dier- en plantensoorten gaat het in ons land bedroevend slecht. Veel insecten zijn vrijwel uitgestorven en vogelsoorten als de kuifleeuwerik of de ortolaan hebben de moed opgegeven. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen. De otter en de wolf zijn weer terug en met de bevers gaat het intussen bijna al te goed.

Er is zelfs een soort die in een jaar tijd in aantal is verdubbeld. Maar helaas is dat geen goed nieuws. Ik geef meteen toe dat ook de schurftmijt onderdeel uitmaakt van de Nederlandse biodiversiteit, maar die toename is geen reden tot vreugde. De schurftmijt is een lastpak, een hinderlijke parasiet die gangetjes graaft in de menselijke huid en daarbij een flinke jeuk veroorzaakt.

Er zijn waanzinnig veel mijten op aarde

De schurftmijt behoort tot de grote groep spinachtigen die we mijten noemen, Acari in biologenjargon. Net als andere spinachtigen bezitten volwassen mijten acht poten, wat ze onderscheidt van de insecten die er maar zes hebben. Een ander onderscheid is het ontbreken van vleugels; spinachtigen kunnen niet vliegen. Er zijn waanzinnig veel mijten op aarde, zowel in aantal soorten als in aantal exemplaren.

Hoeveel soorten er zijn, is feitelijk onbekend; iets tussen enkele tienduizenden en enkele honderdduizenden. Verreweg de meeste zijn nog nooit beschreven. Bijna alle mijten zijn kleiner dan een millimeter, enkele soorten zoals teken (die ook tot de mijten behoren) kunnen groter worden. Verreweg de meeste mijten zijn totaal onschuldig voor de mens, maar er zijn uitzonderingen. De teek noemde ik al, maar de schurftmijt Sarcoptes scabiei is ook geen lieverdje.

Ondraaglijke jeuk

Schurftmijten zijn met het blote oog eigenlijk niet zichtbaar en leven in de menselijke opperhuid. Ze graven er als een mol gangetjes doorheen. Ze leggen er eitjes, waardoor de mijtenpopulatie groeit en dat kan soms enorm uit de hand lopen. Dat op zich zou al erg genoeg zijn, maar een bijkomend probleem is ondraaglijke jeuk. Schurft of scabies is vooral hinderlijk vanwege de jeuk, die ’s nachts vaak erger wordt gevoeld dan overdag. Die jeuk zorgt ervoor dat mensen zich gaan krabben, met het risico op geïnfecteerde open wondjes.

Doordat de jeuk niet het directe gevolg is van de aanwezigheid van diertjes zelf maar van een allergische reactie op hun uitscheidingsproducten, blijft de jeuk nog lang aanwezig ook nadat de mijten zelf na een behandeling zijn verdwenen. Een probleem is dat de mijtjes zo klein zijn dat je ze moeilijk ziet en dat de schilferende huid ook op eczeem kan duiden. Men wil nu de aanwezigheid van de irritante diertjes door middel van PCR-tests gaan vaststellen.

Sommige diersoorten kunnen we missen als kiespijn

Het is erg besmettelijk. Je kunt schurft oplopen door huidcontact met een besmet persoon – het valt dan ook onder de seksueel overdraagbare aandoeningen of soa’s – maar ook via gedeelde kleding, beddengoed, pluchen knuffels en dergelijke. Schurft neemt momenteel enorm toe, de GGD in Amsterdam constateerde een verdubbeling van het aantal gevallen in een jaar tijd. Vooral onder studenten, een bevolkingsgroep die dicht op elkaar woont en recreëert, en niet alleen in Amsterdam.

We willen de biodiversiteit bevorderen, maar sommige diersoorten kunnen we missen als kiespijn.