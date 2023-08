Skip je de heffing op zonnestroom met een eigen thuisbatterij?

Zonne-energie van eigen dak begint trekjes te vertonen van warme lucht op kille dagen. Bewoners zijn er sterk bij gebaat om het thuis vast te houden. Glipt zonnestroom scheutig de voordeur uit, richting het openbare stroomnet, dan gaat dat bewoners geld kosten. Energiebedrijven, Vandebron voorop, innen een terugleverpremie. Bovendien lijkt gunstige ‘saldering’ te vervallen.

“Zo ontstaat meer impuls om zonnestroom direct binnenshuis te benutten”, zegt Han Slootweg, hoogleraar slimme energiesystemen van de TU Eindhoven. “Dat kan ertoe leiden dat de thuisbatterij aan populariteit gaat winnen.” Dat zijn accu’s, met de omvang van een vakantiekoffer, waarin stroom opgeslagen wordt.

Voor de leuk

Een paar duizend Nederlanders hebben al zo’n megabatterij, in de garage. Zij kochten zo’n accu (zoals Tesla's Powerwall) voor duizenden euro’s. Vooral ‘voor de leuk’, als speeltje bij hun zonnepanelen. Want rendabel is het niet om een thuisbatterij te gebruiken; de investering laat zich niet terugverdienen.

“Financieel lonend is het nog steeds niet”, zegt Brendan de Graaf, directeur van Lyv, aanbieder van energiediensten waaronder thuisaccu’s. “Maar de introductie van een terugleverheffing en de naderende afbouw van saldering veranderen dat. Het gaat aantrekkelijker worden.”

Diverse prijsklassen

Dat zou een goede zaak zijn, zegt De Graaf, en niet alleen voor zijn bedrijf. Energieopslag kan voorkomen dat duurzame energie onbenut blijft en ontlast het tjokvolle stroomnet. Hij ziet reikhalzend uit naar het moment dat energieopslag in Nederland een vlucht neemt. Buurlanden, waar teruglevering al ongunstiger is, zijn verder. “Duitsers hebben 300.000 thuisbatterijen, de Belgen 100.000.”

Thuisbatterijen zijn er in alle prijsklassen, schetst De Graaf. “Het begint bij 3000 euro, maar van 15.000 euro heb je ze ook.”

De goedkoopste versies lijken, logischerwijs, als eerste interessant te worden voor huishoudens. Uit een peiling van Milieu Centraal bleek eerder dat mensen gemiddeld maximaal 3000 euro zouden willen uitgeven aan een thuisaccu.

Stekkerauto als accu

Bij netbeheerder Liander, zelf actief met proefprojecten rond energieopslag, bevestigen ze de voorzichtige interesse, mede vanwege de hoge energieprijzen. Pas als het uit kan zullen de meeste mensen investeren. “Je moet toch flink in de buidel tasten, met de aanname dat je uit de kosten komt.”

Wie overweegt om een elektrische auto te gaan rijden kan twee vliegen in één klap slaan. Een stekkerauto heeft een accu. Wie de stekker daarvan thuis kan inpluggen kan zonnestroom daarin opslaan. De stroom daar weer uithalen, om te wassen of stofzuigen, wordt in de toekomst gangbaarder. Steeds meer e-auto’s worden uitgerust met techniek die ‘bi-directioneel’ laden mogelijk maakt.

Buurtbatterij

Een derde optie is nog om niet op eigen houtje een batterij te gebruiken, maar samen met wijkbewoners. Geen thuisbatterij, maar een buurtbatterij dus. Diverse proefprojecten in Nederland tonen al dat het technisch werkt.

Punt is alleen: een buurtbatterij staat op straat. De elektriciteit van zonnepanelen gaat dus alsnog het algemene stroomnet op, al is het maar een klein stukje. “Wanneer bewoners hun zonnestroom weer afnemen betalen ze de aankoopprijs plus belastingen alsnog”, zegt hoogleraar Slootweg, ook verbonden aan netbedrijf Enexis.

“Het is helaas alsof je een moestuin hebt, je groentes over het hek aan de groenteboer afgeeft en ze vervolgens van hem met btw erop moet terugkopen”, verzucht hij.

Onwenselijk, ook gezien het streven naar efficiënt gebruik van grond en materiaal. Hier en daar een buurtbatterij bouwen is voor het milieu beter dan tig kleintjes voor individuele huishoudens, aldus Milieu Centraal.

De Tweede Kamer vroeg het demissionaire kabinet om ‘drempels’ voor het benutten van buurtbatterijen weg te nemen.

Lees ook:

Met de buurtbatterij kun je het overbelaste stroomnetwerk omzeilen

Nu er steeds meer zonnepanelen op daken liggen, kan het elektriciteitsnet de toevoer niet altijd meer aan. Schijnt de zon en is de energievraag laag, dan kun je zomaar worden afgeschakeld. Een buurtbatterij kan dat probleem ondervangen, maar hoe dan precies?