Shell wil boren onder de Waddenzee: activisten leggen vast zandzakken klaar

“Hou het in de grond! Hou het in de grond!” Honderden demonstranten uit het hele land scanderen de leus. Ze staan deze zaterdagmiddag op het talud van de zeedijk bij Ternaard, met als decor de weidse kwelders. Shell en de NAM worden opgeroepen af te zien van de geplande gaswinning in de Waddenzee bij het Friese dorp.

De vereiste vergunning daarvoor moet het kabinet nog afgeven. Gaswinning leidt tot bodemdaling en in combinatie met de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering pakt dit desastreus uit voor de wadplaten, menen de actievoerders. Die vallen nu nog droog, maar dreigen te verdrinken, waardoor rust- en foerageerplekken voor miljoenen wadvogels verdwijnen.

In de menigte aan de voet van de Waddendijk wapperen groene en blauwe vlaggen van actiegroep Extinction Rebellion en de Waddenvereniging. Tientallen actievoerders houden bordjes omhoog met teksten als: “Shell, in aardgas zit geen toekomst” en “Shell, laat de Waddenzee niet zakken”. Pauline Berens is een van hen. Ze is vanuit Nijmegen naar Friesland gereisd (“ik was mede-eiser in de klimaatzaak tegen Shell”) om haar stem te laten horen tegen gasboringen in de Waddenzee.

Waddenzee is een kraamkamer

De geboren Drentse bracht vele vakanties door op de Waddeneilanden. “Gaswinning verpest de natuur”, zegt ze. Dat Shell slechts vijf procent investeert in duurzame energie, is in haar ogen een lachertje. “Dat betekent dat er nog 95 procent in fossiele brandstoffen wordt gestoken. Dat Shell hiervoor nog nieuwe gebieden aanboort vind ik zó fout.” Ook Baukje Miedema uit Mirns vindt dat boren naar aardgas niet thuishoort in de Waddenzee. “We weten toch dat we daarmee de natuur vernielen.”

Zeventiger Dick van Elck uit Reeuwijk, gestoken in een glanzende blauw-groene cape, is lid van de actiegroep Grootouders voor het Klimaat. Twee jaar geleden liep hij vanuit de Eemshaven naar Rotterdam en van Edinburgh naar Glasgow, waar de klimaatconferentie plaatsvond. Ruim dertig jaar geleden was hij een van de oprichters van energiecoöperatie De Windvogel, die windturbines en zonnevelden beheert. “We moeten laten zien dat het anders kan”, meent Van Elck. “Alleen samen kunnen we een oplossing vinden voor het klimaatprobleem.”

Een van de sprekers op de manifestatie is Frank Petersen van de Waddenvereniging, die de actie samen met Milieudefensie organiseerde. Hij smeekt de aardoliemaatschappij om af te zien van gaswinning in ‘het grootste intergetijdengebied van Europa’. “Shell, NAM, kabinet: please, please laat het aardgas onder dit unieke Werelderfgoed zitten. Miljoenen vogels overwinteren, rusten en foerageren hier en de Waddenzee is de kraamkamer voor veel vissoorten.”

Veel partijen zijn tegen

Petersen wijst erop dat veel partijen tegen aardgaswinning zijn, waaronder de gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân (beheerder van de zeedijk red.) en secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties. “Allemaal zeggen ze: “Doe het niet!” Uit honderden kelen klinkt het – ook deels in het Fries – “Dog it net. Doe het niet!”

Ovationeel applaus is er voor spreker Jikke de Wit (12) uit Kollumerpomp, die zich vooral zorgen maakt om de kanoeten. Deze trekvogels vliegen elk jaar vanuit de toendra’s in Siberië naar Afrika. De Waddenzee is een belangrijke tussenstop. “Maar als de zeespiegel stijgt, vallen er minder platen droog en hebben ze hier geen plek meer om uit te rusten. Onderweg gaan er dan heel veel vogels dood.”

Nine de Pater van Milieudefensie noemt de CO2-uitstoot die met aardgaswinning gepaard gaat ‘een schending van de mensenrechten’. “Shell verkiest winst boven bescherming van de natuur.” De demonstranten vormen vervolgens een lange menselijke slinger naast de metershoge beelden van mensfiguren op de dijk.

Daarvoor liggen honderden zandzakjes, als symbool voor de dreigende stijging van de zeespiegel. Er staan diverse leuzen op: “Beter wadlopen dan doodlopen.” En op een bescheiden bordje: “Shell hat al genôch fernield. It moat no út wêze.”

