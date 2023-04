Slagkracht voor burgers die via de rechter natuur willen beschermen

Burgers die een rechtszaak tegen de overheid of een bedrijf beginnen, staan vaak al bij voorbaat met 1-0 achter. De overheid en bedrijven kunnen zich immers dure adviesbureaus en advocaten veroorloven om plannen door te zetten. Het valt niet mee om daar iets tegenover te stellen.

De nieuwe stichting Advocaat van de Aarde wil daar iets aan doen, als kennisplatform voor burgers die naar de rechter willen stappen om de belangen van de natuur te beschermen. “Wij willen burgers meer slagkracht bieden”, zegt Robert Amelung, bestuurslid van de stichting. “We maken kennis die er al is beschikbaar zodat burgerinitiatieven elkaar kunnen helpen. We beginnen klein met de uitwisseling van kennis tussen vier organisaties.” Later kan het netwerk van burgerinitiatieven worden uitgebreid.

Robert Amelung, bestuurslid bij de stichting Advocaat van de Aarde.

De hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld adviezen voor het opstellen van een handhavingsverzoek of het indienen van een bezwaarschrift. De stichting gaat ook een overzicht maken van advocaten en andere juristen die burgers kunnen helpen. Verder wil Advocaat van de Aarde, dat alleen met vrijwilligers werkt, ondersteuning organiseren voor het inzamelen van geld om juridische procedures te voeren.

Ervaren clubs met een staat van dienst

Dat geld gaat in eerste instantie naar de eerdergenoemde vier organisaties die zichzelf al bewezen hebben. Dat is om te beginnen Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek, de broer van Frans Vollenbroek, voorzitter van Advocaat van de Aarde. Een andere club die op hulp kan rekenen is Meten=Weten, een groep burgers die onderzoek doet naar het gebruik van pesticiden.

Frans Vollenbroek, voorzitter van de stichting Advocaat van de Aarde

“We gaan alleen in zee met organisaties die al enige staat van dienst hebben. Anders gaan we misschien aan een kansloos project beginnen. Dat is zonde van de moeite en zou natuurlijk ook geen vertrouwen wekken bij onze donateurs”, meent Vollenbroek.

Meer geld en kennis kan burgerinitiatieven toekomstbestendiger maken, zegt Vollenbroek. “Neem mijn broer Johan. Die werkt op vrijwillige basis 60 uur per week voor MOB. Hij is 73 jaar en er komt een tijd dat hij het niet meer kan. We hopen dat er dan iemand is met voldoende bagage om het over te nemen. De vraag is dus hoe je kennis opslaat en doorgeeft. Dit speelt natuurlijk bij andere clubs ook. Er zijn nou eenmaal veel oudere mensen actief als vrijwilliger bij burgerinitiatieven.”

Het bestuur van Advocaat van de Aarde Advocaat van de Aarde bestaat uit vrijwilligers. Penningmeester Robert Amelung werkte in de financiële sector en bij de internationale ontwikkelingsorganisatie One Acre Fund. Hij heeft veel ervaring met fondsenwerving. Voorzitter Frans Vollenbroek werkte bij het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en bij de Europese Commissie in Brussel. Hij is actief bij het burgerinitiatief Grootouders voor het klimaat.

