Slakken doden met korrels? Nee, met wat creatieve trucs jaag je ze gewoon de tuin uit

Slakken in de tuin kunnen een kaalslag aanrichten. Dodelijke korrels strooien? Niet doen. Want er zijn heel wat trucs en natuurlijke middelen om hun nachtelijke vreetbuien aan banden te leggen.

De nachtmerrie van elke tuinliefhebber is meestal naakt, heeft enorme honger en gaat ’s nachts graag met vrienden op stap. Slakken, in het bijzonder die zonder huisje op hun rug, kunnen een ravage aanrichten. Hosta’s zitten in een mum van tijd vol gaten. De iberis en ligularia zijn ook zo naar binnen gewerkt.

Dat gebeurt vooral tijdens milde, vochtige nachten. Dan komen slakken graag snacken in de tuin. Dat drijft de tuinier, dierenliefhebber of niet, tot wanhoop.

De beste manier om niet het slachtoffer van hongerige naaktslakken te worden (nagenoeg alle huisjesslakken eten slechts dood blad): zorg dat de tuin niet aanlokkelijk voor ze is. Dat kan. De glibberaars lusten lang niet alle bladen en stengels.

Kies inheemse planten, buiten de menulijst van de slak. Van bijvoorbeeld akelei, salie, ooievaarsbek, kattenkruid en kruiden met een sterke geur, zoals tijm, moeten ze meestal niets hebben. Zet die in de border of strategisch op een hoek. De kans dat slakken liever naar de buren kruipen op zoek naar een lekkere hap neemt zo toe.

Een hongerige groep maten

Glibberen ze toch de tuin binnen, bedenk dan dat een enkele slak weinig kwaad kan. Punt is wel dat slakken, in donkere vochtige hoekjes of onder een pot, snel veel eitjes kunnen leggen. In een milde winter kunnen die eitjes – kleine witte bolletjes – het overleven. Die enkele slak brengt dan al snel een hongerige groep maten met zich mee.

Elke lente de tuin omschoffelen kan nesten voorkomen. Ruim liefst natte, donkere hoekjes met blad en tuinafval op. Sproei liever ’s morgens de tuin dan ’s avonds, want in de late uren gaan slakken op zoek naar een natje en een droogje. Een grote naaktslak kan naar verluidt per dag de helft van zijn eigen lichaamsgewicht naar binnen werken.

Wie vreest dat een kaalslag ophanden is, kan met een emmer en zaklamp een laatste ronde door de tuin maken voor het slapengaan. Want, zoals schoonmaakexpert Diet Groothuis schrijft in haar Het groene poetsboekje, de diervriendelijkste manier om van slakken af te komen, is ze oprapen en minstens 100 meter verder weer los te laten.

Dat lukt het beste als de slakken bij elkaar zitten. Een potje of dakpan met een stukje fruit zoals sinaasappel of een stuk nat karton kan dienst doen als slakkenval. Raap ze ’s morgens op en zet ze verderop uit. Dat is minder gruwelijk dan de bekende bierval. Slakken komen af op de gistgeur en verdrinken erin. Zo’n dodelijke aanpak is ­effectief, maar dieronvriendelijk.

Soms doet de natuur zelf het fatale opruimwerk. Vogels zoals lijsters en merels peuzelen graag slakken op. Kikkers lusten ook wel een slakje. Egels verorberen er tientallen per nacht. Dieren komen graag in een groene, diverse tuin met water. Een vijver met hoge groeiers eromheen lokt ze, nest- en schuilkasten helpen ook. Een natuurlijke vijand inschakelen kan ook, door aaltjes in de grond uit te zetten. Die wormpjes zijn te koop en bestrijden slakken ondergronds.

Het is ook mogelijk om slakken letterlijk te dwarsbomen

Wil de tuinier eigenhandig de strijd met de slak aangaan, dan is het mogelijk om de slakken letterlijk te dwarsbomen. Het strooien van ruw materiaal voor of rond kwetsbare planten kan effectief zijn. Denk aan: gruis, sparrennaalden, eierschalen, schelpjes, zaagsel. Die vormen een hindernis.

Slakken willen en kunnen daar met hun kwetsbare lijf niet overheen. Wat ook helpt is: koffieprut (met cafeïne) of cacaodoppen (let op: giftig voor honden) strooien. De geur stoot slakken af. Ook onprettig voor de slak, maar ook pijnlijk voor ze, is het gebruik van koperen ringen. Raken ze die met hun slijmerige lijf, dan krijgen ze een schok.

Veel erger en een absolute no-go is zout. Daarin smelten slakken langzaam weg, wat ze een verschrikkelijke dood bezorgt. Dat is niet toegestaan als bestrijdingsmiddel. Diverse soorten (chemische) korrels of poeders, zijn wel legaal om slakken te doden.

Milieu Centraal adviseert hier terughoudend en voorzichtig mee te om te gaan. Let op keurmerken en ‘koop nooit iets waar de ingrediënten niet opstaan’. Negeer vage claims op de verpakking, tipt Milieu Centraal verder nog.

Denk daarbij aan ‘eco’, ‘lief voor bijen’ of 100 procent plantaardig’. Dat klinkt allemaal leuk en aardig. Maar ‘gif is gif’, zo simpel is het. Let er daarom, als een slakkenplaag toch hardhandig aangepakt moest worden, altijd op dat een verpakking mogelijk als klein chemisch afval ingeleverd moet worden.

Zie gif als laatste strohalm, adviseren ecologen en tuinadviesbedrijven. Wie creatief te werk gaat hoeft niet zomaar tot het doden van slakken over te gaan. Een door­gezaagde lege plastic fles of fijn kippengaas kan een plant soms prima rondom afschermen tegen slijmerige eters.

De rubriek Groene gids beantwoordt praktische vragen over milieubewust(er) leven. Lees eerdere afleveringen hier terug.